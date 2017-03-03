Kaplanmedya Yayıncılık
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3. Regnum Carya Pro-Am Turnuvası

03 Mart 2017 by in Banner Turnuvalar - No Comments
BGM_6504

35 takımdan 140 profesyonel ve amatör oyuncunun katıldığı 3. Regnum Carya Pro-Am turnuvası sona erdi. 3 gün süren turnuva Natinonal ve Carya Golf sahalarında gerçekleşti. Toplamda 40 bin Euro para ödülü dağıtılırken kategori birincilerine otel konaklama ve Carya Golf Kulübü üyeliği hediye edildi. 3 gün sonunda turnuvada profesyonellerde birinciliği Erol Şimşek alırken, takımlarda şampiyon Bülent Karataş ve Ekibi oldu. Holl in one ödülü ise Bodrum Golf Kulübü’nden Caner Tuna’ya gitti.

Overall result

  • Bülent Karataş – Elisey Antropenko – Mirdagaian Absaliamov –Rinat Mukhametvaleev -30
  • Robert Coles – Caner Tuna – Hüseyin Demirağ – Ahmet Hazan -24,8
  • Gencer Özcan – Ahmet Özyazıcı – Mehmet Kazan – Mustafa Arslan -23,9

Professional – Total

  • Erol Şimşek – 212
  • Ulaş Karataş- 214
  • Liam Bond – 215 

Men Cat A Stableford Net

  • Konstantin Zarundy  38
  • Emre Oğuz  37
  • Ahmer Özyazıcı 34
  • Men Cat B – Stableford Net
  • Phılıph Nıcholas  35
  • Marcın Jaworskı  35
  • Ray Cannon  32
  • Men Cat C – Stableford Net
  • Erol Ayar  43
  • Oleg Golod  42
  • Vasily Putilovsky  40

LadiesJunior Stableford Net

  • Kai Notenboom  48
  • Elisey Antropenko  39
  • Misha Golod1  39

 

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