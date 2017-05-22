İstanbul Golf Kulübü tarafından Marmara Golf Sahası’nda düzenlenen 13. Geleneksel Ford Golf Turnuvası, golfün sevilen isimlerini bir araya getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın sonunda; erkekler gross kazananı Ahmet Telli, kadınlar gross kazananı Serra Evrengil oldu. Turnuva sonrası İstanbul Golf Kulübü’nün Nakkaştepe Tesisleri’nde düzenlenen tören ile kazananlara ödülleri verildi.
Minikler Kategorisi
- Sarp Gürdoğan 22
- Yasemin Tatar 21
- Su Kabil 19
Junior Kategorisi
- Esin Göğüş 40
- Ahmet Telli 39
- Dide Karaevli 39
Senior Kategorisi
- Aydoğan Babaoğlu 36
Kadınlar “B” Kategorisi
- Hwang Kyong Soon 50
- Ayfer Aydın 37
- İrem Aksay 36
Kadınlar “A” Kategorisi
- Esin Başkaya 35
- Samiye Robertson 34
- Çağla Metin 32
Erkekler “C” Kategorisi
- Junro Song 43
- Nuri Güven 42
- Şenol Patan 41
Erkekler “B” Kategorisi
- İhsan Kızılkaya 40
- Murat Ögel 36