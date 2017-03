Aklın yolu bir…

İstanbul Kongre Merkezinde 22-24 Şubat 2017 tarihinde “ACE of M.I.C.E. Exhibition” adlı bir fuar yapıldı. Mini Golf 35 Ltd. Şti olarak bizde 120 m2’lik bir stant ile katıldık.

Özellikle 2016-2017 yılında Boğaziçi Golf Derneği İstanbul’da bu yıl Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. desteğiyle Özellikle okullarda ve AVM’lerde ücretsiz birçok etkinlik yapıyor. Mini Golf ve Golf sporuna katkıları nedeniyle yalnız ülkemizde değil, yurtdışında da bazı kişi ve kurumların dikkatini çekmeyi başardılar. Sanırım Federasyon olma yolunda ciddi hazırlıkları var.

Dünya Mini Golf Federasyonu 7 kıta ve 52 ülkede organize olmuş otorite bir kurum.

Mini Golf 35 Firmasının misafiri olarak bir takım görüşmeler yapmak üzere, birkaç günlük ziyarete geldiler. Tabii ki aldıkları ve gözlemledikleri haberlerin doğruluğunu yerinde görmek, özellikle de Federasyon konusunu yüz yüze görüşmek için. Bizim aracılığımız ile Boğaziçi Golf Derneği Başkanı Salih ARSLAN ve yöneticileri ile toplantılar yaptılar. Boğaziçi Golf Derneği ilk gün İstanbul’un gerdanlığı olan Boğaz’da güzel bir yemek ile tanışma ve kaynaşma sağladı. Biz de gözlemledik. İkinci gün Fuar alanında güzel bir sunum yaptılar. Şimdiye kadar yapılanları ve gelecek ile düşündüklerini ve projelerini sundular. Misafirlerin ve bizim etkilenmememiz mümkün değildi. Boğaziçi Golf Derneği için birliktelikten mutlu oldular ve hayran kaldılar. Bundan sonrası Türkiye’nin sektördeki adını ve yerini belirleyecek sanırım. Ben, Boğaziçi Golf Derneği’nin desteklendiğinde yalnız ülkemizde değil, Dünya’da da söz sahibi olacağına şahit oldum. Misafirlerden Fabio Corio, sahibi ve işletmecisi olduğu İtalya’daki Adventure Golf Sahası’nın halen işletmecisi ve eski İtalya Mini Golf Federasyonu Başkanı ve sporcusu) ve Dünya Mini Golf Federasyonu Spor Direktörü Pasi Aho ile yapılan röportajda sorulan sorulara verdikleri cevaplar dikkat çekici.

“-Türkiye’de mini golf sporunu geliştirmek için ne yapmamız gerek?

Fabio Corio – Bunu tarifi çok kolay değil. Çünkü her yerde farklı. Ama yaptığınız ilk şey okullara ve çocuklara ulaşmanız en iyi yapılması gereken ilk adım. Çok üzgünüm ki bunu her yerde yapmıyorlar. Çünkü gençlerden başlamak gerek, gençler gelecektir. Mini golfü yaşlılara öğretemezsiniz. Tabi ki onlarda oynayabilir, ama herşey baştan başlamalı ve sonra turnuvalar organize etmelisiniz. En önemlisi gençlerden başlamak ve sizler bunu zaten yapıyorsunuz. O yüzden tarifin 1. kısmında sıkıntı yok. 2. kısmı ise çok fazla oyuncu bulmak ve siz bunu da yapıyorsunuz. Sonra Türkiye’nin her yanında kulüpler açılmalı ama bu çok kolay değil. Çünkü; bu kulüplere katılacak, çalışacak insanlar gerekir. İlk başta ilçeler arası turnuvalar, sonra il genelinde, sonra Türkiye genelinde, sonra uluslararası turnuvalar düzenlemek. Uluslararası takvim oluşturulmalı.

– Buraya geldikten sonra fikirleriniz değişti mi?

Pasi AHO– Hayır çok fazla değişmedi ama gerçekten uğraşıldığını gördüm ve buna yardımcı olan etkenler okullarda mini golf oynanması, alışveriş merkezlerinde oynanması ve ortada gelecek için planlar ve konsept var. Fikirlerim değişmedi ama beklentilerim onaylandı.

– Avrupa’da mini golf ne kadar yaygın ve yaygınlaştırmak için ne yapıyorsunuz?

Pasi AHO – Her ülkede farklı çünkü; her ülkede okul sistemleri ve spor politikaları çok farklı. Her ülkede aynı konsept olmaz o yüzden her ülkede hangi kuralların geçerli olduğuna bakıp onların standartlarına göre çalışmak gerekiyor. Bazı ülkelerde sadece okula başvurup yapabiliyorsunuz, bazı ülkelerde yetkili kurumlardan izin almak zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden açık görüşlü olup diğer ülkelerdeki işleyişi gözlemlemek çok önemli. Ve bütün sistemleri harmanlamak da çok önemli. ”

Bir önceki sayıda (MART/2017) Aynen şöyle yazmıştım.

“Sınıflandırmalar bir tercih mi? Bir zorunluluk mu? Sınıflandırma veya kategoriler yapılırken şahıs veya kurum çıkarları değil, kamu yararı gözetilmelidir. Bütün ülkeler için geçerli olabilecek tek standart olmaz. Ama her ülke için uygulanmasında yarar olan düzenlemeler yapılırken dikkat edilecek ve göz önünde bulundurulması gereken noktalar olmalıdır.”

Aklın yolu bir…