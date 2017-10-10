Türkiye Golf Turu Şampiyonları Mutlu Güner ve Tuğçe Erden

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı. 10 Ayaktan oluşan turnuva, sezon boyu yapılan organizasyonlarla heyecanlı çekişmelere sahne oldu. Düzenlenen golf turlarının sonunda TGF Türkiye Golf Turu’nda dereceye giren sporcular kupalarını aldı. Şubat ayında başlayan TGF Türkiye Golf Turu’nun şampiyonları İstanbul’da düzenlenen 10. ayak müsabakalarının ardından belirlendi.

Marmara Golf Sahası’nda oynanan 10. ayak müsabakalarının ardından, TGF Türkiye Golf Turu’nu kazanan sporcular, oynadıkları 30 raundun en iyi 20 raund dereceleri alınarak belirlendi. Erkeklerde Mutlu Güner 1308 vuruşla birinci, Berk Çelik 1328 vuruşla ikinci,

Jae Woo Shim 1360 vuruşla üçüncü oldu. Bayanlarda ise Tuğçe Erden 1513 vuruşla birinci, Begüm Yılmaz 1527 vuruşla ikinci, Gülten Gül Gözüyanık 1537 vuruşla üçüncü olarak 2017 TGF Türkiye Golf Turu’nu tamamladı.