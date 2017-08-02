Fly – Inn Beach’te Yeni Jenerasyon: Vedat Ali Dalokay

Çeşme’nin en güzel koyunda konumlanan; spordan sanata, müzikten dansa birbirinden farklı aktiviteleri ve lezzetleri tek bir yerde buluşturan Fly-Inn Beach’te bayrağı babası Hakan Dalokay’dan teslim alan Vedat Ali Dalokay ile yeni bir dönem başladı!

Sizi yakından tanıyabilir miyiz?

Milano Politeknik Üniversitesi mimarlık mezunuyum. Fly – Inn Beach’le beraber mimarlık da yapıyorum. Profesyonel golf oynuyorum; aktif sporlarla ilgileniyorum. Fly – Inn Beach evimiz gibi dolayısı ile her konuda aktif olarak yer alıyorum.

Türkiye’nin ilk beach club’ısınız. Hikayeniz nedir?

Aslında bu annem ve babamın eseri; Fly – Inn Beach’i başlatan onlar. İlk açıldığımızda aldığımız yorumlar ise o dönemin klasik plajları arasında konforlu, eğlenceli, her şeyin tek bir yerde olduğu ve gelenlerin kendilerini özel hissettikleri bir alan yaratmış olduğumuza dairdi… İlk aşamada bilmeyenler için alışılmadık karşılansa da daha sonra yaratmak istediğimiz ruhu deneyimleyenlerden oldukça güzel ve bizleri motive eden yorumlar aldık.

Gelen misafirlerimizle adeta evimize gelen konuklarımız gibi yakından ilgilendik ve bu geleneği de hep devam ettirdik. Bugün benim yaptığım da bu aile geleneğini onlara layık olacak şekilde devam ettirmek ve daha da iyi yerlere taşımak.

Fly – Inn Beach’in yeni nesil yüzü olarak, babadan teslim aldığınız bu bayrağı nasıl yönetiyorsunuz?

Büyük düşünürler, bilim insanları, devlet adamları, spor insanları, bir noktada birleşirler.

Hayatın kendisi başarıların ve başarısızlıkların bir arada yaşandığı bir mücadeledir. Önemli

olan insani değerlerden ödün vermeden elinden gelenin en iyisini yapmak olduğuna

inanıyor ve bu ülkü için pes etmeden çalışmayı hedefliyorum. Amacım sadece iş alanında değil insanlığa yapabileceğim tüm hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmek… Çeşme’yle paralel işletmek üzere İstanbul’da 12 ay hizmet veren, alternatif bir rekreasyon projem var. Babam Hakan Dalokay’ın öğretileri doğrultusunda şu an onun üzerine çalışıyorum. Geleceğe yönelik çok güzel projelerim var.

Fly – Inn Beach sizin için ne ifade ediyor?

Fly – Inn Beach hayatımın temel yapı taşlarından; çocukluğumdan bu yana hayatımda… Bir işletmeden öte, bir aile, bir ev… Hepimiz bu aile ve ağırladığımız misafirlerimiz için keyifle çalışıyor, kendimizi yenileyerek daha da iyisi için uğraşıyoruz.

Fly – Inn Beach kimlere hitap ediyor?

Fly – Inn Beach iyi vakit geçirmek isteyen herkese hitap ediyor. Müşteri profilimiz çok değişken meslek ve yaş gruplarını içeriyor. Herkesin buluştuğu ortak payda misafirlerimizin kaliteli ve rafine insanlar olması…

Dünden bugüne Fly – Inn Beach’te ne değişiklikler oldu?

Her sene kendimize değer katmaya özen gösteriyoruz. Bununla birlikte mekânın genius loci’sini besleyen somut değişiklikler de yapıyoruz. Bu senenin en çarpıcı değişikliğ flora ve fauna’ya zenginlik sağlayan palmiyeler… Yüzlerce palmiye diktik ve doğal vejetasyonu da korumaya yönelik adımlar attık. Bu senenin diğer yeniliklerinden biri de yarattığımız kendi markamız Village… Geçen seneki Bej’in yerine açtık. Yöresel tatların ve dokuların armonisini Fly – Inn Beach’te yaşatıyor, adeta bir sahil kasabasındaymış gibi hissetmek isteyenlere, sakinliği ve huzuru tercih edenlere hitap ediyoruz. Bir diğer yenilik, İstanbul’dan da bildiğiniz Dirty Hands; bu yaz özel yazlık konsepti ve Ege’nin ruhuna uygun yepyeni lezzetleriyle Fly – Inn Beach’te… Dünyadan seçili sokak lezzetlerini en iyi şekilde sunuyor, konseptleriyle fark yaratıyorlar. 3. nesil kahveciliğin öncülerinde MOC da bu yaz bizlerle… Sporseverler için Crossfit Alsancak, bu seneki en önemli yeniliklerimizden… Son yıllarda dünyanın en popüler spor antrenmanlarından olan Crossfit’i Fly – Inn Beach misafirleri artık beachde de deneyimleyebiliyorlar.

İyi bir beach club’ın olmazsa olmazları nedir?

Misafirlerimizin memnuniyeti bizim en önemli olmazsa olmazlarımızdan… Bunun dışında güzel yemek, iyi müzik, tertemiz bir mekan ve iyi hizmet… Gelenlerin uzun ya da kısa, sonuç olarak belli bir dönem için tatil günleri var yaz aylarında… Biz de bunu en iyi şekilde geçirmeleri ve yaşamaları için her şeyi yapmaya özen gösteriyoruz. Bence bir beach club’ın en temel olmazsa olmazı bu anlayış olmalı.

Konseptinizi ve diğer beachlerden farkınızı anlatır mısınız?

Fly – Inn Beach’in diğer beach clublardan en temel farkı evveliyatı ve alanında öncülük yapması… 40 dönüm üzerinde, 7’den 70’e ağırladığımız herkesin aradığını sunmak için çalışıyoruz. Evcil hayvanınızla da tekerlekli sandalyenizle de gelip her hizmetten yararlanabileceğiniz tek beach biziz… Güler yüze ve samimiyete önem veriyoruz. Yaptıklarımızla alanımızda hep öncü olduk. Bugün de misafirlerimize deniz, kum, güneş, müzik gibi yaz dendiğinde akla ile gelenlerin yanı sıra, zihinlerinde, damaklarında, ruhlarında en iyi, en unutulmaz anıları yaratmaya çalışıyoruz. Mesela bu sene için bir sanat bienali projemiz var. Dünyadan tanınmış isimleri ağırlayacağımız bir haftayı plajda sanata adayacağız.

Vedat Ali Dalokay