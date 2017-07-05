Golf Deaflympics’e ilk kez Samsun 2017’yle dahil oluyor. Beş ayda kurulan İşitme Engelliler Golf Milli Takımı oyuncuları, tüm rakipleri gibi, ilk olimpiyatlarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.



İşitme Engelliler Golf Milli Takımı 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesinde hazırlıklarını Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde tamamladı. Daha önce Tiger Woods’la Turkish Airlines Open oynayan tecrübeli başantrenör Hamza Hakan Sayın’ın çalıştırdığı ekip, üçü erkek üçü kadın toplam 6 sporcudan oluşuyor.

Golf, Samsun 2017 ile birlikte ilk kez Deaflympics kapsamında müsabakalara dahil olurken, Türkiye de işitme engellilere özel uluslararası bir organizasyonda golf müsabakalarında ilk kez temsil edilecek. İlklerin önemine değinen Sayın, ”Beş aylık bir süreç sonunda Samsun ve Antalya’daki seçmeler sonucunda 27 sporcu belirleyerek çalışmalara başladık. Hazırlıklar esnasında kadromuz önce 12’ye, sonra şu anda Samsun’a geldiğimiz 6 kişiye indirildi. Bu takım ilk kez ülkemizi golfte temsil edecek. İlkler hem heyecan yaratıyor hem de örnek olma imkanı tanıyor” diye konuştu.

Takımın çok kısa bir sürede kurulup olimpiyatlarda mücadele edebilecek seviyeye geldiğini söyleyen Sayın, oyuncuların birkaç ay içerisinde gösterdiği gelişimden hem memnun hem de mutlu olduklarını dile getirdi. Sayın, ”Takım sporlarında sizi kollayacak ve hatalarınızı kapatabilecek arkadaşlarınız vardır, ama golfte bu söz konusu değil. Golf bireysel bir spor. Tek başınıza hem kendiniz hem şartlar hem de rakiplerle mücadele edersiniz. Ama biz oyuncularımızın bu durumun altından kalkabileceğine inanıyoruz” diyerek devam etti.

Uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek ilk golf takımının oyuncularından İlknur Çavdar, Erdem Kulanoğlu ve Muhammet Demir ise, milli takımın geleceğinin Deaflympics ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Golfle daha yeni tanıştıklarını ve her geçen gün daha iyi duruma geldiklerine de sözlerine ekleyen oyuncular, bundan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda da milli takımı temsil etmek istediklerini söylediler.