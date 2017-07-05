“Golfte Vicdanın Hakem Görevi Görüyor”

Golfü hayatın simülasyonu olarak gören bir isim Ulvi Kocailik ile Kemer Country Golf Kulübü’nde bir araya geldik; kendisini, golfe başlamaya hikayesini, golf ile iş hayatını ve TEGV çalışmalarını dinledik.



Öncelikle kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

1965 yılında İzmir Tire doğumluyum. Evli ve dünya tatlısı Ayşe Nazın babasıyım.

1986 yılında Kara Harp Okulu’ndan Harita Mühendisi olarak mezun oldum. Harita Genel Komutanlığı bünyesinde GPS Subayı olarak MIT Üniversitesi ile deprem araştırmaları üzerine çalıştım. Konuk bilim adamı olarak MIT/Boston’da bulundum. 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdim ve ardından 1994 yılında Silahlı Kuvvetlerden ayrıldım. 1994-2001 yılları arasında İstanbul’da Makro Bilgi İşlem Genel Müdürü, 2001-2005 yılları arasında İnformatik Bilgisayar Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak seçkin ekiplere liderlik ettim. KHO Satranç Turnuvası başarı derecesi, AFSAD 1993 yılın fotoğrafçısı ödülü, Microsoft 2000 yılı en iyi satış arttırıcı fikir ödülü, 2004 yılında 250 PTC distribütörü arasında takımımla satışta Dünya 2.’liği ödülünü aldım. Profesyonel eğitimlerini aldığım fotoğraf, satranç, halı-kilim ve kahve yanı sıra şarap, kamp ve doğa yürüyüşleri hobilerimi oluşturuyor. 2005 yılının Eylül ayında Executive MBA programını tamamladım.

Ticari gayrimenkuller üzerine Amerika’dan ACP-Akredite Ticari Profesyonel sertifikası sahibiyim. 12 yıldır RE/MAX’te ticari gayrimenkul Brokeri olarak hizmet veriyorum. ACP Eğitmeniyim. Geçen yıl gelirini TEGV’e bağışladığım Gayrimenkulün Şifreleri kitabı yazarıyım.

Golf ile hayatınız nasıl kesişti?

Golfe 7 yıl önce başladım. Ebeveynlerimiz vücutlarını kullanacakları işlerde çalıştılar. Bizler beynimizi kullandığımız işlerde çalışıyoruz. Vücudumuz yorulmuyor ama beynimiz yorgun… Şehir içinde doğaya kaçmak, uzun yürüyüşler yapmak, zihnimi dinlendirme arayışı içindeydim. Wii içinde golf gördüm, oynarken kuş sesleri, doğa, mavi gökyüzü, göletler, dereler gördüm. Golf bu kadar güzel ortam mı sorusundan İstanbul Golf Kulübü ile tanıştım. Şehrin içinde vahaydı sanki. O gün başlamaya karar verdim.

Golfün iş hayatına katkılarını nasıl yorumlarsınız?

Golfte 4-5 saatte 18 çukur oynayınca vücudumun her noktası tatlı yorgunluk yaşarken, zihnim boşalıyor, dinleniyor. 100-120 vuruş yaptığınızı, her vuruşta konsantre olduğunuzu, birkaç dakika dünyadan koptuğunuzu düşünün. Meditasyon işte bu. Dönüşte işime daha severek sarılıyorum, hayatı dengelediğim fikri beni rahatlatıyor, işimde daha aktif oluyorum, daha yaratıcı fikirler çıkıyor. Golfte gücün değil, tekniğin, birbiri ardına yapılan doğru hareketlerin, sonucu getirdiğini anlıyorsun. Sabırlı ve düzenli çalışmanın, hareketleri kaslara öğretmenin, doğaçlama hareket yeteneği kazanıldığında iyi sonucun ortaya çıktığını görüyorsun. Satışta böyle, evlilikte böyle. Golf aslında hayatın simülasyonu. Golf oynayan biri, insana ve doğaya saygılı olmalı, sakin, sabırlı ve nezaketli olmalı. Üstelik yanı başında bir hakem de yok, vicdanın hakem görevi görüyor.

Golfü tavsiye eder misiniz?

Öncelikle sağlıklı yaşam için düzenli spor yapmayı, en azından yürüyüş yapmayı tavsiye ederim. Yaş, kilo sınırlaması olmadan, yaşamın sonuna kadar aynı anda eşinle, çocuğunla, ebeveynlerinle, arkadaşlarınla birlikte oynanabilecek tek oyun. Kimlerle yaşlanacaksam, aileme, arkadaşlarıma, müşterilerime golf dersi aldırıyorum. Türkiye’de çok yanlış bir algı kalmış, golf pahalı deniyor. Kızım 5 yaşından beri lisanslı tenis oynuyor, karşılaştırınca tenise daha çok para verdik. 18 çukur golf oynamak 20 paket sigara parası. Günde 2-3 paket içenin harcadığı para ile haftada bir kez 18 çukur golf oynayan aynı para harcıyor.

TEGV ile ilgili çalışmalarda da yer alıyorsunuz. Biraz bahsedebilir misiniz?

2001 yılındaki büyük ekonomik krize kadar bilişim sektöründe Türkiye’nin sayılı firmalarından biriydik. 2001 krizinde dövizin bir günde aşırı yükselmesiyle beraber her şeyimizi kaybettik. Yaptığımız çalışmalar ve tüm emeklerimiz yok oldu, hiçbir şeyimiz kalmadı. İki yıla yakın bir süre bir arkadaşımızın yardımıyla geçinebildik. Bağışçılık hikayem de aslında bu noktada başladı. Böyle çöküş zamanlarında insanların farklı tepkileri olabiliyor. Ben o dönemde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) gittim. Kafamı toparlamak, bundan sonra ne yapacağıma karar vermek ve birilerine yardım edip edemeyeceğimi görmek istiyordum. Gönüllü eğitmen olarak gittiğim TEGV’de aldığım ön eğitimin ardından beni Sultanbeyli’deki eğitim birimine yönlendirdiler. Yazın en sıcak günlerinde üç aya yakın bir süre, bir karavan içinde, haftada üç gün çocuklara İngilizce ve satranç öğrettim. İnsanlara yardım etmek en sıkıntılı günlerimde bana da iyi geldi, ruhumu onardı ve hayatı tekrar düşünmemi sağladı. Bu deneyimin üzerinden yıllar geçti, çok çalışarak her şeyi onardık ve işlerimizi tekrar yoluna koyduk. Bir noktaya gelip geçmişte yaşadığım o günleri düşününce tekrar TEGV’in kapısını çaldım. Onlar zamanında bana el uzatıp, ruhumu onarmama yardımcı olmuşlardı; şimdi ben de onlara destek olabilirdim. Bir araya gelip birlikte neler yapabileceğimizi, nasıl bir proje üretebileceğimizi konuştuk. Önceliğim eğitimle ilgili, insanların hayatlarını değiştirecek bir proje oluşturmaktı ve TEGV ekibi bu çerçevede yapabileceklerimizle ilgili bana farklı seçenekler sundu.

Hayalim yapacağım bağışın eğitimle ilgili olması, çok sayıda çocuğun hayatına dokunması ve fayda sağlamasıydı. Önce eşimin ve benim adımın kapısında yazılı 3.000’den fazla çocuğun yararlanacağı TEGV İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimi Kütüphanesi’ni, ardından TEGV İzmir Balçova Öğrenim Birimi Kütüphanesi’ni modern, çocuklar için sağlıklı, temiz ve son teknoloji ile donatılmış, çocukların severek kapısından girebileceği bir hale getirmek için yenilenmesini sağladık. On yıllık meslek hayatımı anlattığım kitabımın tüm satış gelirini desteklediğim STK’ya aktarabilmek için kendi imkanlarımla bastırdım. Eşimle beraber yaklaşık iki ay içerisinde 5.000’e yakın kitabı bağışlar karşılığında dağıttık.

Bir diğer faaliyetimiz, kızımla birlikte açtığımız ve 45 fotoğrafımızın yer aldığı ortak fotoğraf sergisi idi. Sergi günleri genelde çok fazla satış olmadığı için, açılıştan önceki üç gün boyunca görüşmeler yaparak 54 fotoğraf bedelinde bağış topladık. Sergi süresince de 7-8 fotoğraf satıldı. Böylelikle bu projemizde de yine çok iyi bir bağış toplanmış oldu.

Bağışa daha geniş kitleleri dahil etmek üzere yılda 5.000 öğrencinin yararlanacağı TEGV İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı Kütüphanesi’nin yenilenmesi, son olarak aynı eğitim merkezinin çok amaçlı salonunu yenilemesini 200 bağışçı ortak katkıları ile gerçekleştirdik.

Sizce bizler ne yapabiliriz?

Türkiye’de bağışçılık konusunda bilinçlenmenin her geçen gün arttığını ve daha da artacağını düşünüyorum. İnsanlar artık sadece kendisinin iyi olmasının yeterli olmadığının, çevresi de iyi olursa bu iyiliğin kendisine yansıyacağının farkına varıyor. Bir taraftan STK’lar etkinliğini artırırken, diğer taraftan bilinçlenme de artacak. Bağış yapmak isteyen kişiler önceliklerini belirleyerek hangi alanda değişim yaratmak istediklerine karar vermeliler. Farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok STK arasından desteklemek istediklerini seçmek için araştırma yapmalılar. Seçtikleri STK’ları gidip yerinde görmeli ve onlarla tanışmalılar. STK’ların yaptıkları çalışmaları yerinde görüp, raporlarını incelemeliler. Bütün bu adımlardan sonra hangi kuruluşu desteklemek doğru geliyorsa o STK’ya düzenli bağış yapmalılar.

Eklemek istedikleriniz?

Hiçbir şeyi olmayan bir insana iyi eğitim alması için bir fırsat sunulduğunda aslında ona çok büyük bir servet verildiğini ve eğitimin her şeyi değiştirebileceğini gördüm. Babamdan aldığım meşale ile ben de birilerinin hayatını eğitimle değiştirebileceğimi düşünüyorum.

Ulvi Kocailik – RE/MAX Ticari Gayrimenkul Brokeri