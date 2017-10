 “Golf Asil Bir Spordur”

“Aslında sadece sahaların değil, Türkiye’nin en zarif ismi Sevgili Rahmi Koç. Bir aile dostu bana, “biz Mustafa V. Koç’u biliriz ama aslında onun tüm huyları, zarafeti, aklı babasındandır” demişti. Ben her karşılaştığımızda Rahmi Koç ile, bir kez daha hak veriyorum ona. Geçtiğimiz günlerde Otokar Bodrum Golf Cup’ta karşılaştık en son ve küçük bir söyleşi yaptık. Golfü, Koç grubunun golfe desteğini ve hepimizin merak ettiği Riva projesindeki son durumu konuştuk”.

Golfü çok sevdiğinizi biliyoruz. Türkiye’de golf sporunu nasıl tanımlarsınız?

Golf dünya çapında rağbet gören asil bir spordur. Golfçüden kötü insan çıktığını pek görmedim. İş adamları da aralarında yaklaşık 5 saatlik oyun süresince konuşurlar ve doğabilecek iş imkanlarını neticelendirirler. Golfün kolay görünüp zor bir oyun oluşu, dinlendiriciliği ve doğada huzur veren tarafı olmasa, dünyaca ünlü Cumhurbaşkanları, iş adamları, sanatçı ve sporcular arasında bu kadar popüler olur muydu? Bazı bilinen isimler; John D.Rockefeller, J.F.Kennedy, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Bill Ford Jack Welch, Bill Gates, Warren Buffet, Clint Eastwood, Roger Federer ve David Beckham. Türkiye’ye Golf, İngilizler ve Levantenlerle gelmiş ve 1895’de “Constantinople Golf Club” ismi ile bu günkü İstanbul Golf Kulübü kurulmuştur. Ancak şimdiki İstanbul Golf Kulübü, kira kontratı yenilenmediği için mevcut yerinden çıkarılmıştır. Yıllar sonra ise, dünyada golf kulübü olmayan tek başkent olan Ankara, ancak iki yıl evvel 9 delikli bir saha ve driving range’e kavuşabilmiştir.

Yıl boyunca golf severlerin iple çektiği Beko Pro-Am geçtiğimiz yıl 20. yılını tamamladı. Bu yılda da oyuncular turnuvayı kendi aralarında çoktan konuşmaya başladı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Rahmetli oğlum Mustafa V. Koç yaptığı başka sporların arasında golfü üstte tutar ve büyük keyif alırdı. Türkiye’de golf sporunun yayılması için çok emek verdi. Hem amatör hem de profesyonel müsabakalardan hiçbir zaman desteğini esirgemedi. BEKO’nun sponsorluğunda Klassis Golf Sahası’nda oynanan ilk European Challenge Tour, Antalya’da oynanan European Senior Tour, Avrupa Golf Birliği Uluslararası Mid Amateur Şampiyonası bunlardan bir kaçıdır. Dediğiniz gibi BEKO Classic Pro-Am’in geçtiğimiz sene 20. yılını kutladık. BEKO Classic Pro-Am’in European Tour takviminde yer alması dünya golf tarihinde küçük de olsa bir iz bırakmıştır. Yurt dışından katılan ve tanınmış golf profesyonelinin yanında Mustafa’nın arkadaşları olan dünyaca ünlü John Daly, Ian Woosnam, The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews’un 15 yıl genel sekreterliğini yapmış olan Sir Michael Bonallack gibi golfçülerin de katılmaları bu turnuvaya ayrı bir renk katmıştır.

Başta BEKO ve OTOKAR olmak üzere Koç grubu olarak golfe desteğiniz önümüzdeki yıllarda da devam edecek değil mi?

Şirketimizin mali durumları elverdikçe OTOKAR ve BEKO Classic Pro-Am turnuvaları ile golfe destek vermeye devam edeceğiz.

Bodrum Golf Sahası’nın ortaklarındansınız. Gün geçtikçe Bodrum’da golf daha fazla konuşulmaya başlanıyor. Yeni sahalar yapılıyor. Siz Bodrum’daki golfün gelişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bodrum Golf Kulübü sıkışık bir 9 delikli olmasına rağmen şehrin göbeğinde sempatik bir sahadır. Başlatanları tebrik ediyorum. Bir aralar kulüp sahipsizliğe doğru giderken Dostum Fikret Öztürk Bey buraya sahip çıktı ve hakiki bir kulüp havası getirdi. Bugün Bodrum Golf Kulübü yalnız bir golf kulübü değil, tenis oynanabilecek ve üst düzey sosyal buluşmaların gerçekleştirilebileceği bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bodrum’da hava çoğu zaman güzel ve güneşli olduğu için golf meraklısı ziyaretçisi çok olacaktır. Bodrum’da ilk 18 delikli sahayı yapan kişi Dr. Gürol Büyük Bey idi. Şimdilerde ise orası el değiştirmiş olup yeni dizaynı ile enternasyonal bir havaya kavuşması için yeniden projelendirme aşamasındadır.

Ayrıca Türkiye’nin golf kralı olarak tarif ettiğim dostum Fikret Öztürk Bey, Bodrum’da yaptığı yeni golf sahasını Çamlık Mevkii’nde nerede ise tamamlamış olup, 29 Ekim’de Cumhuriyet Kupası ile açacaktır. Bu tesisi gören arkadaşlar çok beğeniyorlar. Yapılan villaların çoğu şimdiden satılmış. Dolayısı ile sualinizin cevabı olarak şunu söyleyebilirim ki, Bodrum’da golf yerleşmiştir ve eminim ileride İstanbul’dan Bodrum’a sırf golf oynamak için gelecek pek çok ziyaretçi olacaktır. Artık Bodrum, Belek’ten sonra, Türkiye’nin ikinci golf destinasyonu oldu diyebiliriz.

Riva Projesi ile ilgili son durum hakkında bilgi vermeniz mümkün müdür?

Riva Projesi’nin iki safhası var. Birisi Rahmetli Mustafa V. Koç’a ait olan arazi. Diğeri de ona bitişik olup kiralamaya çalışılan alan. Formaliteler çok uzun sürüyor ama birinci kısmın izinleri alındı. Arkadaşlar ikinci kısmın izni için uğraşıyorlar. O da tamamlandığında bir an evvel kazma vurmayı planlıyoruz. Bugün İstanbul’da sayıları iki adet olan golf kulüplerine Riva Projesi ile bir tane daha ilave edilecektir. Başka ikinci bir projeden bahsediliyor ama onun detaylarını bilmiyorum.

Eklemek istedikleriniz…

Son söz olarak Ege Cansen Bey’in buradan kulaklarını çınlatmak istiyorum. Dünyada topla durağan olarak oynanan yegâne oyun golftür. Golfçü de top da sabittir ve zaman tehdidi olmamasına rağmen yüzde yüz konsantre olmadan oyuncunun topa vuramayacağı kadar da zor bir oyundur.