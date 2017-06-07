Benim Farkım “HİZMET KALİTEM”

Dokuz yıllık gayrimenkul ve inşaat sektöründeki tecrübesiyle Landlords Bodrum markasını oluşturmuş Buket Evci. Landlords Bodrum ile aile yapınıza ve gerekçelerinize göre kendinize en uygun gayrimenkule ulaşmanız hedefleniyor. Bölgenin tanıtımından işe başlayarak, çocuklarınızı nereye götüreceğinizden, okul, hastane ve benzeri tüm ihtiyaçlarınıza yönelik hizmet veriliyor. Satış sonrasında ise gerekli her türlü dekorasyon, mobilya, peyzaj, eleman ve benzeri destekleriyle müşteri memnuniyetini sağlamaya devam ediyor, Landlords Bodrum. Gelin diğer detayları işin uzmanından yani Landlords Bodrum kurucusu Buket Evci’den dinleyelim.



Sizi yakından tanıyabilir miyiz? Kaç senedir Bodrum’da yaşıyorsunuz? Hikayeniz nedir?

İstanbulluyum, 2013 senesinde Bodrum’a taşındım ve Bodrum’a aşığım; evim yuvam burası. 2006 senesinde yurtdışında eğitimimi tamamlayıp İstanbul’a döndüm. Sekiz yıl boyunca her İstanbullu gibi bir işkoliktim ve yaşadığım şehrin düzenine alışmışken bunun beni mutlu etmediğini anladım. 30 yaşımda kendimi emekli edip, herkesin şaşkın bakışları içinde Bodrum’a yerleştim.

Landlords Bodrum ne zaman kuruldu? Nasıl bir hikaye var arka planında?

Landlord Bodrum, 2017 başında kuruldu. Evci gayrimenkul ve inşaat olarak 2008 senesinden itibaren İstanbul bölgesinde faaliyet göstermekteyim. 2006-2012 yılları arasında Türkiye’nin en köklü şirketlerinin Alışveriş merkezleri ve gayrimenkul satış departmanlarında yönetici olarak deneyim kazandım. Birikim ve deneyimimi kendi markam altında konumlandırmak ve müşterilerime en doğru hizmeti vermek istedim. Doğru zaman diye bir şey var, siz ne planlarsanız planlayın o an oluyor. Landlords Bodrum’u kurarken doğru yerlerde ve doğru kişilere ulaşmayı hedefledim. Geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında Qatar fuarlarındaydım. Dubai ve Qatar’da iki acente ile anlaşmamızı yaptık. Özellikle orada yaşayan insanların neden Türkiye ve Bodrum dediklerini daha iyi algıladım. Reklam bu işin olmazsa olmazı. Bu noktada Havaalanı VİP salonlarını kullanıyorum. Müşteri kesimime hitap eden dergilerde yer alıyorum; Türkiye’de ve Dünyada Golf Dergisi bunların başında geliyor.

Landlords Bodrum’un uzmanlık alanı nedir? Belirli bir odak alanı var mı?

Bodrum’un özellikle şu bölgesinde ya da belirli bir skala aralığında hizmet veriyoruz gibi bir odağımız yok açıkçası. Ancak en sevdiğim ve kendimin de yaşamaktan keyif aldığım bölge dersek, Yalıkavak ve Gümüşlük. Burada bir yaşam kurmayı düşünen misafirlerim için önerebileceğim ilk yerlerdir. Ancak en büyük farkımız hizmet kalitemiz. Öncelikle aile yapılarını ve yatırım gerekçelerini analiz ederim. Bölgeyi tanıtırım, gündüz çocukları ile nerelere gidebilirler, akşam gece dışarı çıkmak istediklerinde onlara nereleri uygundur; hastane, okul ve benzeri, özellikle yabancı müşterilere hizmet verdiğim için onlara avukatlık hizmeti öneririm. Sonrasında kendilerine hizmet vermeye başlarım. Bu da muhtemelen 2. veya 3. günümüz de olur. Alırken kazandırmak hedeflerimin başında geldiği için bölgenin son 3 yıllık analiz raporlarını kendileri ile paylaşırım. Olumlu ve olumsuz tüm noktaları açıkladıktan sonra, satış işlemleri tamamlanır. Bizim farkımız satıştan sonrası ortaya çıkıyor. Ev için gerekli her türlü dekorasyon, mobilya, peyzaj, eleman ve benzeri desteği müşterilerimize satış sonrasında da sağlamayı garanti ediyoruz. Onlar benim bu noktadan sonra komşum hatta ailemin bir üyesi konumuna geçiyorlar. Bodrum benim hayalimdi ve biliyorum ki buraya gelen insanların da ev değil bir yaşam sunuyoruz, benim farkım “HİZMET KALİTEM”.

Bodrum’a yerleşmek isteyen kişilere en önemli tavsiyeniz ne olur?

Bodrum’da 12 ay yaşamak istiyorsanız gelir-gider dengenize dikkat edeceksiniz. Sağlığınız söz konusu ise bir dakika bile düşünmeyin her şeyi geri de bırakıp gelin derim. Aldığınız nefes, teniniz, ruhunuz tamamıyla başka bir insan olursunuz. Tabii buna hazırsanız huzurdur burası. Ev almadan önce farklı zamanlar da özellikle kışın Bodrum’a gelip zaman geçirmeliler. Bodrum’un kışı daha güzeldir. Mutlaka bir hobi edinmelisiniz; burada oldukça fazla zamanınız olacak, aksi taktirde panik yaşayıp sıkılabilirsiniz. Böyle bir durumda sakin olun, sadece sistemin dışına çıktınız ve zamanınızı trafik veya hayatınızı tüketen yerlerde harcamıyorsunuz.

Bodrum’da 12 ay yaşamak isteyen kişilere önereceğiniz öncelikli bölgeler neresidir?

Yalıkavak, Bitez, Ortakent.

Bodrum’da ev sahibi olurken en çok nelere dikkat etmeliyiz? Ev seçimimiz neye göre şekillenmeli?

Bu kişiye göre değişir, “ben onların yerinde olsaydım şunu alırdım” diye bir cümlem yoktur. Çoğu zaman onları durdurup ama burası şu sebepten size uygun değil demişliğim vardır. İnsanların hayalleri çok geniş, onları gerçeklikle birleştirmek bize düşüyor. Teknik olarak mutlaka alınacak yerin tapu kayıtlarının araştırılması lazım. Bunun için avukat veya gerçekten bu işi meslek edinmiş bir danışmandan destek alınmalı, yoksa satış sonrası sürprizler maalesef insanların canını sıkabiliyor. İnsanların bütçelerine göre değil ben hayal ettikleri eve göre onları yönlendiririm. Şu anda en yakın aile dostum olan Lübnanlı bir aileye bu şekilde aynı gün iki satış yaptım ve şu anda yatırımlarına benim üzerimden devam ediyorlar. Kesinlikle tepe de olmayacak, denize yürüme mesafesinde olacak gibi talepleri varken; kendilerine Yalıkavak manzaralı, tepede ve bütçelerinin üzerinde bir villa verdim. Akşam bana yemeğe geldiklerinde de minik dairemi çok beğendiler ve yan tarafımı da satın aldılar. Buranın kiralanması da bizim sorumluluğumuzda şu an… Aslında evi neye göre seçecekleri tamamen sizin yönlendirmenize bağlıdır. Hayaller geniş, gerçekler kısıtlı…

Buket Evci – Landlords Bodrum Kurucusu