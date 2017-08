Gloria Golf Club; New Course, Old Course ve Verde Course’a sahip.

NEW COURSE

Holes: 18 Par: 72 , 6523m

Handicap: Ladies 40, Men 36

Greens: Bermuda Grass

Constant Water Level Lake: 7 piece ( 57.000m²)

Total Area: 700.000 m2

OLD COURSE

Holes: 18 Par: 72 , 6529m

Handicap: Ladies 40, Men 36

Greens: Bermuda Grass(600m2)

Total Area:: 772.000 m2

VERDE COURSE

Holes: 9 Par: 35, 2923m

Handicap: Ladies 40, Men 36

Greens: Bermuda Grass(650m2)

Fairway: Bermuda Grass

Bunkers: 28

Constant Water Level Lake:2

Total Area: 450.000 m2