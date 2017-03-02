3. Senior Open Golf Turnuvası’nın Galibi Andy Guile Oldu

Korineum Golf & Beach Resort tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Senior Open Golf Turnuvası geçtiğimiz ay tamamlandı. İki gün süren tunuvanın şampiyonu 77 puan ile Andy Guile oldu.

50 yaş üzeri tüm golf oyuncularına açık olan turnuvaya KKTC, Türkiye, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İngiltere, İrlanda, Rusya, Güney Kıbrıs’tan golfçüler katıldı.

2 gün süren turnuvada kazananlara ödülleri Korineum Yönetimi ve Kulüp Kaptanları tarafından takdim edildi.

2 GÜNLÜK TURNUVA GENEL ÖDÜLLER

Winner Senior Open 2016: Andy Guile

Best Lady: Linda Jones

Best Gross: Tim Case

3rd Place: Erich Kruska

2nd Place: Alan Law r

Best Over 65: Geoffrey Moule (Club Captain 2017)

Best Visitor: Richard Hewitt

GÜN ÖDÜLLERİ

Longest drive ladies: Eileen Brader

Closest to the pin ladies: Eileen Brader

Longest drive men: Tony Gash

Closest to the pin men: Alan Law

GÜN ÖDÜLLERİ

Longest drive ladies: Eileen Brader

Closest to the pin ladies: Moira Watson (Lady Captain 2017)

Longest drive men: Andy Guile

Closest to the pin men: Andy Guile