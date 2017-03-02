3. Senior Open Golf Turnuvası’nın Galibi Andy Guile Oldu

Korineum Golf & Beach Resort tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Senior Open Golf Turnuvası geçtiğimiz ay tamamlandı. İki gün süren tunuvanın şampiyonu 77 puan ile Andy Guile oldu.
50 yaş üzeri tüm golf oyuncularına açık olan turnuvaya KKTC, Türkiye, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İngiltere, İrlanda, Rusya, Güney Kıbrıs’tan golfçüler katıldı.
2 gün süren turnuvada kazananlara ödülleri Korineum Yönetimi ve Kulüp Kaptanları tarafından takdim edildi.
2 GÜNLÜK TURNUVA GENEL ÖDÜLLER
Winner Senior Open 2016: Andy Guile
Best Lady: Linda Jones
Best Gross: Tim Case
3rd Place: Erich Kruska
2nd Place: Alan Law r
Best Over 65: Geoffrey Moule (Club Captain 2017)
Best Visitor: Richard Hewitt
- GÜN ÖDÜLLERİ
Longest drive ladies: Eileen Brader
Closest to the pin ladies: Eileen Brader
Longest drive men: Tony Gash
Closest to the pin men: Alan Law
- GÜN ÖDÜLLERİ
Longest drive ladies: Eileen Brader
Closest to the pin ladies: Moira Watson (Lady Captain 2017)
Longest drive men: Andy Guile
Closest to the pin men: Andy Guile