35 takımdan 140 profesyonel ve amatör oyuncunun katıldığı 3. Regnum Carya Pro-Am turnuvası sona erdi. 3 gün süren turnuva Natinonal ve Carya Golf sahalarında gerçekleşti. Toplamda 40 bin Euro para ödülü dağıtılırken kategori birincilerine otel konaklama ve Carya Golf Kulübü üyeliği hediye edildi. 3 gün sonunda turnuvada profesyonellerde birinciliği Erol Şimşek alırken, takımlarda şampiyon Bülent Karataş ve Ekibi oldu. Holl in one ödülü ise Bodrum Golf Kulübü’nden Caner Tuna’ya gitti.
Overall result
- Bülent Karataş – Elisey Antropenko – Mirdagaian Absaliamov –Rinat Mukhametvaleev -30
- Robert Coles – Caner Tuna – Hüseyin Demirağ – Ahmet Hazan -24,8
- Gencer Özcan – Ahmet Özyazıcı – Mehmet Kazan – Mustafa Arslan -23,9
Professional – Total
- Erol Şimşek – 212
- Ulaş Karataş- 214
- Liam Bond – 215
Men Cat A – Stableford Net
- Konstantin Zarundy 38
- Emre Oğuz 37
- Ahmer Özyazıcı 34
- Men Cat B – Stableford Net
- Phılıph Nıcholas 35
- Marcın Jaworskı 35
- Ray Cannon 32
- Men Cat C – Stableford Net
- Erol Ayar 43
- Oleg Golod 42
- Vasily Putilovsky 40
LadiesJunior – Stableford Net
- Kai Notenboom 48
- Elisey Antropenko 39
- Misha Golod1 39