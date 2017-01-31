Beklentiler ve Umutlar…

2016 yılının herkes için zor bir yıl olduğu tartışılmaz. Çeşitli dersler çıkarmamız gereken bir yıl oldu. Mali anlamdaki konuları ayrı tutmaya çalışsakta, güvenlik sorunu nedeniyle çok kötü günlere hep birlikte şahit olduk. Rengi, dili, dini, bayrağı ne olursa olsun, asıl olan insan ve insanlıktır. Uzun yıllardır bir çok ülkede terör, bir çok yere kor gibi düşmüş, çok canlar yakmıştır. Hepsini aynı üzüntü ve endişe ile izlerken, 2016 yılında bu kara bulutlar ülkemiz üstünde gezmeye başladı. Ya da temposunu arttırdı diyelim. Böylesi bir ortamda, tabiki en çok etkilenen de turizm olmuştur. Bu sektörden ailesini geçindiren binlerce insan, ülkemizin içinde bulunduğu kaos ortamının yarattığı bunalım dışında geçim derdine düşmüştür. Özellikle küresel bazda yayılan terör eylemlerinin turizmi ciddi bir biçimde tehdit ettiği gerçeği yanında, ülkelerin, milletlerin tüm katmanlarının arasındaki ilişkilerinde bozulmalar olduğunu gözlemliyoruz. İlişkilerin onarıcı olması ve en kısa sürede düzelmesi temennimizdir. Türkiye’de yaşanan bu yılki sorunların çözülme süresi çok önemli. Siyaset kurumlarının yanında devletin temel ana taşları yerine yeniden oturacaktır. Önümüzdeki süreçte parlak günlere dönmek için yol haritaları sanırım hazırlanmaktadır. Turizmin onarıcı ve birleştirici bir özelliği zaten vardır. Umarım 2017 yılıda bacasız sanayi denilen sektör yeniden canlanır ve eski günlerine geri döner. Mini golf de aynı golf gibi turizmin bir parçasıdır. Bizim de ekmeğimizi kazandığımız sektörün kötü olması bizim gibi tamamlayıcı ve tedarikçi ürün imal edip sunan firmaları da derinden etkiliyor tabii. Tedarikçi firmalarda binlerce, ekmek yiyor sonuçta.

Ülkemiz ve tüm insanlık adına, barışcı, kavgasız, terörsüz, uzlaşıcı, onarıcı bir yıl olsun 2017. Her ne kadar turizm, yaşanan ve yaşama ihtimali olan,her türlü aksaklık veya değişiklikten birinci derecede etkileniyorsa, turizm sektörüne hizmet eden tüm kuruluşlarda etkilecektir. Yine de 2015 yılında dünya çapında seyahat eden kişi sayısı 1,2 milyar iken 2016 ekim sonu verilerine göre, 2016 yılının 1 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bütün bunların ışığında biz hala golfü ve minigolf konuşmaya devam ediyoruz. Devam etmek zorundayız. Bu günlerin geçici olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz. Turizm sektörü dışında minigolf açısından mücadele ediyor. Bu yıl özellikle okullarda minigolf tanıtımlarına ağırlık verdik. AVM’lerde tanıtımlar devam ediyor. Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekli, Boğaziçi Golf Derneği, Mini golfün tanıtım etkinliklerini devam ettiriyor. Yıllara göre oyuncu sayılarını aşağıdaki gibi açıklamışlar.

Biz beklentimizi ve umudumuzu canlı tutmaya devam ediyoruz. Her karanlığın sonu aydınlığa çıkar. Haydi hayırlısı…