Bu ayki portre köşemizde konuğumuz Selim Gülmen. Kemer Country Golf Kulübü üyesi Gülmen’i geleneksel kıyafetleri ile tanıyoruz çoğumuz. Geleneksel şapkalı, kazaklı birini uzaktan görürseniz büyük ihtimalle o Selim Gülmen’dir. O, sahaların en şık beyefendilerinden. Aynı zamanda gülen yüzlerinden. Golf tutkusunu sizler için anlattı bu sayımızda. Gelin beraber bakalım nasıl başlamış bu tutkusu…



Öncelikle golfe ne zaman ve nasıl başladınız?

Golfe 2000 yılında Amerika’da başladım. Ondan öncesinde tenis oynuyordum. Teniste Türkiye şampiyonluğum bile vardır. Üniversitede okul takımının koçuydum. Ama okul bitip iş hayatına atılınca tenis oynamak zorlaştı. İş hayatında Amerika’da özellikle golf çok yaygındır. Bende de böyle başladı. Tabi tenis ve golf çok paralel iki spor. Ama Türkiye’ye dönünce başlarda hiç ilgilenmemiştim golf ile. Sonra bir şekilde İGK’nın Maslak sahasını keşfettim. Sonrasında Kemer Country’ye üye oldum. Ve Antalya turları derken, 2001’den bu yana golf ile yaşıyorum.

Golf mü, tenis mi?

Golf fiziksel anlamda çok rahat yapılabilen bir spor. Belli bir yaştan sonra da yapılabilmesi ayrıca çok güzel. Aynı zamanda rekabeti hissedebileceğiniz bir spor. Ama bu rekabeti de kendinle yapıyorsun. Sürekli kendini ilerletme derdindesin. Kaç sene oldu golf oynuyorum ama hala maç izlerken yeni bir şey keşfedebiliyorum. Bu keşif çok keyifli. Ayrıca 8 yaşındaki çocuğunla da çıkıp bu sporu yapabilirsin ve çok güzel bir gün geçirebilirsin. Ya da kendinden büyük bir arkadaşınla, farklı jenerasyonlarla, cinsiyetlerle oynayabilirsin. Teniste de başka bir sporda da bu yok. Sıkılırsın çünkü, en kötü iş ders vermeye gider. Golfte öyle değil ama. Golfte sadece kendinle oynarsın.

Geçmişte tenis veya başka sporla ilgilenen insanlar golf ile tanıştıktan sonra tamamen golfe dönüyorlar. Siz de eski bir tenisçisiniz. Sizce bunun nedeni ne?

Şöyle anlatıyım; bir kere daha keyifli, daha sosyal, daha vücudu zorlamayan ama tabi sosyal yönü daha cazip bir spor golf. Sohbet edip, eğlenerek yapılan bir spor. Tüm zamanınızı kapsıyor aynı zamanda. Koşsanız mesela, bir saatte biter ama golf öyle değil. Golfe zaman ayırmak istediğinde bir 8 saat ayırman gerek. Tenisle en büyük farkını sorarsan; teniste çizgilerin içindesin. Hep aynı teller, hep aynı çizgiler. Ama golfte hep başka bir yere gidiyorsun. Hep başka bir saha, hep başka bir oyun.

Bugüne kadar nerelerde oynadınız?

Çoğu yerde oynadım. Amerika’da çok oynadım. Almanya, Avusturya vb. Avrupa’nın çoğu şehrinde oynadım.

En çok beğendiğiniz saha?

Daha milli konuşalım o zaman. En çok beğendiğim sahalar Antalya Sultan ve Antalya National.

Türkiye’deki tüm sahalarda oynadınız sanırım? Hiç sormuyorum…

Evet, hepsinde oynadım.

Peki şu özel kıyafetler ile ilgili konuşalım istiyorum. Sahalarda geleneksel kıyafetler içinde her daim şık görüyoruz sizi. Geçmiş zaman golfçüleri gibi giyiniyorsunuz. Sopalar günümüzden ama onu biliyorum J.

Golfün o geleneksel yanı beni çok cezbediyor. Eski olan şeyi moda anlamında konuşuyorsak, daha teknolojik kumaşlar değil de daha twit kumaşlar seviyorum. Golfte iki tarz giyinebilirsin. Ya geleneksel, ya da rengarenk. Bir de şimdilerde yeni moda teknolojik kumaşlar ilgi çekiyor. Mesela markalı çantaları da hiç sevmem ben. Kanvas çantalar çok daha iyi duruyor bence.

Peki çevrenizden hiç tepki alıyor musunuz? Genelde nasıl yaklaşırlar?

Alıyorum tabi. Bazen nerden buldun bunu diyorlar!

Gerçekten nerden buluyorsun bunları J

Denk geliyorum aslında. İnternet çok yardımcı bu konuda.

İş dünyasında da ciddi sorumluluklarınız var. İş hayatında olan insanlar spora vakit bulmakta zorlanabiliyor. Siz de durum nasıl?

Benim işim içinde sosyalliği barındıran bir iş. Kemer Country’de yaşıyoruz. Biz hayatımızı da Göktürk’te kurduk. Burası bizim için büyük şans. Çocuklar için de bizim için de. İstanbul trafiğini yaşamıyoruz en başta. Aksi halde haftada üç kere golf oynamak imkansız olurdu tabi. Golf tamamen kilometre işi. Akşamüstleri oynadığın altı çukurluk golf çok değerli.

Sizce golfün iş dünyasına ve kişisel hayata etkisi var mı?

Tabi ki var. Yani iş dünyası açısından çevre yönünden etkisi muhakkak oluyor. Ama bireysel hayatta da çok faydası var. Yani golf beni çok sakinleştirdi, çok olgunlaştırdı. Golf hayatın bir yansıması kesinlikle. Hani derler ya “Golf hayatın ta kendisi”. Söz ona gelecek ama hakikaten öyle. Yani hayatta yaptığınız seçimler ve sonuçları golf ile çok fazla paralellik taşıyor.

Evliliklere de etkisi oluyor mu

Olmaz mı Akşamları Kemerde Country’de arkadaşlar ile golf oynarız. Hani çocukken annen sokaktan bağırır ya “oğlum hadi gel artık eve, top oynamayı bırak” diye. İşte biz ona döndük en son

Harika! Peki bizimle paylaşmak istediğin bir anınız var mı?

Duncan Blake’i tanırsın. Maalesef yakın zaman önce kaybettik onu. Çok severdim kendisini. Onunla ilgili bir anımı anlatmak isterim. 2013 yılında Duncan Blake’in organize ettiği bir gezimiz oldu. Ben, o, Mustafa Aras ve Kerem Metin. Dördümüz Perşembe sabahından uçağa bindik St. Andrews’a yola çıktık. Üç gün boyunca sabahtan akşama kadar golf oynadık. O seyahatin her şeyi çok keyifliydi. Orda oynamak, ondan ziyade Arena’da yemek yemek, golfün tarihinin içinde olmak, o tarihi köprü, o köy, o kasaba… Görsen yemeğe gidiyoruz üstümüzde takım elbise ama sırtımızda golf çantaları Duncan’ın misafiriydik orda. İnanılmaz bir hafta sonu yaşatmıştı bize. Seyahatimiz esnasında Open da oynanıyordu. Her yer golf zaten ama TV’ler, sokaklar herşey golf…

Peki insanlara tavsiye eder misiniz golf oynamalarını?

Kesinlikle ederim.

Herhangi bir spor yapmalarını mı yoksa golf oynamalarını mı?

Golf oynamalarını. Ama bir yandan da golf çok kısıtlı şu anda Türkiye’de. Ben hep bunu söylüyorum. Ulaşılabilirlik anlamında golf şu anda Türkiye’de tenisin 20-30 sene önceki hali gibi. Ben çocukken İstanbul’da kapalı sadece bir tane kort vardı. Şimdi ise sayılamayacak kadar çok. Bugün İstanbul’da sadece bir tane golf sahası olması utanç verici. Yani tavsiye edelim herkes golf oynasın desek, yok maalesef öyle bir şans.

Peki sizin bir öneriniz var mı Türkiye’de golfün gelişmesi için?

Devletin destek olması gerekli. Golf, Türkiye için Türkiye turizmi için çok doğru bir strateji. Bu sebeple ben inanıyorum bu desteğin geleceğine.