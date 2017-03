“Beynimize sınırlar koymayalım”

Bir kadın, anne ve eş olmasının yanı sıra iş hayatında da aktif rol alabilir. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de zaman ayırabilir. Tabii kendine de…. Ve hepsinde başarılı da olabilir. Cansen Başaran-Symes bunun en güzel kanıtı. Golf sahalarından tanıdığımız Başaran-Symes ile kadınlar günü özelinde bir araya geldik. O sadece sahalardan tanıdığımız bir golfçü değil. Evet, bir anne ve eş ama aynı zamanda Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı. Ayrıca yakın zamana kadar TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı’ydı. Tüm bu başarılarını, ardındaki sırları, kadınlar üzerine sosyal sorumluluk projelerini ve tabii ki golfü konuştuk.

Bugün konuşacak çok şeyimiz var Cansen Hanım. Golf ile başlayalım derim, siz golfe ne zaman başlamıştınız?

Ben golfe 19 sene önce başlamıştım ama tam başlamışken anne oldum. Bu sebeple çok uzun bir ara vermek zorunda kaldım. 2013’te tekrar başladım diyebilirim. Son 2 yıldır da mümkün olduğunca vakit ayırmaya çalışıyorum. Tabii diğer görevlerimi düşününce en büyük problem zaman problemi. Ama niye daha önceleri daha fazla zaman ayırmadım diye kendime kızmıyor değilim. Çünkü Kemer Country’de yaşıyoruz. Golf sahası evimize sadece bir buggy mesafesinde.

“Sadece fiziki yetkinliğiniz değil, tekniğiniz de çok önemli”

Golf sizin için neyi ifade ediyor?

Golf bence bedenden ziyade, beyin için mükemmel bir spor. Golf, sopaları elinize alıp sahada bir topu en son deliğe sokana kadar birçok stratejiyi içinde barındırıyor. Golfü neden sevdiğimi söyleyeyim; stratejik olarak oynadığınız zaman çok fark yaratabileceğiniz bir spor, golf. Sadece fiziki yetkinliğiniz değil, her sporda olduğu gibi tekniğiniz de çok önemli, özellikle strateji ile birleşirse. Ben de bütün yaptığım işlerde önce güçlü bir teknik altyapıya çok önem veririm. Çünkü; hakikaten teknik yetkinlik olmadan başarılar kalıcı olmuyor. Onun için ben golfte de yavaş yavaş ilerlemeyi tercih ediyorum. Kariyerimde nasıl adım adım ilerlediysem, golfte de doğru tekniği öğrenip, stratejik bir golf oyuncusu olmayı hedefliyorum.

Bundan sonra sizi daha fazla sahalarda göreceğiz o zaman…

Öyle arzu ediyorum, tabii şartlar da imkan verirse.

Aslında sadece siz değil, eşiniz ve oğlunuz da golf oynuyor, değil mi?

Eşim single handikaplı bir oyuncu. Zaten benim golf hikayem daha çok eşimin teşviki sayesinde ve onunla geçireceğimiz zamanları arttırmak amaçlı oldu. Eşim çok seviyor golfü. Hem Türkiye’de hem İngiltere’de üye olduğu kulüpler var.

Oğlum aslında 8 yaşında başladı golfe. Federasyona kayıtlıydı, handikapı vardı. Bir süre basketbola daha çok zaman ayırmaya başladı. O çağda hareketli bir erkek çocuğu olduğu için sanırım golfü biraz durağan buldu. Ancak geçen yıldan beri İngiltere’de yatılı okulda okuyor ve okulun golf takımında. Bu sene üniversite sebebiyle notlarına odaklanması gereken bir yıl ama ilerde hem yaşı hem fiziği itibariyle bizlerden çok daha iyi bir golfçü olma potansiyeli var bence. Yeter ki zaman ayırsın.

Siz başka sporlarla ilgilenmiş miydiniz?

Çok küçük yaşlarımdan beri yüzmeyi çok severim. Ama benim için sadece yazla sınırlı bir spor bu. Çünkü havuz seven biri değilim. Bir dönem koşuyordum. Koşudan birkaç tane sertifikam ve küçük de olsa madalyalarım vardır. Eşimle evlendiğimiz ilk yıllarda tenise zaman ayırırdık. Ama ben daha çok doğayı seven biriyim, onun için de golf benim için iyi bir spor.

“Farklı şeyler birbirini besler”

Ben sizi golften tanıyorum. Ancak siz golf hayatınızın dışında çok aktif bir iş insanısınız… Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı, çok yakın bir zamana kadar TÜSİAD gibi Türkiye’nin çok önemli bir kurumunun başkanlığı, bir de annelik ve eşlik durumu var tabi. Hepsinde de oldukça başarılısınız. Bunun sırrı nedir?

Ben aslında farklı alanların birbirini beslediğini düşünüyorum. Yani tek konuya odaklı çalışmanın başarıyı beslemeyeceğini inanıyorum.. Üniversiteyi bitirdikten sonra 32 yıl aynı kurumda çalışmış biriyim, ancak 32 yılı aynı şirket diye tanımlamak doğru olmaz. Ben işe başladığımda kurumun 13 kişilik bir ekibi vardı, ayrılırken ise yaklaşık 1300 kişi. Kariyerim boyunca farklı ülkelerde çalışma imkanım oldu. Çok genç yaşta Kopenhag’ta, daha sonra Londra’da ve farklı projelerde çok farklı kültürlerden ekiplerle çalıştım. Dolayısıyla 32 yıl hiç aynı değildi. Çok farklı rollerde çalışma imkanı buldum. Kariyer basamaklarımda üstlendiğim roller de süratle değişti.

32 yıl bir kurumda çalışırken sivil toplumda önemli roller üstlendim. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Kurumsal Yönetim Derneği, Bağımsız Denetim Derneği ve Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneğinin kurucuları arasındayım. FODER, finansal okuryazarlık derneğine de kuruluşundan bu yana severek katkı yapıyorum. Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve ben uluslararası bir kurumda çok önemli bir eğitim aldım. Böyle bir eğitim aldığınız zaman ülkenizdeki boşlukları hep görüyorsunuz ve niye olmasın deyip işe koyuluyorsunuz. Ayrıca kendi yeteneklerimi kullanabilmem için önce ülkemin ilerlemesi gerekiyordu. Şunu itiraf edeyim; çok genç bir yöneticiyken katıldığım uluslararası eğitimlerden sonra zaman zaman ülkeye döndüğümde o eğitimleri kullanma alanımın olup olmadığına bakıyordum. Tabii bahsettiğimiz yıllar 80-90’lar. Türkiye’nin daha dünyaya yeni açıldığı dönemler. Dolayısıyla o dönemlerin bir profesyoneli olarak biz, -sadece ben değil, iş dünyasında benim gibi yetişmiş birçok arkadaşım- bu alanları doldurmaya çalıştık. Bu durum ister istemez insanın kendi yeteneklerine birçok konuyu aynı anda yönetebilme becerisi de kazandırıyor. Gelişmekte olan bir toplumda, uzmanlıkları tek başına yürütecek ölçekler yoktur. Birçok şeyi bir arada yapmanız gerekir. İlk sebep olarak bunu söyleyebilirim.

İkincisi; ben yapı olarak farklılıkları çok seven bir insanım. Ekiplerimde de öyle. Çalışırken birbirine benzeyen insanları değil, çok daha farklı yetenekleri bir arada yönetebilme becerisine sahip olduğumu düşünüyorum. Aslında çok kolay bir şey değildir bu. Zordur ama uygulandığı zaman çok daha güzel neticeler alabilirsiniz.

Farklı networklerden de çok beslenir insan. Ben finans konusunda uzmanlıktan geldim, bağımsız denetim uzun yıllarımı verdiğim eski mesleğimdir. Ama sosyal hayatımda sadece finansçı, bağımsız denetçi ve aynı konunun uzmanlarıyla değil, hep daha başka networklerin içinde oldum ve bunun da yaptığınız işi çok beslediğine inanıyorum.

Ben profesyonel hizmetler sektöründen geliyorum. Burada her şey saat üzerinedir. Yani gün sonunda her akşam bir rapor doldurursunuz. Dolayısıyla bu müthiş bir zaman disiplinidir. Bunun faydasını yaşım ilerledikçe, farklı rollerde özellikle son dönemde TÜSİAD’da çok daha fazla gördüm. Bu şekilde konuları belli kutulara ayırarak, gün içinde birçok farklı konuyu yönetebiliyorsunuz.

Zaman zaman farklı sorumlulukları gözümüzde büyüttüğümüzü düşünüyorum. İnsanlar kendi kapasitelerini çok fazla sınırlıyorlar bence. Ben şahsen yapılacaklara pek sınır tanımam, “yapılmayacak şey” diye bir kavram benim lügatımda yoktur. Biraz da pozitif düşünmek gerek tabii. Olayların olmayan ve negatif yanlarından çok, olabilecek ve pozitif yanlarına odaklanmak gerek, ben öyle yapıyorum.

Peki, TÜSİAD olarak kadınlar için oldukça başarılı işlere imza attınız. Bazı çalışmalarınızı geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Seçme ve Seçilme Hakkı turnuvasında dinledik. Biraz bu çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

TÜSİAD olarak, kadınların “eğitim, çalışma yaşamı ve siyasete” katılımlarının büyük önem taşıdığı inancındayız. Çünkü; kadınların toplumda söz sahibi olmaları için, birbirleriyle çok yakından ilişkili olan bu üç alandaki konumları belirleyici bir role sahip. TÜSİAD, özellikle 2000 yılından bu yana rapor, farkındalık etkinlikleri ve yasa hazırlıklarına görüş verme şeklinde çalışmalarımızın önemli bir bölümünü toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekleştirmekte. Başkanlığım dönemindeki projelerden bahsedersem:

TÜSİAD İşbirliğiyle McKinsey & Company “WomenMatter” Türkiye Araştırması (2016): McKinsey & Company, özel sektör istihdamında farklı kıdemler ve programlar açısından kadın/erkek dağılımını, cinsiyet eşitliği yolunda özellikle yönetim ekipleri nezdindeki çalışmaların nasıl etkiler bıraktığını ve hangi değişikliklerin yapılması ile daha etkili sonuçlar alınacağını, “Women Matter” isimli bir araştırma dizisi ile incelemektedir. “Women Matter” farklı ülkelerde ve bölgelerde iş dünyasında kadınların yerini ortaya koymaktadır.

Türkiye için ilk defa 2016 yılında yapılan bu çalışma, TÜSİAD ve McKinsey & Company işbirliğinde gerçekleşti. Anket iletilecek şirketler GSMH’ya katkısı ve sektördeki konumu dikkate alınarak belirlendi. Araştırma kapsamında, beyaz yaka çalışanları ile ilgili çeşitli göstergeleri ve cinsiyet eşitliğine yönelik şirket politika/programlarını öğrenmek amacıyla iki anket hazırlandı ve bu anketler 102 şirketten insan kaynakları yöneticileri tarafından dolduruldu. Ve bu araştırma sonuçları Aralık 2016’da düzenlenen bir açık oturum etkinliğiyle kamuoyuna tanıtıldı.

TÜSİAD’ın destek verdiği “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi” (2015-2016): Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından 2014 yılında başlatılan ve TÜSİAD’ın 2015 yılından itibaren destek verdiği “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi” kapsamında; kadına yönelik şiddete tolerans göstermeyen bir iş kültürünün geliştirilmesinde şirketlere yardımcı olmak amacıyla “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” oluşturuldu.

Bu rehberin uygulanmasına yönelik olarak, 2016 yılında 17 pilot şirkete Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, AÇEV ve Mor Çatı Gönüllüleri tarafından eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından şirketler, aile içi şiddete yönelik şirket politikası oluşturma ve uygulama sürecine geçtiler.

Sürecin sonunda “Şirket Uygulamaları Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirildi. Bu kapsamda “pilot şirketlerin tecrübelerinin paylaşıldığı bir seminer-oturum düzenlenerek pilot şirketlerden alınan geri bildirimler, görüş ve öneriler doğrultusunda rehberin revize edilmesine yönelik bir çalıştay yapıldı.

Bu yıl için ise; projenin İstanbul dışında da yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.

Allianz Türkiye’de kadın istihdamı

Çalışanların yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor.

Liderlerin %40’ı kadın.

Allianz grup genelinde de kadın çalışan konusunda en iyi orana sahip ülkelerin başında.

İşe alım kriterlerinde kadın – erkek ayrımı yok.

2016 yılında işe alımların %55’i kadın adaylar arasından yapıldı.

Allianz Türkiye’de kadın dostu uygulamalar:

Esnek ve uzaktan çalışma imkanlarıyla kadın dostu bir şirket.

Farklılıkları Gözetme Kurulu’nu 2017’de gönüllü çalışanlarla bir araya getirmek hedef.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenme Prensipleri’ni imzalayan ilk sigorta şirketi.

Turkish Win, Bin Yaprak ve Genç Kadın Kariyer Günü’nün destekçisi

Profesyonel hayata ara vermiş kadınların tekrar geri dönüşlerine destek olan Yeniden Biz ile Sosyal Mükemmellik Programına destek veriyor.

Allianz Grubunda kadın dostu uygulamalar:

Women in Leadership

Women in Sponsorship

Jet Woman Program

Allianz Women’s Network

Sanırım tüm bu çalışmalar ileriye dönük olarak kadının konumuyla ilgili alınan önlemler. Peki şuan ki durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadının iş hayatındaki rolü, konumu sizce yeterli mi?

Eğitime ulaşımı olan genç kadınlar Türkiye’de oldukça başarılı. Ama Türkiye’de, özellikle Anadolu’da kız çocuklarının okula gönderilmemesi, erken yaşta eğitimden ayrılarak, evlendirilmesi gibi ciddi bir sorunumuz var. Dolayısıyla toplumun farklı kesimlerinde kadın ve genç kızların problemleri Türkiye’de çok farklı. Onun için de başka segmentlerde ele alınması gereken çok geniş bir alan bu. Ben kariyerimde ağırlıklı olarak hep iş dünyasındaki kadın konularına odaklandım. Yani; eğitimli, iş dünyasına girmiş kadınların üst basamaklara emin adımlarla çıkması için neler yapılabilir; bunun üzerine çalıştım. O anlamda sadece Türkiye’de değil, çalıştığım kurumların uluslararası çalışmalarında da rol model olarak konferanslara, toplantılara davet edildim. Mesela yıllar önce Hollanda’ya bir konuşma yapmaya gittiğimde beni çok şaşırtan bir şeyle karşılaştım. Bilirsiniz, kadın-erkek özgürlüğünde Hollanda yeteri kadar açık bir toplumdur. Fakat Hollanda’da iş dünyasında üst kademelerde kadın sayısı oranı çok azmış. Nedeni ne biliyor musunuz? Nedeni; Hollanda’da “okul servisi” denen bir şey yok ve okul çıkışı yani saat 14:30 – 15:00’te okuldan çocukları kadınlar yani, anneler alıyor. Bu onların görevi ve bu, kadının iş dünyasında kariyer yapabilmesi için için çok büyük bir bir bariyer. Dolayısıyla aslında global bir problemden bahsediyoruz.

Ayrıca benim uluslararası tecrübelerimden gördüğüm kadarıyla, gelişmiş toplumlarda refah, kadını işten daha süratle uzaklaştırabiliyor. Bugün baktığımızda gelişmekte olan toplumlarda daha fazla eğitimli kadın iş hayatında kalıyor. Aslında bu konunun çok farklı yönleri var .

Ben kariyerim boyunca rol model ve mentorlük anlamında da elimden geldiğince destek olmaya çalıştım, çalışıyorum da, ve bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Birçok hayatı değiştiriyorsunuz bu şekilde.

Golfe dönecek olursak, golfü erkek egemen bir spor olarak görürler. Siz ne diyorsunuz bu duruma?

Evet, onu yurt dışına gidince görüyorsunuz. İngiltere’de golf kulüplerine girdiğiniz zaman gerçekten ağırlıklı olarak üst yaş sınırında erkekleri görüyorsunuz. Dolayısıyla algı olarak doğru olabilir ancak gerçeği yansıtmıyor. Bence Türkiye’de bu konuda çok daha iyiyiz. Bilmiyorum tesadüf mü ya da bana mı öyle geliyor ama ben Türkiye’de sahalarda daha fazla kadın görüyorum.

“Golf beyni arındırıyor”

Golfe başladıktan sonra iş hayatınızda ve/veya özel hayatınızda farklılıklar hissettiniz mi?

Çok pozitif katkısı var. Biliyorsunuz, golf oynarken tamamıyla her şeyden kendinizi uzaklaştırmanız lazım. Bunu yapabildiğiniz zaman hakikaten müthiş bir beyin temizleme oluyor. Golfün beyni arındırdığını düşünüyorum ben. Çünkü hakikaten 18 delik boyunca bir stratejiyle topa odaklanıyorsunuz. Her delikte sahanın durumu, her attığınızda topun düştüğü yere göre hangi sopayı kullanacaksınız, yönünüz, stratejiniz, o anki hava koşulları, rüzgarın yönü… Yani tüm bunlar bir bütün.

Siz yurt dışı seyahatlerinde dikkat ediyor musunuz gittiğiniz yerlerde golf sahası var mı diye?

Aslında bu sahalara yeni çıkan biri olarak benim için de yeni gelişen bir durum. Gerçi eşim sayesinde bu kaçınılmaz oluyor. Mesela geçtiğimiz yaz tatil için İtalya’da Gavi bölgesine gittik. Şaraplarıyla meşhur o bölgede tatil yaparken hemen hemen her gün bir başka sahada golf oynadık. Tatilimizi golf ile çeşitlendirdik kısacası.

“Antalya gerçekten mükemmel”

Türkiye’de çok sahada oynadınız, yurtdışında da. Siz Türkiye’nin golf konusunda ki gelişimi için ne düşünüyorsunuz?

Antalya, Belek gerçekten mükemmel. Biz geçen yıl bir şirket toplantımızı Antalya’da bir golf otelinde yaptık. Yurt dışından gelen konuklarımız ile golf de oynadık. Antalya kapasitesini ve eşsiz olanaklarını çok daha fazla kullanmalıyız. Tabii, geçen sene yaşanan terör olayları sektöre çok ciddi bir darbe vurdu. Hakikaten ben gittiğimde hüzünleniyorum; o sahalar çok daha fazla iyi oyuncuya ev sahipliği yapmayı hakediyor. Daha çok tanıtım yapmalıyız. Önemli kurumlarımızın düzenlediği çok değerli turnuvalar var. Bu turnuvaları daha da çoğaltmamız lazım.

Golf ile ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı?

2 yıl önce St. Andrews’da sahalarda golf oynadık. Gerçekten muhteşemdi. Herkesin rüyası olmayı hakediyor St. Andrews. Daha acemilik zamanlarım tabii. Old Course’da oynamıştık ve ben son deliği par ile bitirdim. 18. deliğin etrafında her zaman büyük bir kalabalık vardır. Ben par yapınca büyük bir alkış koptu. Gerçekten kısmen acemi bir golfçü olarak oldukça keyif aldım diyebilirim.

Allianz ve Golf

Allianz, 600 sene önce dünyada golfun ilk oynandığı ve günümüzde “Golf’un Anayurdu” olarak da bilinen St Andrews Link’in tek global ortağı.

Kadınların golf oynamasını teşvik eden ve kadın golfçüleri destekleyen Allianz, kadınların bu spor dalında görünürlüğünü artırmaya önem veriyor. Bu bağlamda kadınların profesyonel olarak golf oynadığı, en bilinen turnuvalardan biri olan The Solheim Cup’un da global ortağı.

Allianz’ın, Almanya’da gençlere golfü aşılamak amacıyla dünyaca ünlü St. Leon-Rot Golf Club ile ortaklığı bulunuyor ve bu kulüpte Avrupa’da en prestijli gençler golf turnuvalarından biri olan Allianz German Boys and Girls Open turnuvalarını düzenliyor.

İrlanda’lı golf şampiyonu Paul McGinley de Allianz’ın golf alanında global marka elçisi.

Allianz golfe dair pek çok aktiviteyi destekliyor. Gençlere golfü sevdirmek ve bugünün gençlerini yarının şampiyonu olmalarına destek sağlamak için antremanlar düzenliyor.

“Beynimize sınırlar koymayalım”

Son olarak kadınlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı buradan?

Ben kadının birçok sorumluluğunun altında ezilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hayatımızda çoğu şeyi gözümüzde fazla büyüttüğümüz için erteleyebiliyoruz. Ben de kariyerimi, iş hayatımı etkileyecek diye daha geç yaşta evlendim, daha geç yaşta anne oldum. Aslında daha sonradan gözümde çok büyüttüğümü anladım. Yani biz zaman zaman sorumluluklarımızı fazlasıyla abartıp, büyütebiliyoruz. Ben gençlere diyorum ki, rahat olun. Yani kariyer, sosyal yaşam , iyi bir birey olmak, diğer sorumluluklar,hepsi bir arada çok rahat olabiliyor. Yeter ki; beynimize sınırlar koymayalım. Bunların hepsini dengeli bir şekilde yaparak her alanda başarıya ulaşabiliriz. Bu öyle bir denge ki; zaman zaman ideal olmayan durumlarla da karşılaşabilirsiniz ama bunları daha geniş bir zaman dilimi içinde baktığınız zaman göreceksiniz ki; bunların hepsi dengeli bir şekilde yerine oturuyor.

Cansen Başaran-Symes

Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı