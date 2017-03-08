Zamanda geriye doğru yolculuk yapalım hep beraber. Şubatın son günleri anneannemin arkadaşları sabah kahvesine gelmişler. Salona, yanan sobadan tatlı bir sıcaklık yayılıyor. Anneannemin Tekir kedisi ve ben sobanın arkasındaki mindere kurulmuş yapılacak ikramlardan payımıza düşecek olanları bekliyoruz. Tekir’den farklı olarak ben dinlemiyormuş gibi gözüksem de konuşulanlara kulak kabartıyorum.

Hal hatır sorma faslından sonra, neşe içinde “birinci Cemre düştü “sohbeti başlıyor. Kışın nasıl soğuk ve çetin geçtiği ama Cemre toprağa düştükten sonra baharın kapıda olduğu adeta müjde verilir gibi konuşuluyor.

Ben merak içinde düşen Cemre’yi ve bir süre sonra kapıya dayanacak baharı hayal etmeye çalışıyorum….

Tam hayallere dalmışken anneciğimin kendi elleriyle pişirdiği bol köpüklü kahvelerin kokusuyla kendime gelip, kahvenin yanında ikram edilen çifte kavrulmuş lokumdan bana da ikram edilmesi için, görünür olmak için ayağa kalkıp anneannemin yanına gidiyorum.

İşte o Cemre bu sabah havaya düştü. Yağmur suları toprağın susuzluğunu giderirken; karşı tepeler bulutların arasında bir kaybolup bir görünüyordu. Baharın müjdecisi Cemre önce havaya, sonra yedişer gün arayla suya ve toprağa düşer ve sıcaklık artmaya başlar.

‘Arapça olan Cemre sözcüğü kor durumundaki ateş anlamına gelir. Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Zemre Kumuk Türkçesinde kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş; aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan “boz ayın dört çarşambası”, uygulamasını ifade eden “Cemle” sözcüğü de “Cemre” ile aynı kelimedir. “Cemle” de köken olarak “İmir, İmere, Emire” sözcükleriyle bağlantılıdır.

Cemre ile birlikte bahar kokusu havaya yayılırken, İmere cini gökyüzünü ışıklarla bezerken; karamsarlığın yerini iyimserlik alır. Umutlar yeniden yeşerir. Sadece toprakta değil yüreklerde de buzlar erimeye başlar. Varoluşa, yeniden doğuşa olan inanca; aşk ile sarılmanın zamanıdır Cemre’ler düşerken; havaya, suya ve toprağa.

Yüreğinizden sevgi ve umutların eksik olmaması dileğiyle,

Sevgiler,

İlkin Durukan

Kaynakça:Wikipedia.org