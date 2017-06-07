Ayhan Bey sizi tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz?

1969 doğumluyum. İkiz babasıyım. 20 yaşından beri amatörce spor yapıyorum. Golf benim fizik yapıma çok uygun. Yaklaşık yedi yıldır da severek golf oynuyorum.

Golfe nasıl başladınız?

Evimizin Göktürk’te olması ve Şenol Hoca ile muhabbetimiz golfe başlamamızda etkili oldu.

Golf dışında da birçok sporla da ilgilendiniz değil mi?

Evet motocross çekiyordum. Uzak mesafede olması nedeniyle benim için zahmetli bir spordu. golf ile tanıştıktan sonra motocross’u bıraktım. Haftanın iki günü fitness, bir gün koşu ve yaklaşık üç gün de golf ile uğraşıyorum.

Peki, ikiz babasıyım dediniz. İkiz babası olmak nasıl bir duygu?

Bazen çok güzel, bazen çok zor, bazen çok mutlu ve bazen çok sinirli.

Çocuklara bir şeyler öğretmek, öğrendiğin şeyleri aktarmak, yetiştirmek, büyütmek ama tabi ki iyi insan olarak, mutlu çocuk olarak topluma faydalı birey olarak yetiştirmek bana keyif veriyor. İnşallah büyüyene kadar da bu keyfi yaşarız, beraber mutlu oluruz.

Birlikte golf oynamaya da başladınız?

Çocuklarımla golf oynamak benim hayalimdi. İlk zamanlarda biraz zorlansalar da sahaya çıkınca onlar da golfü çok sevdiler. Şimdi çocuklar da turnuvalara başladı. Ben de turnuvalarda iyi dereceler elde ediyorum.

Çocuklar golfe oldukça hevesliler. Profesyonel olmak isiyorlar…

Onlar istedikleri zamana kadar golfe devam edecekler. İş ve ev hayatımı golfe göre düzenledim. Tüm zamanımı ona göre programladım.

Eşiniz golf oynuyor mu?

Eşim golf oynamıyor ama çocuklara destek oluyor. Çünkü çocukları golfe getirip, götürmek zaman alıyor. Onlar biraz öğrensin, sanırım eşim de golfe başlar.

Babalar Günü için sizinle bir araya geldik. Bu özel günle ilgili neler söylemek istersiniz?

Bir kere golf bize mutluluk verdi, golften müthiş şekilde keyif alıyoruz. Golfe başladıktan sonra bende sinir, stres, iş ile ilgili kaygılar kalmadı. Bu da benim baba olarak özel hayatıma çok yansıdı. Çocuklarımla golften dolayı daha fazla vakit geçiriyorum. Her Pazar baba-oğul günümüz. Pazar günü sabah 6 km koşar gelir, kahvaltıyı beraber yaparız. Golfümüzü oynadıktan sonra, aktiviteye gideriz. Bu havanın durumuna göre, sinema, gezinti olabilir.

Anne bu duruma kızmıyor mu?

Bu şekilde anneye de haftada bir izin veriyoruz. Onun da bir dinlenme hava alma stresini atma günü oluyor. Bu da bir keyif veriyor. Ben hayatımdan çok mutluyum, bir kere çocuklar da mutlu, eşim de mutlu. Artık İstanbul içine, AVM’ye gitmek istemiyorum. Devamlı hayatımı burada geçirmek istiyorum. Çocuklar, ben ve eşim haftanın yedi gününün dört gününü golf sahasında geçiriyoruz.

Ayhan Elmas

10 yaşındaki Demir Ayhan, babasından ilham alarak golf oynamaya başlamış ve çok sevmiş. Golf dışında yüzme, basketbol ve fitness ile ilgileniyor fakat en çok basketbol oynamayı seviyor. Yaklaşık bir ay önce turnuvalara da katılmaya başlayan Demir, ileriki yaşantısında golfe yer vereceğini belirtiyor. Babalar Günü ile ilgili planını sorduğumuzda da babasına bir sürpriz hazırladığını söylüyor.

Demir Ayhan

10 yaşındaki İbrahim Ayhan, ikiz kardeşinden altı ay önce golf oynamaya merak sarmış. Daha önce birçok sporlar ilgilenmesi rağmen şu an sadece su topu ve golf ile ilgileniyor. Golf ile profesyonel olarak da ilgilenmek isteyen İbrahim, farklı bir meslekle uğraşsa bir golfün hayatında hep olacağını vurguluyor. Babasıyla gittiği Venedik tatili, unutamadığı özel anılardan biri.

İbrahim Ayhan