İstanbul Golf Kulübü tarafından Marmara Golf Sahası’nda düzenlenen 13. Geleneksel Ford Golf Turnuvası, golfün sevilen isimlerini bir araya getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın sonunda; erkekler gross kazananı Ahmet Telli, kadınlar gross kazananı Serra Evrengil oldu. Turnuva sonrası İstanbul Golf Kulübü’nün Nakkaştepe Tesisleri’nde düzenlenen tören ile kazananlara ödülleri verildi.

Minikler Kategorisi

Sarp Gürdoğan 22 Yasemin Tatar 21 Su Kabil 19

Junior Kategorisi

Esin Göğüş 40 Ahmet Telli 39 Dide Karaevli 39

Senior Kategorisi

Aydoğan Babaoğlu 36

Kadınlar “B” Kategorisi

Hwang Kyong Soon 50 Ayfer Aydın 37 İrem Aksay 36

Kadınlar “A” Kategorisi

Esin Başkaya 35 Samiye Robertson 34 Çağla Metin 32

Erkekler “C” Kategorisi

Junro Song 43 Nuri Güven 42 Şenol Patan 41

Erkekler “B” Kategorisi