Kaplanmedya Yayıncılık
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Ford Golf Turnuvası

22 Mayıs 2017 by in Banner Turnuvalar - No Comments
BGM_0933

İstanbul Golf Kulübü tarafından Marmara Golf Sahası’nda düzenlenen 13. Geleneksel Ford Golf Turnuvası, golfün sevilen isimlerini bir araya getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın sonunda; erkekler gross kazananı Ahmet Telli, kadınlar gross kazananı Serra Evrengil oldu. Turnuva sonrası İstanbul Golf Kulübü’nün Nakkaştepe Tesisleri’nde düzenlenen tören ile kazananlara ödülleri verildi.

Minikler Kategorisi

  1. Sarp Gürdoğan 22
  2. Yasemin Tatar 21
  3. Su Kabil 19

 Junior Kategorisi

  1. Esin Göğüş 40
  2. Ahmet Telli 39
  3. Dide Karaevli 39

 Senior Kategorisi

  1. Aydoğan Babaoğlu 36

 Kadınlar “B” Kategorisi

  1. Hwang Kyong Soon 50
  2. Ayfer Aydın 37
  3. İrem Aksay 36

 Kadınlar “A” Kategorisi

  1. Esin Başkaya 35
  2. Samiye Robertson 34
  3. Çağla Metin 32

 Erkekler “C” Kategorisi

  1. Junro Song 43
  2. Nuri Güven          42
  3. Şenol Patan 41

 Erkekler “B” Kategorisi

  1. İhsan Kızılkaya 40
  2. Murat Ögel 36
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