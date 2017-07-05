“Golf Kadınlara Daha Çok Yakışıyor”

Golfü hayatın ta kendisi olarak nitelendiren Ayfer Aydın’ın hayatında golfün yeri büyük. Uzun yıllar önce golfe merak saran Aydın, golfün kadınlara daha çok yakıştığını söylüyor. Son günlerde yeni bir heyecanı var Ayfer Hanım’ın. Kendi muayenehanesinin açmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni muayenesinde bir araya geldiğimiz Doktor Ayfer Aydın ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz, akademik kariyeriniz, golf ile tanışma hikayeniz?

Deri ve zührevi hastalıklar uzmanıyım. İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. İstanbul Memorial Hastanesi ve Amerikan Hastanesi Dermatoloji Kliniklerinde uzun yıllar dermatoloji uzmanı olarak çalıştım. Sonrasında bu yıl Miami Üniversitesi Dermatoloji Kliniği’nde Dermatolojik Cerrahi ve Kozmetik Dermatoloji Fellowship yaptıktan sonra Türkiye’ye döndüm ve Fulya Terrace Rezidance’da kendi kliniğimi kurdum. Şimdilerde kendi kliniğimi kurmuş olmanın, çok sevdiğim ve bir sanat gibi gördüğüm Kozmetik Dermatolojik uygulamaları muayenehanemde gönül rahatlığıyla yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Golf ile tanışama hikayeme gelince; aslında hayatımda hep spor olsa da ağırlıklı olarak yapacağım bir hobim olacaksa bu bir sanat olabilirdi diye düşünürdüm ama öyle olmadı ben hala bir sanat sever olsam da hobim golf oldu. Biz yıllar önce İstinye’de otururduk ve eve dönerken hep Maslak’taki İGK’nın önünden geçerdim. Golf oynayan birkaç arkadaşım bu kulübe üye idi ve ben bazen yemek yemeye ve onları pratik yaparken seyretmeye gelirdim. Ben yine bir gün oraya uğramıştım ve arkadaşımı top vururken seyrediyordum ve nasıl olurda bu küçük top bu demir club ile buluşabilir diye şaşkınlıkla seyrederken bir golf hocası bana, belki de sadece 10 ders satabilmek için topuklu ayakkabılarımla “çok kolay siz de bir deneyin” dedi ve ben ilk defa clubı elime aldım ve gerçekten topa vurabildim. O sırada hoca “bence çok yeteneklisiniz, yaparsınız siz” gibi beni çok yüreklendirici iltifatlar etti ve ben ilk 10 derslik paketimi aldım. Başlangıçta bu derslere gelmeyi bile unutuyordum, ta ki hoca beni sahaya çıkarana kadar. O anda çok etkilendim. Sahada olmak bambaşka idi. Ve böylece büyük bir sevgi ile golf hayatım başlamış oldu.

Golfü tek kelime ile ifade etmenizi istesek ne dersiniz?

Hayatın ta kendisi.

Golfün hayatınızdaki yeri nedir?

Benim çok yoğun bir çalışma hayatım var. Ama hem elbise dolabımda hem de hayatımda golfün çok önemli bir yeri var. Her perşembe bu uğurda çalışmadım. Şimdi ise kendi kliniğimi kurduğum için perşembeleri yarım güne indirdim. Perşembe günleri, Nakkaştepe’deki kulübe gider, sabahtan uzun bir kahvaltı yaparım. Bahçedeki sincaplar, kargalar ve çok sevdiğim kulübün tatlı kedisi ile… Sonra biraz pratik yapıp, bir kahve içip tekrar muayenehaneme dönerim. Her pazar olmasa da elimden geldiğince pazarları da arkadaşlarımla golf oynamaya çalışırım. Turnuvaları da kaçırmamaya çalışarak düzenli olarak katılıyorum. Tatillerimde de eğer golf oynama şansım olabilecek bir yere seyahat ediyorsam mutlaka golf takımlarımı yanıma almaya çalışıyorum.

Golf ile iş yaşantısının ortak noktaları var mı, varsa sizce nelerdir?

Kesinlikle var. Golf için tek kelimelik cevabımda; hayatın ta kendisi olmuştu. Bu, iş hayatı içinde geçerli. İş hayatı ile golfün kesişen noktaları var. Golf dört kişilik grupla oynanır ve kuralları vardır. En önemlisi güvenilir olmalı, tüm kurallara uymalısınız. Grup içinde diğer insanlara karşı saygılı, toleranslı ve en önemlisi sabırlı olmalısınız. Golf bir ritmi olan kendi içinde bir seremonisi olan bir spor. Bu ritim içinde sakinlik ve sükûnetle akmalısınız. Aynı hayatta ve iş yaşamında olduğu gibi. İş yaşamında da güvenilir olmalısınız ve iş yaşamının kurallarına uygun ve diğer insanlara karşı saygılı olmalısınız.

Golfün erkek egemenliğinin olduğu bir spor olarak algısı var. Bir kadın olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ben öyle düşünmüyorum. Dünyada çok sayıda kadın golfçü var ve sayısı giderek artıyor. Erkek egemen bir spor olduğunu hiç düşünmedim. Dünyadaki en zarif, en centilmen, en şık spor olarak bir algım var ve hatta kadınlara çok daha fazla yakıştırdığım bir spor.

Biraz iş yaşantınızdan bahsetmek istesek, neler yapıyorsunuz?

Benim iş yaşantım çok zevkli ve renkli… Daha çok kozmetik dermatolojik uygulamalar yapıyorum. Aslında insan yaptığı işi sevince o iş olmaktan çıkıyor ve çok sevdiği bir şeyi yapmak halini alıyor. Kozmetik dermatoloji tıpkı bir sanat gibi. Bir yüzü güzelleştirmek, gençleştirmek veya var olan bir güzelliğe yeni bir değer katmak, yeniden yapılandırmak inanın çok zevkli. Bugünlerde ise çok daha mutluluk ve verimle yapıyorum işimi. Çünkü artık bağımsız ve daha özgürce çalışıyorum ve daha çok yapmak istediklerimi yaptığım için daha çok verim alıyorum ve mutluyum.

Eklemek istedikleriniz…

Golf çok severek yaptığım bir spor… Ruhsal olarak golfü kullanarak kendi içinizde çok ilerleyebilirsiniz. Büyük sabır ve incelikle oynanan bir spor. Diğer sporlardan ise yine çok inceliklerle ayrılır bana kalırsa. Ruhunuzu özgürleştirir. Sahalar uçsuz bucaksızdır. Gökyüzü ile yeryüzü tüm yeşillik birleşir. Doğanın sesini bu kadar derinden duyduğum ilk yerdir benim için golf sahası. Bir başkasına ihtiyaçsızlığı öğretir. Diğer sporların hepsinde bir başkasına ihtiyaç vardır. Tenis maçı karşı taraf olmadan oynanamaz. Burada takımlarınızı alıp tek başınıza çıkabilirsiniz. Zaten yarıştığınızda yine kendinizsinizdir. Bu kadar ruhu yükselten ve kendimi bu kadar güzel var edebileceğim bir spora başladığım ve halen devam ettiğim için çok mutluyum.

Dr. Ayfer Aydın