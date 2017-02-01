ÇÖLDE SAFARİ, SANAT VE GOLF… HEPSİ DOHA’DA

Katar, Arap Körfezi’nin kuzeyinde yer alan bir yarımada. 1971 yılından bu yana da bağımsız bir egemen devlet… Ülkenin nüfusu 2,3 milyon fakat bunun sadece 500-600 bini katarlı. Katar’da beni en çok şaşırtan; yabancılara vatandaşlık vermemeleri ve ülke topraklarını satmamaları oldu. Katarlılar sadece deniz üzerine yaptıkları yapılardan yabancılara satış yapıyorlar, Katar toprakları üzerinde bir yabancının herhangi bir yapı alması imkansız. Ama gelin görün ki ülkemiz başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde önemli yapılar Katarlılar tarafından satın alınıyor.

Katar aynı zamanda 2015 yılında Skytrax üçüncü kez ‘Yılın Hava Yolu Şirketi (Dünyanın En İyi Hava Yolu Şirketi) ünvanını kazanan Qatar Airways’in de anavatanı. Ben de geçtiğimiz ay Qatar Airways ve dünyanın en iyi otelleri arasında yer alan W Otel’in misafiri olarak başkent Doha’ydım.

Katar’da yıl boyu güneş var. Yaz aylarında sıcaklığın 40°C’nin üstüne çıktığı görülmekte. Bu sebeple Katar’ı bahar aylarında gezmek oldukça doğru bir seçim olacaktır.

Katar bugün dünyanın 3. en büyük kanıtlanmış doğal gaz rezervlerine sahip bir ülke. GSYİH’nin kişi başı $94.000 olduğunu düşünün Rezervlerin bulunmasından önce ise ülkenin ana geçim kaynağının inci dalgıçlığı olduğunu biliyor muydunuz?

Katarlılar ekonomik olarak bugün ne kadar rahat olurlarsa olsunlar ileriyi şimdiden görüp, önlem alıyorlar. Ülke bugünlerde; yarın öbür gün insanlar ya başka enerji kaynaklarına yönlenirlerse düşüncesi ile turizme büyük yatırımlar yapıyor.

Bununla beraber geleneklerine de oldukça bağlılar. 5.000 yıl öncesine dayanan şahinle avlanma sporunu devam ettirmeleri bunun bir kanıtı mesela. Katarda şahinlere özel bir hastane var biliyor musunuz? Şahinler hastalanınca, yaralanınca kendilerine özel bu hastanede bakıma alınıyorlar.

Görülmesi gereken yerler;

Doha Corniche

Doha Körfezi’ni çevreleyen kordonda yedi kilometrelik bir gezinti alanı Corniche. Burada iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenler bölgesini, Körfezi dolduran geleneksel ahşap Arap yelkenlileri ve şehrin kültünü yansıtan yapıları rahatlıkla seyretmeniz için güzel bir tercih olabilir.

Souq Waqif

Souq Wagif bana göre Türkiye’nin iki yüzü. Alanın bir kısmı bizim Kapalı Çarşı’mız, diğer kısmı ise Nişantaşı’mız. Burada bir kısımda geleneksel ticaret yaşatılıyor. Küçük dükkânlardan oluşan labirent sokaklar, baharatlar ve mevsimlik lezzetlerden parfümlere, mücevherlere, giysilere, el işlerine ve ucuz hatıra eşyalarına kadar Orta Doğu’ya özgü bir yapı hakim. Diğer alanda ise; çok sayıda modern restoran ve kafelerini görmek mümkün.

Pearl-Qatar

Pearl-Qatar, insan yapımı bir ada oluşumu. West Bay sahilinin açıklarında Akdeniz tarzı yat marinaları, rezidans kuleleri, villalar ve otellerin yanı sıra en önde gelen markaların butikleri ve showroomlarında lüks alışveriş imkânı sunacak bir yapı. Tıpkı Dubai’nin Palmiyesi gibi..

İslam Eserleri Müzesi

Katarlılar kültüre, sanata, eğitime oldukça fazla önem veriyorlar. İslam dünyasının 14 yüzyıllık sanatının en iyi örnekleri ve eserlerinin sergilendiği İslam Eserleri Müzesi Doha’da bulunuyor. Bu müze dünyanın en önemli kültürel kurumları arasında yer alıyor. Müze, sürekli değişen özel sergi programlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçici gösteriler için girişte ücret alınırken, kalıcı galerilere giriş ücretsiz.

İslam Eserleri Müzesi haricinde de oldukça çeşitli merkezlerde sergiler düzenliyorlar. Ayrıca kendi sanatçılarını da oldukça önemsiyor ve onlara yatırım yapıyor. Doha seyahatimde Katarlı sanatçı Mahmoud Abaibidi’nin “Frag Mentz” isimli sergisini görme fırsatım oldu.. Sanatçı savaş zamanında yaşananları kendi gözünden aktarmış. Saddam Hüseyin’in idamı, Bush’un başına atılan ayakkabı vb. yaşanmışlıkları yaşamış birinin gözünden görmek oldukça etkileyici…

ve Çölde safari

Katar’da 4×4 offroad safariyi denemelisiniz. Dik kum tepeleri üzerinde heyecanlı iniş-çıkışlar özellikle doğu müziği ile oldukça ilginç olabiliyor. Güneşin batışını bir de çölde izleyin, hatta çölün ortasında denize girin, isterseniz çölde konaklayın. Bunların hepsi Doha’da mümkün. Ve kumun sesine kulak vermeyi unutmayın.

Peki Katar’da golfe ne dersiniz?

Avrupa PGA Turu etkinlikleri arasında yer alan ve her yıl düzenlenen Commercial Bank Qatar Masters turnuvası Doha’da bulunan Doha Golf Kulübü’nde gerçekleşir.

Doha Golf Kulübü, 6.686 metrelik 18 delikli şampiyona sahasının yanı sıra ışıklandırılmış dokuz delikli bir akademi sahaya sahip. Bir diğer sahanın da yapımı bitmiş durumda. Önümüzdeki 5 yıl içinde golf adına ülkede çok güzel gelişmelerin olması beklenmekte.