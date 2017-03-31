BMW Golf Cup International Final tamamlandı

40 ülkeden 114 amatör oyuncunun katıldığı BMW Golf Cup International final geçtiğimiz ay Dubai’de gerçekleşti. Emirates Golf Cbub’ta gerçekleşen turnuvaya ülkemizi temsilen Zühra Kırımgeri, Caner Tuna ve Serdar Küseyiroğlu katıldı. Turnuvada takımlar kategorisinde 317 puan ile Tayland takımı birinci olurken, bireysel kategorilerde Kadınlarda Tayvan’dan Tsung Hui Lee, Erkeklar A kategorisinde Meksika’dan Felipe Olvera ve Erkekler B kategorisinde Myanmar’dan Htun Htun Soe birinci oldu. Oyuncularımızdan Zühra Kırımgeri ise Gala gecesinde yapılan çekiliş ile Ryder Cup 2018 için VIP bilet kazandı.

Yıl içerisinde 50’den fazla ülkede 800’den fazla turnuva ile 100.000’den fazla katılımcı ile gerçekleşen BMW Golf Cup International finalinde Colin Montgomerie de onur konuğu idi. Montgomerie “BMW, profesyonel ve amatör golfte, sporun önemli bir ortağıdır. Dünya Finali, tüm dünyadaki golf meraklıları için harika bir etkinlik. BMW’nin davetini tekrar kabul etmekten çok memnunum. Bütün hafta Dubai’de bulundum ve birinci sınıf golf sahalarında harika bir turnuvaya tanık olduk” dedi.