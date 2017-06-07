Beşinci Majör’ Kim Si-Woo’nun

PGA Tour’da majör turnuvalardan sonraki en prestijli organizasyon olan The Players’ı Kim Si-Woo kazandı. 21 yaşındaki Güney Koreli, 44’üncü kez düzenlenen turnuvanın en genç şampiyonu oldu.



Nisan ayını Masters heyecanıyla geçiren golf dünyası, Mayıs ayında gözlerini The Players Championship’e çevirdi. Florida’daki TPC Sawgrass’te 44’üncüsü düzenlenen turnuva, sürpriz bir şampiyon çıkardı. Son günü 69 vuruşta oynayan Güney Koreli golfçü Kim Si-Woo, toplamda 278 vuruşla (-10) kariyerinin en büyük zaferini elde etti. Daha önce sadece geçen yılki Wyndham’da kupa kaldıran Kim, Florida’daki oyunuyla The Players tarihinin en genç şampiyonu unvanını aldı. Bu unvan 2004’ten beri Adam Scott’a aitti.

Altı aydır PGA Tour’da oynadığı turnuvaların çoğunda cut’ı aşamayan Kim, Florida’da son güne iki vuruş geride girmesine rağmen ipi en önde göğüsledi ve dünya sıralamasında 47 basamak birden yükselerek 28’inci sıraya çıktı. Güney Afrikalı Louis Ossthuizen ve İngiliz Ian Poulter, The Players’ı ortak ikinci olarak tamamladılar. Son şampiyon Jason Day ise Pazar gününü 80 vuruşluk felaket bir performansla kapatınca, şampiyonun 17 vuruş gerisinde ortak 60’ıncı olabildi. İspanyol Rafa Cabrera-Bello, 5 parlık 16’ncı çukurda kaydedilen ilk albatrosa imza attığı son gün sonunda ortak dördüncülüğü aldı.

Favorisi olduğu Masters başlamadan bir gün önce merdivenlerden düşen Dustin Johnson’ın geri dönüş turnuvası olan Wells Fargo Championship’te ise zafer Brian Harman’a gitti. Harman, muhteşem bir düelloya sahne olan son turu 68 vuruşla oynadı ve Dustin Johnson’ı bir vuruş ardında bırakarak mutlu sona ulaştı. İlk günü 70, ikinci günüyse 75 vuruşta oynayan Johnson, hafta sonu toplam 10 vuruş kazansa da şampiyonluk için yeterli olmadı. Mayıs ayının son turnuvası AT&T Byron Nelson’ı ise Billy Horschel kazandı. Horschel böylece üç senelik kupa hasretine nokta koydu.

Zurich Classic Takım Turnuvası Oldu

PGA Tour’da geçen ayın önemli turnuvalarından biri de Zurich Classic’ti. İlk defa 1938’de düzenlenen bu prestijli turnuva, bu sene format değişikliğiyle gündemdeydi. Golfçülerin bireysel olarak değil ikişerli takımlar halinde oynadığı bu ilk Zurich Classic’te şampiyonluk İsveçli Jonas Clixt ile Avustralyalı Cameron Smith’e gitti. Turnuva, PGA Tour’da 36 yıl aradan sonra düzenlenen ilk resmi (puanlı) takım turnuvası olarak tarihe geçti.

Turnuvaya iyi başlayan Jordan Spieth – Ryan Palmer ikilisi ilk turu lider tamamladı ancak ikinci gün sonunda zirve, Blixt-Smith ikilisine geçti. Jason Day – Rickie Fowler ve Henrik Stenson – Justin Rose ikilileriyse cut’a takılarak şaşırttı. Üçüncü tur sonunda dört vuruşluk avantaja ulaşan Blixt ve Smith, son günü 64 ile oynadı ancak aynı turu 60 vuruşta tamamlayan Kevin Kisner – Scott Brown ikilisine yakalanmaktan kurtulamadı. İki ekip arasındaki nefes kesen düelloyu dördüncü play-off çukurunda kazanansa Jonas Blixt – Cameron Smith ikilisi oldu. Böylece Blixt üçüncü, Smith ise ilk kez PGA Tour’da turnuva zaferi tattı.

KISA KISA

– Rory McIlroy’un sopa arayışı, sakatlanmasına neden oldu. Nike’ın golf sopası üretmeyi bırakması yüzünden yeni bir marka arayışına giren ve bu yüzden turnuva oynamadığı dönemde çok sayıda deneme vuruşu yapmak durumunda kalan Kuzey İrlandalı golfçü, kaburgasını sakatladığı için BMW PGA Championship’ten çekildi. McIlroy, turnuvadan çekilmeden hemen önce, önümüzdeki 10 yıl boyunca sopalarını, toplarını ve golf çantalarını kullanmak için TaylorMade ile 100 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

– European Tour’un, yeni CEO’su Keith Pelley ile yaklaşık iki yıldır gösterdiği gelişim, PGA Tour’u önlem almaya zorladı. PGA Tour, Avrupa kıtasındaki tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerini yürütmek için Londra’da bir büro açtı.

– Renkli pantolonlarıyla akıllarda kalan 51 yaşındaki golfçü John Daly, 13 yıl aradan sonra turnuva kazandı. Artık PGA Tour Champions’ta mücadele eden Daly, Insperity Invitational’da mutlu sona ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, golf arkadaşı Daly’yi Twitter hesabından yayınladığı mesajla kutladı.

– PGA Tour Champions takviminin majör turnuvalarından Regions Tradition’ı kazanan Bernhard Langer, Jack Nicklaus’ın bu organizasyonda sekiz majör kazanarak kırdığı rekora ortak oldu.

GolfSixes Tam Not Aldı

Keith Pelly’nin CEO olarak göreve gelişinden sonra yeniliklere daha açık olan European Tour, GolfSixes adıyla yeni bir format denedi. Danimarka adına Bjerregaard – Olesen ikilisinin kazandığı turnuva çok beğenildi.

İngiltere’nin St. Albans kentinde yer alan Centruion Club’da ilk kez düzenlenen GolfSixes, ikişer oyuncudan oluşan 16 ülkeyi karşı karşıya getirdi. Altı çukur üzerinden dörtlü (foursome) takım maç oyunu formatında oynanan turnuvada, dört takım dörder gruba ayrıldı ve gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi. Grup aşamasında maçların eşitlikle bitmesi halinde play-off uygulanmadı. Bunun yerine takımlara birer puan verildi. Altı çukurluk kısa format ve play-off’un uygulanmaması, heyecanlı buluşmaları da beraberinde getirdi.

Turnuvada zafer, finalde Scott Hend ve Sam Brazel’dan oluşan Avustralya takımını son üç çukuru art arda kazanarak deviren Danimarka oldu. Böylece, altı ay önce Dünya Kupası’nı Soren Kjeldsen ile birlikte Danimarka’ya getiren Thorbjorn Olesen bu kez Lucas Bjerregaard ile bir takım turnuvasında ülkesini şampiyonluğa taşıdı.

Turnuvada en çok akıllarda kalan uygulama, “Vuruş Saati” oldu. 4 parlık dördüncü çukurda, oyuncular ilk iki tur maçlarında 40, kalan turlarda ise 30 saniye içinde vuruş yapmak durumunda kaldılar. Paul Peterson haricinde hiçbir oyuncu süresini aşıp vuruş cezası almadı.

Avrupa Sezonu Açıldı

Mayıs ayıyla birlikte havaların düzelmesiyle, European Tour da evine, yani Avrupa kıtasına döndü. Nisan ayının son gününde Alex Levy’nin kazandığı Çin Açık’ın ardından kıta dışı turuna ara veren organizasyon, GolfSixes’ın ardından Portekiz ve İtalya’ya gitti.

Yedi yıl aradan sonra ilk kez tur takviminde yer alan Portekiz Açık’ta zafer, kariyerinin ilk şampiyonluğunu arayan 27 yaşındaki İngiliz golfçü Matt Wallace’ın oldu. İtalya’da oynanan ve 2012’den beri ilk kez takvimde kendine yer bulan Rocco Forte Open’ı ise İspanyol Alvaro Quiros kazandı.

LPGA’de Favoriler Kazandı

Kadın golfünde dünyanın en büyük organizasyonu olan LPGA Tour’da Mayıs ayında iki turnuva oynanırken, her iki turnuvada da tecrübeli isimler mutlu sona ulaştı. Meksika topraklarında oynanan Lorena Ochoa Match Play’de zafer, kariyerinin altıncı turnuva şampiyonluğunu kovalayan Güney Koreli golfçü Kim Sei-young’ın oldu.

22 yaşındaki ABD’li yıldız golfçü Lexi Thompson ise iki hafta sonra ülkesinde düzenlenen Kingsmill Championship’te ipi en önde göğüsledi ve kariyerinin sekizinci turnuva zaferini kutlayarak dünya sıralamasında dördüncü basamağa yükseldi.

LPGA Tour’da Haziran ayı klasikler serisine sahne olacak. ShopRite LPGA Classic, Manulife LPGA Classic ve Meijer LPGA Classic’i oynayacak golfçüler, ardından Arkansas Championship’te kozlarını paylaşacak.

Mayıs ayını turnuva oynanmadan geride bırakan European Ladies Tour’da ise Haziran ayında sadece bir turnuva oynanacak. Ne var ki, Avrupa’nın güneyinde ayın son günlerinde düzenlenecek turnuvaya hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı henüz netlik kazanabilmiş değil.