Ağustos Böcekleri

Yaz sıcakları iyice bastırdı. Tatlı tatlı esen meltem, saçlarımı dağıtırken sıcağın beni bunaltmasına izin vermiyor. Begonvillerin, rengarenk ortancaların, akşam sefalarının, mis kokulu yaseminlerin, küçük bir fidandan ağaca dönüşünü heyecanla izlediğim defne ağacının ve yelpaze gibi sallanıp serinlik veren kocaman yapraklarıyla palmiyenin çevrelediği evimin sundurmasında Ağustos böceklerinin bir alçalıp bir yükselen seslerini dinliyorum. Bir an gözlerimi kapatıyorum ve bana huzur veren sesleri duymaya çalışıyorum. Ağustos böceklerinin seslerine, çocuk kahkahaları karışıyor. İçimi bir sevinç kaplıyor.

Doğanın bana sunduğu bu müziği duyabildiğim için, birbirinden güzel çiçeklerin kokularını doyasıya içime çekebildiğim için, evrenin sunduğu tüm güzellikleri görebildiğim için, yürüyebildiğim, koşabildiğim için, henüz üç yaşında olan ve duyguların en güzelini katıksız, saf sevgiyi bana tattıran torunum için, yaşam kaynaklarım çocuklarım için, can yoldaşım için, ailem için, dostlarım için, hayata dair sahip olduğum tüm güzellikler için çok şanslıyım ama acaba mutlu muyum? Acaba herkes benim kadar şanslı mı? Yoksa yüreklerin yangısı bu kavurucu sıcakları unutturacak kadar çok mu? Yoksa umutlar prangalı, sevinçler yasta, güzellikler gölgeli mi? Yoksa duyamadığım, çaresizliğin çığlığı mı kulaklarımda çınlayan?

Yoksa gittikçe uzayan gölgeler kaygılarım mı? “Anneannesi seni çok seviyorum” diyerek boynuma sarılan torunumun sesi bir an için acabalar ve yoksalar içinde buz tutmaya başlayan yüreğimi ısıttı, sıcacık yaptı. Solmaya yüz tutan umutlarımı yeşertti. Meltem saçlarımı karıştırırken, yavaş yavaş denize inen güneşin ışıkları çoktan kızıla boyamaya başlamıştı ufku.

Ve şanslı bir insan olarak ben yarının herkes için güzel bir gün olacağına olan inancımı daha da pekiştirerek, adeta belleğime kazırcasına gözlerim batan güneşin kızıllığında Ağustos böceklerini dinliyorum. Ağustos böceklerinin sesi kulağınızdan, güneşin ışıkları üstünüzden,

meltemler saçlarınızdan hiç eksik olmasın.

Sevgiler,