Bagajımda Taşıdıklarım

Ben Menemen doğumluyum.Babam iki yıllığına görevli olarak Kore’ye gidince, doğal olarak annem beni alıp anneannemin yanına yerleşir. Anneannem, annem, iki dayım ve komşulardan oluşan sevgi sarmalı içinde geçen üç yılın hikayelerini rahmetli annemden dinlerdim. Tek katlı bahçeli evlerden oluşan mahallemizde komşularla, ‘ev alma komşu al’ sözünü doğrularcasına sıcak ve samimi ilişkileri herşeye aklımın erdiği yıllarda bizzat kendim yaşadım. Yıllar sonra Rum, Ermeni, Giritli, Afrika kökenli, Musevi olduklarını öğrendiğim o güzel insanları her hatırladığımda yüreğime bir sıcaklık yayılır. Babamın Kore’den gelişini bütün mahallenin coşkuyla kutladığını anneciğim keyifle anlatırdı. Babamın tayini Lüleburgaz’a çıkınca benim de mahalledeki üç yıllık saltanatım sona erer. Lüleburgaz’da geçen iki yılın anıları belleğimde hala ilk günkü gibi taze. Lüleburgaz’daki komşuların, kurulan ömürlük dostlukların izlerini yüreğimde hep taşırım. Babam emekli olana kadar hiç bir yerde iki üç yıldan fazla kalamadık. Tam Lüleburgaz’a alışmışken babamın tayini Kars’ın Posof ilçesinin, Damal köyünün, Caksu karakoluna çıkmıştı; denkler yapıldı. Sürekli göç halinde olduğumuz için bir kaç denkten oluşan eşyalarımız bir yük kamyonuna yerleştirildi. Komşularla vedalaşma en zoruydu. Annemin ve sanki doğduğum günden beri hep hayatımda varmış gibi düşündüğüm teyzelerin gözyaşları birbirine karışıyordu. Zor da olsa hıçkırıklar içinde veda faslını tamamlayıp kara trenle çok uzun sürecek yolculuğumuz başlamıştı. Ülkenin bir ucundan öbür ucuna saatler süren yolculuğumuz bittiğinde beyaz tenli annem trenin bacasından çıkan kurumlar nedeniyle Arap bacıya dönüşmüştü. Trenden indikten sonra, askeri araçla yapılan birkaç saatlik yolculuk sonunda Damal’a vardık. Aşağı ve yukarı diye iki bölümden oluşan bir köydü Damal. Askeri lojmanlar aşağı Damal’da yer alıyordu. Lojmanlarda oturan personel ailelerinin sayısı hatırladığım kadarıyla pek kalabalık sayılmazdı. Aşağı Damal’ın çocuk nüfusu dört beşi geçmiyordu. Ben hariç diğer çocuklar ilkokul çağındaydı. Henüz beş yaşında olduğum için okula kaydımı yapmak istememişlerdi. Ben de okula gideceğim diye annemin ve babamın tahammül sınırlarını zorlamaya başlayınca, rica minnet beni de okula kabul etmişlerdi. Kar yağana kadar okul servisimiz olan jeep, yağan karla beraber yerini katırların çektiği kızağa bırakmıştı. Bir metrenin üzerinde yağan karda tek ulaşım aracımız kızaktı. Çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulma umuduyla köye inen ayıların ve kurtların saldırma ihtimaline karşı silahlı askerlerin eşliğinde okulumuza gider gelirdik. Okul yukarı Damal’daydı. Evler bir buçuk katlıydı. Alt katta inek, öküz, katır, koyun gibi hayvanların olduğu bölüm ve üstünde ortası açık, ev halkının yaşadığı el dokuması rengarenk halı ve kilimlerle kaplı alandan oluşan evlerde yaşardı okul arkadaşlarımız. Öğretmenimiz yukarı Damal’da doğmuş ve büyümüştü. Öğretmen olduktan sonra köyüne dönmüş, kendisini yetiştiren bu insanlara faydalı olabilmek için sınırlı olanaklar içinde öğrencilerine milli eğitimin müfredatını öğretmeye çalışıyordu. Okulumuz her yaştan öğrencinin olduğu birleştirilmiş tek sınıftan oluşuyordu. Genç ve idealist öğretmenimiz kendini bize adamış, elinden gelenin en iyisini sınırlı olanaklar içinde yapmak için çırpınıyordu. Eğitim ordusunun tek kişilik neferinin mücadelesi o günlerde benim yıllar sonra seçeceğim mesleğimin ilk tohumlarının atılmasının nedenidir. Altı ay boyunca karların yolları kapattığı, 2 metreye varan kar kalınlığı nedeniyle evlerin arasında bağlantıların kazılan tüneller sayesinde olduğu kış günlerinde tek odada yanan soba ve üstünde, üşüyen biri gelirse diye annemin hazır bulundurduğu demli çayı her düşündüğümde yüreğimin ısındığını hissederim.

Yukarı Damal’da oturan arkadaşlarımın evlerinde ısıtma görevini alt katta yaşayan hayvanlar sağlıyordu. Onların yaydığı sıcaklık sayesinde üst kat sıcacık oluyordu.Çok kez misafir olduğum bu evlerin sadece kendileri değil içinde yaşayan insanların yürekleri de sımsıcaktı. Bu evleri her ziyaretimde ikram edilen, yarısına kadar kaymaklı sütün tadı hala damağımdadır.

Bu güzel köyde geçen bir yılın sonunda ne yazık ki Damal’daki arkadaşlarımla vedalaşmak zorunda kalmıştım. Babamın tayini Kars’ın Posof ilçesine çıkınca, benim için yeni bir macera başlamıştı. Eski bir tütün deposundan bozma iki katlı ahşap evimiz tütün kokardı. Aklımda kalan en önemli detay, kışın sobanın başında leğende annem tarafından yıkandığımdır. Arnavut kaldırımlı taşları, o zamanlar gözüme çok heybetli görünen taş binaları, kahkahaları bol komşularımız ve babamın kocaman tekerler halinde satın aldığı kaşar peynirleri; belleğime yerleşen güzel resimler arasında yerini daha Posof’tan ayrılmadan önce almışlardı. Yeniden denkleri yapma zamanı gelmiş ve bize yol görünmüştü. Bu kez rota Konya idi ve benim asıl maceram şimdi başlıyordu. Konya’da üçüncü sınıfa başladım. Başladım başlamasına ama arkadaşlarımla bir türlü anlaşamıyordum. Benimle dalga geçiyorlar ve söylediklerimle alay ediyorlardı. Dayılarımın sayesinde bir erkek çocuk gibi büyümüştüm. Benim misketlerim, sapanım, gazoz kapaklarım vardı. Mahalleler arası kavgaların aranılan çocuğuydum. Bütün bu özelliklerim okulda arkadaşlarımla olan sorunlarımın çözümü için kullandığım yöntemlerde belirli bir rol oynuyordu. Konuşarak anlaşamayınca kavgayla bir çözüm aramaya başlamıştım doğal olarak. Annem ve babam sürekli okuldan ve diğer velilerden gelen şikayetlerden artık bıkmışlardı. Nihayet bir gün okul müdürü annemi ve babamı okula çağırıp beni okuldan almalarını istemişti. Çaresiz kalan zavallı annem ve babam beni bir yıllığına Menemen’e anneannemin yanına yollamaya karar vermişlerdi. Ben bu habere çok sevinmiştim. Menemen’de anneannemle birlikte oturan iki dayımla çok iyi anlaşıyordum, ne de olsa kavga tekniklerinin çoğunu onlardan öğrenmiştim. Menemen küçük bir yerdi ve hemen hemen herkes birbirini tanırdı. Anneannemler en eski ailelerden oldukları için tanınırlardı. Annemin, teyzemin ve üç dayımında okuduğu ilkokula kaydımı yaptırmak için gittik. Çok şanslıydım ki yeni okulum benden önce annemi, teyzemi ve dayılarımla birlikte değişik etnik kökenden gelen, evlerinde farklı diller konuşan bir çok çocuğu da sıralarında misafir etmişti. Sadece bilime, sanata, edebiyata ve müziğe ulaşımın sihirli anahtarlarını öğretmekle kalmamış, bir birey olarak içinde bulunduğu toplumun parçası olmayı, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü, anlamaya çalışmayı, bunun için dinlemeyi, hakkını aramayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi yaşayarak, görerek beyinlere yerleştiren bir eğitim de vermişti bu okulun çok değerli şimdi hepsi rahmetli olan değerli eğitimcileri. Yukarıda özetlemeye çalıştığım bu eğitim anlayışı okulun manifestosuydu ve sanki binanın temelinden başlayarak her bir tuğlasına kazınmışçasına, bu okulda görev yapan öğretmenlerini de etkiliyordu.

Ben, çoğu köy enstitüleri eğitim anlayışıyla yoğrulmuş öğretmenlerin elinde kısa sürede her problemi kavga ile çözmeye çalışan “yaramaz” çocuktan konuşarak çözüm arayan “afacan” çocuğa dönüşmüştüm.

Bu değişimin sebebi neydi biliyor musunuz? Dinlemek ve anlamaya çalışmak. Anahtar kelimeler bunlardı. Konya’da okulda diğer çocuklarla kavga etmemin nedeni anlaşılıyordu. Damal ve Posof’ta geçen iki yıl boyunca dilim zenginleşmiş, aksanım da değişmişti. Anne ve babalar çocuklarını her durumda anladıkları için aile içinde bunlar sorun olmamıştı. Ama konuştuklarımı anlayamayan arkadaşlarım alay edince ben de kendime yer edinebilmek için en kolay yöntemi kavgayı seçmiştim. Ne yazık ki Konya’daki okulumun yöneticileri problemi anlayıp çözüm üretme yerine, problemi yani beni uzaklaştırarak çözmüşlerdi sorunu. Bagajıma attığım bu deneyimler bütün yaşamım boyunca her biri birbirinden değerli dostluklar kurmamda ışığım oldu. İlişkilerimde ne zaman tökezlesem geri dönüp bagajımda ne vardı hep baktım ve bakmaya devam ediyorum.

Golfte de aynı değil mi? Oyununuz bozulduğunda başa, fabrika ayarlarına dönün demezler mi?

Keyifli bir golf sezonu dileğiyle…

Sevgiler,

İlkin Durukan