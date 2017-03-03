35 takımdan 140 profesyonel ve amatör oyuncunun katıldığı 3. Regnum Carya Pro-Am turnuvası sona erdi. 3 gün süren turnuva Natinonal ve Carya Golf sahalarında gerçekleşti. Toplamda 40 bin Euro para ödülü dağıtılırken kategori birincilerine otel konaklama ve Carya Golf Kulübü üyeliği hediye edildi. 3 gün sonunda turnuvada profesyonellerde birinciliği Erol Şimşek alırken, takımlarda şampiyon Bülent Karataş ve Ekibi oldu. Holl in one ödülü ise Bodrum Golf Kulübü’nden Caner Tuna’ya gitti.

Overall result

Bülent Karataş – Elisey Antropenko – Mirdagaian Absaliamov –Rinat Mukhametvaleev -30

Robert Coles – Caner Tuna – Hüseyin Demirağ – Ahmet Hazan -24,8

Gencer Özcan – Ahmet Özyazıcı – Mehmet Kazan – Mustafa Arslan -23,9

Professional – Total

Erol Şimşek – 212

Ulaş Karataş- 214

Liam Bond – 215

Men Cat A – Stableford Net

Konstantin Zarundy 38

Emre Oğuz 37

Ahmer Özyazıcı 34

Men Cat B – Stableford Net

Phılıph Nıcholas 35

Marcın Jaworskı 35

Ray Cannon 32

Men Cat C – Stableford Net

Erol Ayar 43

Oleg Golod 42

Vasily Putilovsky 40

LadiesJunior – Stableford Net