2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde 42 ilde, 81 kampüs ile eğitimlerine devam eden Bahçeşehir Okulları, önümüzdeki eğitim döneminde bu kampüs sayısını 106’ya çıkarmayı hedefliyor. Bahçeşehir Okulları dünyadaki eğitim trendlerini yakından takip eden ve Çift Dilli, STEM+A, Kodlama ve Robotik, KÖM gibi eğitim modellerinin de öncü okullarından.

Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?

1981 İstanbul doğumluyum. Liseyi Saint Benoit ‘da okuduktan sonra Sorbonne Üniversitesi’nde Ekonomi eğitimi aldım. Eğitimci ve eğitim girişimcisi bir ailenin çocuğu olarak her zaman eğitim sektörünün içine oldum. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra, 2008 yılında BUEK Yönetim Kurulu Üyesi olarak kurumumuzda görev almaya başladım. 2011 yılından beri de Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Başkanı olarak görevimin başındayım.

Bahçeşehir Okullarını sizden dinleyebilir miyiz? Size göre Bahçeşehir Okulları’nın ayrıcalıkları nelerdir?

Bahçeşehir Okulları 1994 yılında, İstanbul Bahçeşehir’de açtığımız ilk kampüsümüzle eğitim hayatına başladı. 50 yıldır eğitim alanında faaliyet gösteren Bahçeşehir, Uğur Eğitim Kurumları’nın bir parçası olarak, Enver Yücel tarafından kurulan ve ilk günden bu yana nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak amacıyla hareket etti. Bahçeşehir Okulları olarak dünyadaki eğitim trendlerini yakından takip ediyoruz ve BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin desteğiyle ülkemize yeni ve çağımızın gereksinimlerine göre planlanmış eğitim modelleri kazandırıyoruz. En büyük ayrıcalığımız; yenilikçi yaklaşımımız ve bu sayede hayata geçirerek Türkiye’de öncülüğünü yaptığımız Çift Dilli, STEM+A, Kodlama ve Robotik, KÖM gibi eğitim modellerimizdir.

Bahçeşehir Okulları’nın kuruluşundan bugüne gelişimini nasıl değerlendirirsiniz?

Bahçeşehir Okulları eğitimde sürekli daha iyisini yapmak için çabalayan bir kadronun eseri. Bir AR-GE merkezi gibi çalışan genel müdürlüğümüz, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin de desteğiyle, dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanan eğitim modellerini, ülkemize uyarlayarak başarıyla uyguluyor. İlk günden bu yana devam eden bu yapı sayesinde bugün Bahçeşehir Okulları uyguladığı eğitim modelleriyle Türkiye’de eğitim sektöründeki öncü rolünü devam ettiriyor. Öte yandan Türkiye’nin ilk Fen ve Teknoloji Lisesi’ni açan eğitim kurumu olarak, Türkiye’de lise eğitiminin dönüşümünde örnek teşkil ettiğimizi söyleyebilirim. Bahçeşehir Okulları, değişen dünyada aynı kalması mümkün olmayan eğitim konusunda araştırmacı ve yenilikçi yapısını kurulduğu günden bu yana devam ettiriyor ve bu düşünceyle sürekli gelişip değişmeye devam edecek.

Bahçeşehir Okulları olarak yatırımlarınıza nasıl devam ediyorsunuz?

Kurulduğumuz günden beri en büyük yatırımımızı bu sene gerçekleştiriyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılacak 25 yeni kampüsümüz için 350 milyon TL yatırım yapıyoruz. Eğitime yapılan yatırımın bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Öncü eğitim modellerimizi ulaştırdığımız her çocukla, Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunuyor, ülkemizin yeni teknolojiler üreten, dünyada söz sahibi bir ülke olma hedefine katkıda bulunuyoruz. Bir diğer önemli yatırım planımız da, Fen ve Teknoloji liselerine yapacağımız yatırım. Şu anda Türkiye’de beş tane olan Fen ve Teknoloji liselerimizin sayısını 30’a çıkartacağız. Türkiye’nin en iyi öğrencilerini en iyi eğitimle buluşturacağımız bu okullarımızda Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri yapacak bireyler yetiştireceğiz.

Türkiye’de kaç noktada kampüsünüz var?

2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde 42 ilde, 81 kampüsümüzle eğitim faaliyetimize devam ediyoruz. 2017-2018 yılında kampüs sayımız 106 olacak.

Bahçeşehir Okulları, günümüzde nasıl bir eğitim modeli uyguluyor?

Anaokulundan itibaren 21. yy becerileri yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışı ve ortamı sunuyoruz. Akademik başarı ise bizim olmazsa olmazımız. Ulusal sınavlarda çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Proje odaklı eğitime inandığımız için tüm eğitim sisteminde disiplinler arası çalışmaya, üretkenliğe, inovasyona önem veriyoruz. Bizim için bir diğer önemli konu yabancı dil. Çift dilli eğitim sistemimizle İngilizceyi ana dil seviyesinde edindiriyoruz.

Ülkemizde özel eğitimin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde özel eğitim kurumlarının tüm eğitim sektöründeki toplam payı yüzde 3 civarında; bu oranın artması gerektiğini düşünüyorum. 2023 yılında özel okul oranının yüzde 15’e çıkmasını umuyorum. Özel sektörün yatırımlarla zenginleştirdiği, devletin tam denetiminde özel okul oranının artırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Son olarak, sizin sporla aranız nasıl?

Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. İyi bir spor takipçisiyim. Golf başta olmak üzere farklı spor dallarını takip etmeyi seviyorum. Düzenli olarak spor yapmaya özen gösteriyorum.

Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel