“Akdeniz Kıyılarındaki Denize Sıfır, İlk ve Tek Golf Sahasına Sahibiz”

Türkiye’nin ilk links sahası olma özelliğini taşıyan Lykia Links Golf Sahası zengin bitki örtüsüne sahip 1.000.000 metrekarelik bir alanda yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Serdar Candar Başkanlık Turnuvası ile birlikte ilk defa bir turnuvaya ev sahipliği yapan Lykia Links, golfçüler tarafından da geçer not aldı. Biz de Lykia Links’in Golf Direktörü Kurtuluş Gülşen ile bir araya gelerek saha, kulüp ve turnuvalara hazırlık süreçlerinden bahsettik.



Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz?

1964 doğumluyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Liseyi ABD, Illinois eyaletinde okudum. Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü, 1986 mezunuyum. İyi derecede İngilizce ve Almanca konuşuyorum. Sırası ile İstanbul Sheraton, Art Hotel Kemer, Steinberger Falez Hotel, Sol Zeynep, Divan Altis Hotel, Önbüro Departman Yöneticisi olarak, daha sonra Gloria Golf Hotel Golf Kulüp Müdürü, WOW Topkapı Palace Genel Müdür Yardımcısı, National Golf Club Genel Müdürü, Sueno Hotels Golf Belek’te İşletme Müdürü ve en son 2013 yılında Hotel Su Antalya’da Genel Müdür olarak çalıştım.2013 yılı Haziran ayında Birdie Holidays Golf acentesinin sahibi olarak, dört yıl golf acenteciliği yaptım. Mart 2017 tarihinden itibaren Lykia Links Golf Kulübü’nde Golf Direktörü olarak çalışma hayatıma devam ediyorum.

Lykia World’de Golf Direktörlüğü süreci nasıl gelişti?

2013 yılı Haziran ayında, hayalim olan kendi işimi yapma fikrinden yola çıkarak, Birdie Holidays Golf Acentesini kurdum. Ancak, ülkemizin turizm sektörünün yaşadığı olumsuzluklar benim golf acenteciliği kariyerimi de çok olumsuz etkiledi. Çok saygı duyduğum, Lykia World Antalya Links Golf İşletmecimiz Sayın Vadi Karatopraklı ile yollarımız kesişti ve Lykia Links Golf ‘te Golf Direktörü olarak çalışma hayatıma devam etme kararı aldım.

Lykia World’ü sizden dinlemek istiyorum. Detay verebilir misiniz?

LykiaWorld Antalya, bir yanda Akdeniz bir yanda Toros dağlarının bulunduğu, zengin bitki örtüsüne sahip 1.000.000 m2’lik bir alan üzerine kurulu. Mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz bir manzara sunuyor. Bir adım ötede görülmeye değer tarihi ve arkeolojik alanların keyfini çıkarabilirsiniz. LykiaWorld Antalya, 2.5km’lik bir plaja ve Akdeniz kıyılarındaki denize sıfır ilk ve tek golf sahasına sahiptir. Türkiye’nin en heyecan verici mimarisini konfor ve doğallıkla birleştiren bir otel tasarımı sunar. Bunun yanında, bulunduğu alan, golf sahası ve her beklentiye cevap veren farklı tasarımlardaki konaklama üniteleri ile geniş yelpazeli ve eşsiz bir atmosfer sunar.

LykiaLinks Golf Sahası, dünyada 36.000 golf sahası içindeki 300 Links sahadan bir tanesidir ve bu özelliği ile Türkiye’de ilk ve tektir. 18 delik, 72 Par sahanın mimari ünlü Amerikalı tasarımcı Perry Dye olup, golfçülerin hizmetine sunulmak için yapılmıştır. Burada bazen İskoç usulü “Vur ve Koş” atışları da yapılmaktadır. Dye’nin Türkiye’nin güneyine getirdiği bu saha tasarımı, Amerika Birleşik Devletleri’nin batı yakasında bulunan Güney Kaliforniya’ da Harbour Bölgesi ve Kiawah Adası’nda (Okyanus Sahası) görülebilir.

İlk defa Serdar Candar Başkanlık Turnuvası’na ev sahipliği yaptınız. İlgiden memnun musunuz?

Öncelikle, çok değerli Klassis Golf Kulübü Başkanımız Serdar Candar ve Kaptanımız Hazım Evrengil’e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Onlar olmasa idi, Klassis Golf Kulübü Başkanlık Turnuvası, Lykia Links Golf’te yapılması gerçekleşemezdi. Tabii ki, İşletmecimiz Vadi Karatopraklı’nın bu turnuvaya katkıları büyüktür. İlgi gerçekten çok büyüktü; İstanbul, Ankara, Bodrum, Kıbrıs ve Antalya’dan olmak üzere toplamda 146 katılımcı turnuvaya katıldı. Turnuva boyunca tüm katılımcılar çok eğlendi, İrem Candar Konseri ise turnuvaya damgasını vurdu. Her ne kadar bu çapta bir turnuva Lykia Links Golf Kulüp’te ilk defa gerçekleşmiş olsa da, tüm LykiaWorld Antalya ailesi olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık ve tüm katılımcılarımızdan övgüler aldık.

Bu çalışmaların, turnuvaların devamı gelecek mi?

Elbette, bu turnuvaların devamı gelecek… Aralık ayında geleneksel Lykia World Antalya New Year Golf Cup, Lykia World Antalya Team Competition, Lykia World Antalya Başkanlık Turnuvası gibi turnuvaları hayata geçireceğiz.

İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Öncelikli hedefimiz, Lykia Links Golf Kulüp’te en iyi golf sahası oyun kondisyonlarını, en iyi servis ve hizmeti değerli misafirlerimize sağlamak. Yıllardan beri süregelen Avrupa’nın En İyi 100 Golf Sahası ödülünü almaya devam etmek. Bu sene aldığımız Asia Top 100 Golf Courses 42.’lik ödülünde, daha yukarılara çıkmak.

Eklemek istedikleriniz…

Eklemek istediğim konu ise, tüm golf misafirlerimize kapımız sonuna kadar açıktır. Özellikle, konaklamalı gelen golf misafirlerimize sunduğumuz golf villalarımız, Dubleks Ünite olup, 190-200 m2‘dir. Golf villarımızda ücrete dâhil olarak; Butler Service, Özel Kat Görevlisi, Pavillion Kullanımı ve Servisi, A ‘la Carte Restaurant’ta fine dining lezzet şölenleri Buggy Servisi, Japan Havuzu Kullanımı, Tea & Coffee Set up, Express Check-in & out, Meyve ve Şampanya İkramı, Çiçek Aranjmanı, Özel İçecek set-upları, Golf Club’ta Buggy Kullanımı, Token ve Trolley Kullanımı, Sauna Kullanımı ve Havalimanı transferleri kalış süresince ücretsiz olduğunu ve size özel fiyatımız olduğunu özellikle belirtmek isterim.

Kurtuluş Gülşen – Lykia World Golf Direktörü