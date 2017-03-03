13. Golf Mad Pro-Am 2017

Pegasus Airlines ana sponsorluğunda ve Ado Floor, Turkcell, Huawei, Regnum Carya Golf and SPA Resort, Coral Travel, Emelda Leather and Fur, ve Yooistanbul firmalarının yan sponsorluklarında düzenlendi. 13. Golf Mad Pro-Am bu yıl 24 farklı ülkeden 50’si profesyonel toplam 200 sporcunun katılımı ile National ve Carya Golf Kulüplerinin sahalarında gerçekleşti. Oyuncuların toplamda 70 bin Euro ödül için yarıştığı turnuva 3 gün sürdü.

Turnuvada, Avrupa Turunun önemli oyuncularından İrlandalı Damien McGrane 223 vuruşla şampiyon oldu. Takımlar sıralamasında ise Bülent Karataş’ın ekibi birinci oldu. Turnuvanın sonunda Damien McGrane 5000 Euro’luk büyük ödülün sahibi oldu.