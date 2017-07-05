Bodrum’a Yeni Golf Sahası: Regnum Golf Country

Ülkemizde golf ve turizm yatırımları ile öne çıkan Öztürk Ailesi’nin yeni projesi

Regnum Golf Country, Bodrum’da hayat buluyor. Bodrum’un Çamlık Bölgesi’nde, 1450 dönüm üzerinde yer alan saha, çam ormanları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili. Havaalanına 25 km, Bodrum merkeze ise 17 km mesafedeki 18 çukurlu şampiyona standartlarındaki saha, Ekim ayında golf severleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bodrum bu proje ile sadece golf sahasına değil, 155 adet villa, tenis, basketbol, yüzme, fitness, doğa sporları, SPA ve atçılık kulübüne kavuşuyor.