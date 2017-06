“Babalık, Kendiliğinden Oluşan, Derinden Yaşanan, Eşi Olmayan Bir Bağ”

Baba… Kızan, karışan, sinirlendiren. Koruyan, sarılan, özlenen; manası yokluğunda daha iyi anlaşılan kişi. Bu açıklama, Lügat365, Bazı Kelimeler Çok Güzel kitabından. Babalarımıza olan tüm düşüncelerimiz özetlenmiş adeta. Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutladığımız Babalar Günü’nü bu yıl da özel röportajlarla sayfalarımıza taşıdık. Biz de tüm babaların ve kendini baba gibi hissedenlerin Babalar Günü’nü kutlarız.

İlk babalık duygusunu ne zaman yaşadınız?

3 Mart 2000’de oğlum Ata, 1 Ocak 2006 tarihinde ise Zeynep dünyaya geldi. Ne zaman baba oldun sorusunu ise eşim Müge’ye sormak lazım; hemen anne olunuyor ama sanırım babalık zamanla idrak ediliyor.

Nasıl bir duygu peki?

Gelişmeye çok açık harika bir duygu. Yıllar geçtikçe kendiliğinden oluşan, derinden yaşanan, eşi olmayan bir bağ.

Golf oynamayan ne zaman başladınız?

1995 yılında Boston’da arkadaşlarımın teşviki ile ilk kez sahaya çıktım. 1999 yılında Antalya’da Gloria Golf Sahası’nı görünce, golfü çok sevdim ve dersler almaya başladım. 2005 yılında ise çok sevdiğim kulübüm İGK’ya üye oldum ve daha aktif olarak golf oynamaya başladım.

Şimdi kızınızla ve oğlunuzla oynuyorsunuz. Neden golf oynamalarını istiyorsunuz, sizce golf

insana ne katar?

Golfle 35-40 yaşlarında tanışan ve çok seven bir kişinin, en yakınlarının daha erken başlamalarına yardımcı olmaktan başka bir seçeneği yoktur diye düşünüyorum.

Golf etiketi, nezaketi ve her yetenekte sevdalısı ile sporların hem en asili hem de en demokratik olanıdır. İster istemez, insana hem kendisini hem de diğer insanları daha iyi tanımaya yönlendirir. Oyun sırasında hem çok iyi hem de beğenmediğiniz vuruşlar yapmanız, sahadaki her vuruşun benzermiş gibi görünmekle beraber birbirinden tamamen farklı olması bakımından hayat yolculuğuna çok benzer. Daha iyi bir insan olmak için dersler çıkarabilirsiniz.

Golfün diğer sporlardan farkı sizce nedir, tavsiye eder misiniz?

En bariz özelliği kolay oynanabilir olmasıdır. Bir club, bir golf topu ve bir çukur, golf ile tanışmanıza yeter. Başlangıcı yaptıktan sonra daha iyi oyuncu olmak sizin elinizdedir. Zaman ayırdıkça oyununuz gelişir. Tabii ki handikap sistemi gibi her yetenekteki oyuncuyu bir araya getirebilen, rekabeti tabana yayan özelliği ile de diğer spor dallarından tamamen ayrılır. Rekabeti, dostlukla ve sosyallikle en estetik biçimde yan yana getiren başka bir spor dalı yoktur. Kendini geliştirmek isteyen her bireye özellikle gençlere bir an önce golf ile tanışmalarını tavsiye ediyorum.

Eklemek istedikleriniz…

Tüm babaların ve baba gibi hissedenlerin Babalar Günü kutlu olsun.

Nüzhet Atabek – İstanbul Golf Kulübü Kaptanı

17 yaşındaki Ata Atabek, sekiz yaşından beri babasının teklifi ile golf oynuyor. Babasıyla ilişkisini sorduğumuz Ata, “Babamla ilişkim benim için ayrıdır. Birbirimizle her şeyi paylaşabiliriz ve babam her zaman arkamı kollar ve zorlandığım anlarda yardım eder.

Benim babam en iyi babadır, çalışkandır, komiktir ve ilgilidir. İstediğin baba senin baban olacak deseler yine Nüzhet Atabek’i seçerdim” diyor ve sözlerini “Seni çok seviyorum canım babam, Babalar Günün kutlu olsun!” diyerek tamamlıyor.

ATA ATABEK

11 yaşındaki Zeynep Atabek, babasının desteğiyle golf oynamaya başlamış. Babasıyla ilişkisini sorduğumuzda Zeynep “Babamla olan ilişkim çok farklıdır, onunla tartışmak veya bozuşmak yerine şakalaşırız, eğleniriz. Benim babam dünyanın en iyi babasıdır. Ondan başka bir babayı hayal bile edemiyorum” diyor ve “Babalar Günün kutlu olsun, dünyanın en iyi babası!” sözleriyle babasının Babalar Günü’nü kutluyor.

ZEYNEP ATABEK