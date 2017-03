Dubai’de golfe ne dersiniz?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şaşkınlık yaratan Arap şehriydi Dubai. Yıllar önce tüm tatil dengelerimizi alt üst etmeye başladı. Lükstü, yepyeniydi, moderndi. Sahillerinde bikinili güneşten haşlanmış İngiliz kızları görmek kolaydı da şansınıza bir alışveriş merkezinde bir Arap görürseniz kendinizi şanslı hissediyordunuz… Enteresandı… Kimimiz yeni yeni yapılmaya başlayan dev binalarıyla New York taklidi olacağını düşündük, kimimiz aşırı sıcak iklimine pek şans vermedik, kimimiz otel dışında alkol olmamasına burun kıvırdık…. Ancak tüm bunlar Dubai’nin her geçen yıl kendini daha da geliştirmesine engel olmadı ve şu son haliyle gıcır gıcır bir şehir olarak karşımızda duruyor. Diyebilirim ki son gittiğimde New York’un gözüme eskimiş ve aciz görünmesine sebep biraz da Dubai’ye yaptığım sık ziyaretlerdir.

Konu golfe gelince de hayranlık uyandıran bir şehir Dubai. Küçük bir şehir olmasına rağmen 9 golf kulübüne ev sahipliği yapıyor. Her kulübün en iyi tasarımcıların elinden çıkma kimi 18 çukurlu 2 tane; kimisi de 9 çukurlu olmak üzere çok çeşitli golf sahaları mevcut.

Els Club, Dubai Sports City – Yarartıcısı efsanevi golfçü Ernie Els olan, 18 çukurlu sahası bulunmaktadır.

Emirates Golf Club, Emirates Hills – Dubai’nin en eskilerinden (1998) olan bu kulübün iki adet 18 çukurlu sahası mevcut: Bunlardan çok sevilen Majlis sahası aynı zamanda Duabi Classic’e de ev sahipliği yapmakta.

Dubai Creek Golf & Yacht Club, Dubai Creek – Ocak 1993’den beri var olan kulüp iki kere Dubai desert Classic’e ev sahipliği yapmıştır. Brian Johnson tarafından tasarlanan ikonik kulüp evi görülmeye değer.

The Address Montgomerie, Emirates Hills – Colin Montgomerie tarafından tasarlanmış 18 çukurlu sahasının 17. çukurunda el şeklindeki bir de bunkerı bulunuyor. Ayrıca 9 çukurlu bir akademi sahası da mevcut.

The Track, Meydan Golf – Peter Harradine tarafından tasarlanmış 18 çukurlu golf sahasında 6 adet göl bulunuyor.

Jumeirah Golf Estates (Earth-Fire) – Earth ve Fire isimli iki sahası var. Sadece green fee ücreti 1000-1100 TL civarı.

Arabian Ranches Golf Club – 18 çukurlu Baker-Finch ve Nicklaus Design ortaklığıyla tasarlanmış imzalı bir golf sahası.

JA Jebel Ali Golf Resort – Peter Harradine imzalı 9 çukurlu birer sahası var, saha par 36 ve her delik egzotik ağaçlarla renklendirilmiş.

Trump International Golf Club – Gil Hanse tarafından dizayn edilmiş 18 çukurlu sahası ve 9 çukurlu akademi sahası bulunmaktadır. Bu en yeni golf sahası.

Tabi tüm bu kulüplerin kulüp evleri de son derece şık, pro-shoplarda çok çeşitli ürün bulmak mümkün, restaurantlar çok çok başarılı, alkol yasağı yok.

Dubai soğuk havalarda kayak tatiline alternatif olarak düşünebileceğiniz bir golf tatili seçeneği sunuyor size. Üstelik golf sonrası yüzmek kadar dinlendirici bir şey düşünemiyorum. Bu sebeple konaklamak için Dubai Marina’yı öneriyorum. Jumeirah Beach bence şehrin en güzel plajlarına sahip. Marina’da Sheraton ve Hilton otellerinde kalabileceğiniz gibi benim favori otellerim olan Ritz Carlton ve One & Only Mirage otelinde de konaklayabilirsiniz. 6.5 yıldızlı bir otel tercih ederseniz de Al Qasr’a bakabilirsiniz, gerçekten büyüleyici bir otel.

Dubai Marina’da bulunan “the Walk” yürüyüş, küçük bir alışveriş ve akşam yemeği için son derece eğlenceli bir bölge. Bu bölgede halka açık plaj boyunca yaklaşık 1.5 km uzunluğunda bir yürüyüş parkuru bulunuyor, parkurun kenarında da tüm Dünya mutfaklarını bulabileceğiniz restoran ve kafeler var. Nargile kafeler, Laduree, PF Changs, Köşebaşı, Eat Greek… Çeşitler çok fazla.

Eğer alkol servisi olan bir restoran isterseniz, otellerdeki restoranları tercih edebilirsiniz ki… Yine yok, yok. Bice, The Maine, Benihana.. Ayrıca Sheraton, Hilton, One & Only, Ritz otellerinin içinde harika restoranlar var.

“Yemek” ayrı bir yazı konusu olabilir çünkü şehirde olmayan bir restoran yok aslına bakarsanız. Hakkasan, La Petite Maison, Nobu, Buddha Bar… Diyorum ya, seçenekler çok fazla.

E golf oynadık, alışveriş yaptık, akşam yemeği de bittiğine göre…

Hazırlayan: Dilek Bora