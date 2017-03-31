Merhaba dostlar, 18 Mart Cumartesi günü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olan çocuk ve erişkin psikiyatrisi alanında serbest uzman hekim olarak çalışan Prof. Yankı Yazgan’ı İGK’da ağırladık.

İlişkiler, sevme, değer verilme, güvenlik hissi, gelecek kaygısı gibi birçok konuyu konuştuk.

Bu günlerde eksikliğini birçok alanda hissettiğimiz güven ve huzur duygusunun temellerinin bebeklikte atıldığını, insan yaşamında anlamlı ve güçlü ilişkileri belirleyen hormonların varlığını ve bizi nasıl yönlendirdiklerini dinledik değerli hocamızdan.

Güvenlik hissi yakın ilişkiyle sağlanıp, bebeğin anne babanın kucağında, ebeveynlerinin yüzünü görerek, sesini duyarak hissettiği huzur ve güven duygusu, sağlıklı bir gelişim için bütün yaşam boyunca düzenli ve yakın ilişkiler kurarak pekişiyormuş.

Güçlü ve güvenli ilişkiler insanlara nefes alma imkanı veriyormuş.

Afganistan’da yapılan bir çalışmaya göre, aile içinde şiddet yoksa, belirli bir düzen varsa ve günlük akış içinde yaşanıyorsa, o ailelerde büyüyen çocukların savaş ortamından etkileşimleri neredeyse sıfırmış.

Yine 1948’de Alman savaş uçaklarının bombardımanı altındaki İngiltere’de sağlıklı ilişkiler yürüten insanların, yaşanan o toplumsal travmaya dayanıklılığı oldukça iyiymiş.

Sosyal statünün stres durumumuzda oldukça belirleyici bir rol üstlendiğini konuştuk.

Değer verilen her şeyin artık bir değerinin olmayışının bizi oldukça olumsuz etkilediğini, kaynakların dağılımında ne kadar eşitsizlik varsa sosyal stresin o ölçüde etkili olup onun da şiddet eğilimini artırdığını, hakkını alamama duygusu, anlaşılamama hissi gibi yaşamımız boyunca birçok kere yaşadığımız duygularımızı konuştuk, Yankı hocayla.

Bizi olumsuz etkileyen, mutsuzluğa iten bu duygulardan sakınmanın, kurtulmanın yolları var mı diye öğrenmek istedik.

Biz golfçülere uyan bir mutluluk reçetesi var gibi. Yankı Yazgan’a göre; doğada olmak tahammül gücünü arttır.

Güçlü ve güvenli ilişkiler nefes alma imkanı verir.

İyi ve anlamlı ilişkiler ruh sağlığımızı korur.

Hayatın sarsıcı etkilerine karşı sevmek ve üretmek, başkalarıyla beraber olmak, ilişkilerimizi sürdürebilmek, toplumun ruhunu insan eliyle oluşmuş travmatik etkenlerin yol açacağı yıkımdan koruyacaktır.

Sevgili Yankı Yazgan ile tadı damakta kalan keyifli bir söyleşi oldu.

Hem akıl hem beden sağlığınızın güvencesi golfün, hayatınızda daha çok yer alması dileğiyle,

Sevgiler,

İlkin Durukan