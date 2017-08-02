Bodrum’da Yatırımın Tam Zamanı!

Evet, büyükşehirde yaşayan herkesin hayali sessiz bir sahil kasabasında yaşamak. Sanırım Bodrum da bu şehirlerin başında geliyor. Landlords Bodrum’un kurucusu Buket Evci, sizi Bodrum’a davet ediyor. Siz de Bodrum’a yerleşmenin hayalini kuruyorsanız, Landlords Bodrum ile tanışmanızın tam vakti…



Landlords Bodrum’un çalışma şekli nedir?

Butik çalışıyoruz, kupon yerleri direkt yatırımcımız ya da danışmanlığını yaptığımız şirket veya ailelere sunuyoruz. Doğru projelerde yer alıp datamızı sadece bu projeye yönlendiriyoruz.

İşinin kompetanı çözüm ortaklarımız var; takım çalışmasına inanıyoruz, doğru kişilerle yola çıktığınızda ve konuları farklı bakış açılarıyla akıl süzgecinden geçirdiğinizde ne gibi sonuçlar elde edeceğinizi tahmin bile edemezsiniz. Biz bu işi KAZAN – KAZAN yapıyoruz…

Bodrum’daki yeni projeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Rakamları ve proje detaylarını nasıl değerlendirirsiniz?

Güzel projeler yapılıyor, bulunduğu lokasyona göre 2.500 dolardan başlayıp, 10.000 dolar metrekarede satışı olan projeler var. Denize yakınlık müşteri için olmazsa olmaz. İki yılı geçmiş ve %60’ı satılmamış olan projelerde mutlaka eksiklikler vardır. Biz yeni bir projenin başlayacağını duyduğumuzda mutlaka proje sahibine ulaşıyoruz ve müşterilerin özellikle ne istediklerini, satışı nelerin kolaylaştırabileceğini belirtiyoruz. Her şeyden önce Bodrum’a yakışan ve Bodrum’u dünya markası haline getirebilecek projelerin olması için destekliyoruz. Dünyanın yedi harikasından birine ev sahipliği yapmış bir yerden bahsediyoruz.

Şu an Bodrum’da yatırım yapan kişileri, orta ve uzun vadede neler bekliyor?

Bodrum nüfusunun önümüzde ki beş yıl içerisinde üç katına ulaşılacağı söyleniyor. Yaz- kış yaşayan olarak düşünün bunu. Şu anda cebinde parası olan veya yatırım imkanı bulunan herkes için kaçırılmayacak bir fırsat. Her sene 2. el satışlarda %20 para kazanıyorsunuz. Projeden girdiğinizde birebir kazanma şansınız yüksek, denize yakın yerlerde arsa kalmadı. Bodrum’da iki kattan daha fazla yükseklikte bina yapma şansınız yok. Sonuç, sürekli göç alan bir yerde ve Bodrum’dan söz ediyorsak, gerçekten alım yapılmamış her gün zarardır diyorum.

Bodrum’da yakın zamanda ciddi bir deprem yaşandı. Deprem sonrası Bodrum’u nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok ciddi bir deprem geçirdik. 1999 depremini yaşadım. Bu deprem İstanbul’da olsaydı inanın bir felaket yaşanırdı. Bodrum’da tek bir binada bile hasar yok, gerek Bodrum yarımadasının zemininin kayalık olması, gerekse iki katlı evlerden oluşması bize depremin değil binaların öldürdüğü gerçeğini kanıtlar vaziyetteydi. O akşam panikleyip evlerine dönenler oldu tabii ki, çünkü sarsıntı çok şiddetliydi. Ancak sabah olduğunda herkes “iyi ki Bodrum’dayız” dedi inanın… Bu deprem Bodrum’daki satışları artırıcı bir etki yapacak diyebiliriz, projeden üç satışımızı depremden sonraki hafta yaptık.

Geçtiğimiz sene Bodrum’a büyükşehirlerden çok ciddi oranda kişi taşındı. Bu durumu nasıl yorumlarsınız?

Bodrum, İstanbul’un arka bahçesi, Cuma akşamı iş çıkışından sonra direkt Bodrum’a gelen bir kesim var. Büyükşehirlerin trafiği, iş stresi insanların yaşam kalitelerini ciddi anlamda düşürmüş durumda. Bodrum’un da uçakla sadece bir saatlik mesafede olması burayı cazip kılıyor… Zaten herkesin hayali bir gün Bodrum’a taşınmak değil mi? Bodrum artık sadece yazlık bir yer değil; 12 ay boyunca yaşamlarını sürdürebilecekleri bir kasaba. Biz onlara nefes alacakları mekanları, en doğru biçimde bulmalarını sağlıyoruz. Ben de buraya göç edenlerden biriyim ve iyi ki taşınmışım diyorum.

Buket Evci