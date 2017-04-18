Kaplanmedya Yayıncılık
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2017 Avrasya Kupası

18 Nisan 2017 by in Banner Turnuvalar - No Comments
Cavit Yıldız, Soner Yetkili, Feridun Kılıç, Serdar Candar

2017 Avrasya Kupası’nda zafer, Avrupa takımına üç gün sonunda 22,5 – 17,5 üstünlük kuran Asya takımının oldu.

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