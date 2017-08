Bodrum’un Yeni İncisi “Sirene Luxury Bodrum”

Antalya’dan sonra Bodrum’da hizmet vermeye başlayan Sirene Luxury, geçtiğimiz günlerde ilk golf turnuvasını düzenledi. İlginin yoğun olduğu turnuva katılımcılara keyifli anlar yaşatmıştı. Turnuva sonrası bir araya geldiğimiz Sirene Luxury Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ile oteli ve turnuvayı konuştuk.Sizi tanıyalım isteriz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

4 sene önce İngiltere’deki eğitimimi tamamladıktan sonra turizm sektörüne atıldım, tabii eğitim süresi boyunca da bazı günlük raporlara göz atmaya okumaya başlamıştım. Babam Ali Akkanat, 1992 yılında inşa ettiği Belek’teki ilk oteli ile Türkiye’deki ilk turizm yatırımcılarından. Bu sebeple benim de çocukluğum, devamlı otel içerisinde geçti. Dolayısıyla işletmeye gayet hakimdim. Şu anda ise Sirene Hotels ismi altındaki Sirene Belek, Sirene Luxury ve Sirene Davras Ski Resort olmak üzere üç otelimizin sorumluluğunu üstlendim. Başladığımız günden bugüne çok yol kat ettik ve bununla birlikte güzel bir ivme yakaladığımıza inanıyorum.

Peki, Antalya’dan sonra Bodrum’da bir yatırımınız oldu. Otelinizin konumu – özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sirene Luxury Bodrum, 100 odalı ve 11 villalı denize sıfır dünyaca ünlü hotel zincirlerinden hiçbir farkı olmayan hatta, önde olduğumuzu düşündüğüm birçok özelliğimiz ile 5 yıldızlı bir tesistir. İnşaatta kullanılmış malzemelerinden tutun da odalarımızın ve villalarımızın genişliği, SPA’mızın Türkiye’nin en büyüğü olması gibi birçok özelliğimiz var. Otelimizi Bed and Brunch veya halfboard olarak satıyoruz. Tabii buradaki farklılığımız bizim her gün kahvaltımızın öğlen 12:30’a kadar açık olması. Buradaki amacımız her müşterimizin kahvaltıyı kaçırmamasını sağlamak. Malum Bodrum’a insanlar gezmek eğlenmek için geliyor… Konum itibariyle tam olarak Koyunbaba koyundayız. Koyunbaba, Yalıkavak ile Gümüşlük arasında yer alıyor. Hem Yalıkavak Marina’ya hem de Gümüşlük’teki meşhur restoranlara araba ile 5 dakika, Bodrum Golf & Tenis Kulübü’ne ise 10 dakikada ulaşabiliyorsunuz.

Bodrum’daki ilk golf turnuvanızı düzenlediniz. Turnuva fikri nasıl oluştu? Turnuvaya ilgiden memnun musunuz?

Bodrum Golf Kulübü’nde Akkanat Ailesi olarak 4 kurucu üyemiz bulunuyor. Ben de üyelerden biriyim ve bu sene Bodrum’a taşındıktan sonra ilk idmanımı yapmak için gittiğim sırada ‘otelin bilinirliğini nasıl arttırabilirim’ diye düşünüyordum. Club müdürümüz Caner Bey ile sohbet ederken turnuva tarihlerine baktık ve boş olan hafta sonunun çok güzel bir tarihe denk geldiğini gördük. Turnuva fikri aklıma yatmıştı ve gerçekleştirmek istiyorsam elimi hızlı tutmam gerektiğini biliyordum. Ben de bu işi ciddi bir şekilde hızlandırdım ve sadece iki buçuk haftada her şeyi organize ettik. Satış ve pazarlama koordinatörümüz Volkan Bey ve AGC müdürümüz Ahmet Bey’e konuyu taşıdım onlarda fikri beğendiler aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Akkanat’ında onayı ve desteği ile düğmeye bastık. Turnuva çok ciddi ilgi gördü. 100 üzerinde katılımcı oldu ve bu katılımcıların arasında çok önemli isimlerin de olması beni ayrı mutlu etti. Bütün katılımcılara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Amacımız Sirene Luxury Bodrum Golf Cup’ı geleneksel hale getirmek ve her sene değişikliklerle katılımcıları şaşırtmak.

Sirene Luxury Bodrum olarak ileride bir saha projeniz olabilir mi?

Böyle bir düşüncemiz şu an itibariyle yok ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Club başkanımız Fikret Öztürk’ün yapmış olduğu son golf sahası yatırımı bu yaz faaliyete girecek diye biliyorum. Bodrum’a yakışır güzel bir tesis olacağına eminim.

Golfçülere özel paketleriniz var mı?

Şu anda golf paketlerimiz yok çünkü otelimiz sezonluk hizmet veriyor. Gönül ister ki Bodrum’da 3-4 farklı golf sahası olsun; o zaman tabi ki golf turizmine dahil oluruz. Yalnız bu bir veya iki saha ile paket oluşturamayız, olsa bile pazarda etkileyici bir marketing tool olduğunu düşünmüyorum.

Yasin Akkanat