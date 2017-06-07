Bahar Şenliğinin Ardından

Dün çok güzel bir gündü. Pırıl pırıl bir güneş, insanların hem tenlerini hem yüreklerini ısıtırken, saçlar hafif esen poyrazın ritmine ayak uydurmuş adeta dans ediyorlardı. Isınan yüreklerde umut mayalanıyordu. Masaların üzerine yerleştirilmiş şebboyların kırmızı rengi bir yandan tutkuyu vurgularken, aynı zamanda güneş ışığının etkisiyle gözlerimize muhteşem bir renk ziyafeti yaşatıyordu. Bahçeye yerleştirilmiş masaların üstünde serilmiş kar beyazı örtüler, masumiyeti vurguluyordu. Bahar şarkıları, bahar gibi giyinmiş insanların masalara doğru ilerleyişlerine eşlik ediyordu. Kalabalık arttıkça kahkahalar, memnuniyet hissiyatını çağrıştıran mırıltılar yayılıyordu atmosfere. Biraz kulak kabartınca uzun süredir birbirlerini görmemiş insanların heyecanlı ve keyifli sohbetlerini duyuyordum. Yüzlerde yeniden bir arada olmanın verdiği mutluluk, gözlerde ışık, kucaklaşmaların yarattığı enerji ve bütün bu harikulade manzaranın yarattığı durum bir ressamın tuvaline ‘mutluluğun resmi’ olarak yansırdı.

Bu muhteşem tablo kimin için çizilmişti? Zaman zaman fırtınaların yaşandığı, inişleri çıkışları bol bir üç yılın ardından umutlarını hiç yitirmeden, içindeki afacan çocuğun elini sımsıkı tutarak mutlu sonla biteceğine inandığı filmin devre arasında biraz yorgun olduğu için çıkan, kocaman ve sevgi dolu yürekli insan Serap için çizilmişti.

Bu harikulade renkler tuvali kimin için boyamıştı? Telefonuma ismini… Çocuk diye kaydetmişim 13 sene önce. Siz hiç hep gülen gözler gördünüz mü? Ben bu çocukta tam 13 senedir bu gülen gözlere bakıyorum. Yağan yağmurun ardından güneşin açacağını bilir ve söyler her zaman. Ne zaman hüzün çökecek gibi olsa varlığı neşe topu gibi düşer ortaya. Bir de ‘Hayır’ı bilmez.

Onu çok seven biyolojik bir ailesi elbette var ama o çocuk kocaman bir ailenin İGK ailesinin çok özel ve çok sevilen çocuklarından biriydi. Biriydi diyorum çünkü dün akşam bu çocuk büyüdü. Belki yıllar içinde büyümüştü de ben fark etmemiştim. Bu çocuk bir annenin karnında ama yüzlerce insanın kalbinde büyüdü.

Dün telefon rehberimde Merve çocuk ismini değiştirdim ve Merve Kaptan yazdım. Dün benim karşımda devraldığı görevin bilincinde olan ve bu görevin gururunu hisseden ve hissettiren genç bir kadın vardı.

Dün akşamı unutulmaz kılan çok özel insanlardan sadece ikisi Serap ve Merve yaşamımıza kattıklarınız için teşekkürler.

Keyifli ve güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle,

Sevgiler

İlkin Durukan