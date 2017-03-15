Avrupa Turu’nda Çöl Rüzgârları

Avrupa Turu’nda mücadele geçen ay Orta Doğu’ya taşındı. Çöl Swingi olarak anılan üç turnuvalık serinin ilk durağı Abu Dhabi’de Fleetwood, ikinci durak Katar’da Wang, son durak Dubai’de ise Garcia galip geldi.

Avrupa’da kış mevsini yaşanırken, Avrupa Turu bu ayları havanın golf oynamaya müsait olduğu coğrafyalarda geçirmeyi sürdürüyor. Tur geçen ay Orta Doğu’da üç hafta geçirdikten sonra Malezya ve Avustralya’ya yolculuk etti.

Geçen sayıda da bahsettiğimiz gibi, Çöl Swingi olarak anılan üç turnuvalık serinin ilk durağı Abu Dhabi HSBC Championship’i İngiliz golfçü Tommy Fleetwood kazanmıştı. Bu turnuvadan bir hafta sonra heyecan bu defa Katar Masters için Doha’ya taşındı. Her yıl büyük bir çekişmeye sahne olan turnuvada, geçen sene Yılın Çaylağı ödülünü alan Jeunghun Wang mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, ilk üç günü 69, 67 ve 65 vuruşla oynadıktan sonra son güne büyük bir avantajla girdi ama son gün Jaco van Zyl 68, Joakim Lagergren ise 66 vuruşluk performanslarla, 71 vuruşta kalan Wang’ı yakaladılar. Böylece üç oyuncu arasında play-off oynandı. Wang, play-off mücadelesini ilk çukurda yaptığı birdie ile kazanmayı bildi ve geçen seneki iki şampiyonluğunda olduğu gibi yine genç yaşına rağmen baskıyla baş edebildiğini bir kez daha göstermiş oldu. 29’uncu Avrupa Turu turnuvasında üçüncü şampiyonluğunu elde eden genç Güney Koreli, tarihte üç şampiyonluğa en genç yaşta ulaşan üçüncü isim oldu.

‘Çöl Swingi’nin son buluşması, aynı zamanda en köklüsü olan Dubai Desert Classic’ti.. Dubai’de, Orta Doğu’nun ilk yeşil golf sahası olan Meclis sahasında 1989’dan beri düzenlenen turnuvaya bu yıl Sergio Garcia damga vurdu. Son 20 yılın en başarılı Avrupalı golfçülerinden olan İspanyol sporcu, ilk gün 65 vuruşla elde ettiği liderliği bir daha hiç kaptırmadı ve kariyerinde ilk kez bir turnuvayı baştan sona lider götürerek kazanmış oldu. Garcia ayrıca, 250’inci turnuvasında 12’nci kez şampiyonluğa ulaştı. 12’nci şampiyonluğunu arayan bir başka yıldız, Race to Dubai Şampiyonu Henrik Stenson ise son gün Garcia’yı biraz zorlar gibi olsa da üç vuruş farkla ikincilikle yetindi.

Malezya’da Zanotti, Avustralya’da Rumford

Tur, Orta Doğu macerasının ardından evinden biraz daha uzaklaştı ve önce Malezya’ya sonra Avustralya’ya uğradı. Malezya’da düzenlenen Maybank Championship’te zafer, dramatik bir biçimde, İtalyan golfçü Fabrizio Zanotti’nin oldu. Masters’ı kazandığından beri formsuz olan Danny Willett, son bir yılın en iyi golfünü oynadığı ilk üç gün sonunda üç vuruşluk bir avantaj yakaladı. Ancak son turu 73 vuruşla oynayınca büyük hayal kırıklığı yaşadı. Zanotti ise ilk 10’a zor tutunarak girdiği son günü, son iki çukurda bir birdie ve bir eagle yaparak 63 vuruşla bitirdi ve dramatik bir şekilde zafere uzandı.

Avustralya’da 2012’den beri düzenlenen Perth International, bu sene yepyeni bir formatla görücüye çıktı. Super 6 Perth adıyla düzenlenen turnuvanın ilk üç günü vuruş sayısı formatında, son gün ise altı çukurlu maç oyunu formatında oynandı. Tur kartını kaybeden Brett Rumford, kendi hemşerileri önünde çıktığı turnuvada üçüncü günü beş vuruşluk farkla lider kapatmayı da, son gün tüm rakiplerini mağlup edip şampiyonluğa ulaşmayı da bildi ve yaklaşık iki sezon boyunca, istediği Avrupa Turu turnuvasında oynamaya hak kazandı.

KISA KISA

– 2020 Olimpiyat Oyunları’nda golf mücadelesine ev sahipliği yapması planlanan ve Tokyo Valisi tarafından kadınlara tam üyelik vermeme ve Pazar günü sahayı sadece erkeklere kullandırma uygulamalarından vazgeçmesi istenen Kasumigaseki Country Club’a IOC’den resmi uyarı geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC, kadınlara yönelik ayrımcılığa son verilmemesi halinde Tokyo 2020’de golf mücadelesinin başka bir sahada yapılacağını Kasumigaseki’ye iletti.

– Geçen ay Perth’te Super 6 isimli yeni formatı deneyen ve golfçülerden tam not alan Avrupa Turu yöneticileri, Mayıs ayında İngiltere’de GolfSixes adıyla bir başka yeni format deneyecek. CEO Keith Pelley’nin açıklamasına göre, 6-7 Mayıs’ta oynanan turnuvada sporcular 6 çukurlu maç oyunu formatını bu kez takım halinde oynayacak. Turnuvaya 16 ülkeden 32 golfçü katılacak.

– Avustralyalı golfçü Steven Bowditch, Phoenix Open için gittiği ABD’de aşırı alkollü bir biçimde araba kullandığı için tutuklandı. İlk turun gecesinde yaşadığı olayın ardından kefaletle serbest bırakılan ve bir özür açıklaması yayınlayan Bowditch, ikinci turu oynadı ancak cut’ı kaçırdı.

Dustin Johnson 1 Numara

PGA Tour’da Genesis Open’dan şampiyonlukla ayrılan Dustin Johnson, dünya sıralamasında zirveye yükseldi. Jason Day’i 47 hafta sonra tahtından indiren ABD’li golfçü, 2008’den bu yana her sezon en az bir turnuva kazanma alışkanlığını da sürdürmüş oldu.

Dustin Johnson kariyerinin en parlak dönemini yaşamayı sürdürüyor. Geçen sezon, sonunda şeytanın bacağını kırıp Amerika Açık’ta kariyerinin ilk major şampiyonluğunu tadan ve FedEx Cup’ta da sezonun son 18 çukuruna kadar şampiyonluğun en büyük adayı olarak kalmayı başaran Dustin Johnson, istikrarlı performansının karşılığını dünya sıralamasının zirvesine yükselerek aldı. PGA Tour’da geçen ay düzenlenen Genesis Open’da zafere uzanan 32 yaşındaki ABD’li, Avustralyalı Jason Day’in 47 hafta süren saltanatına son verdi. Johson ayrıca, ilk turnuvasını kazandığı 2008’den beri hiçbir sezonu şampiyonluk yaşamadan kapatmama huyunu da sürdürdü.

PGA Tour’da geçen ay zafer yaşayan isimlerden bir diğeri, Jon Rahm oldu. Kolej oyuncusuyken Ben Hogan ve Jack Nicklaus adına verilen iki prestijli ödülü de alan, amatörken dünya sıralamasının zirvesinde 60 hafta kalan, geçen sezon profesyonel olduktan sonra bir üçüncülük bir de ikincilik tadan genç İspanyol, herkesin beklediği ilk şampiyonluğunu Farmers Insurance Open’da yaşadı. Rahm, dokuz farklı oyuncunun liderliği tattığı Pazar gününü üç vuruş farkla şampiyon bitirdi.

Matsuyama durmak bilmiyor

Son şampiyonu olduğu Phoenix Open’a, son üç ayda PGA ve Japonya turlarında toplam dört şampiyonluk yaşayarak giden Hideki Matsuyama, Arizona’da ünvan koruma başarısı gösterdi ve dünya sıralamasında ilk 10’a girdi. Matsuyama, PGA Tour’da bu sezonki ikinci, toplamdaki dördüncü şampiyonluğuna, Webb Simpson ile oynadığı play-off’u dört çukur sonunda kazanarak ulaştı. TPC Scottsdale’de hafta boyunca toplam 655 bin seyircinin izlediği turnuva ise, Phoenix Open tarihinin en çok izlenen turnuvası unvanını da aldı.

PGA Tour’da geçen ay düzenlenen diğer turnuva Pebble Beach Pro-Am’de ise zafer, son güne taşıdığı avantajını koruyup yedi vuruş farkla şampiyonluğa ulaşan Jordan Spieth’e gitti. Spieth böylece PGA Tour kariyerinin dokuzuncu şampiyonluğunu kutladı.

Woods Yine Sakatlandı

Yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından Ocak sonunda resmi turnuvalara dönen Tiger Woods, oynadığı ikinci turnuvada sakatlandı. PGA Tour’da çıktığı Farmers Insurance Open’da Jason Day ve Dustin Johnson’dan daha iyi bir iki turluk performans sergilemesine rağmen cut’ı aşamayan Woods (Bunu, PGA Tour’daki 328’inci turnuvasında sadece 16’ncı kez yaşadı), bir hafta sonra, daha önce iki şampiyonluk gördüğü Avrupa Turu turnuvası Dubai Desert Classic’te sakatlandı.

Sırtındaki spazm yüzünden Dubai’deki turnuvadan ikinci turda çekilen 41 yaşındaki efsane, yaşadığı bu sakatlığın, golfe uzun süre ara vermesine neden olan eski sakatlığının bir devamı olmadığını ancak doktorlarının tavsiyesi üzerine PGA Tour’da oynamayı planladığı Genesis Open ve Honda Classic’ten çekildiğini açıkladı. Woods, hangi turnuvayla geri döneceğini konusunda ise bir açıklama yapmadı.