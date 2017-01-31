“Golfü Uzaktan Seyretmeyi Seviyorum”

Müzisyen ve besteci kimliği ile tanıdığımız İrem Candar, sekiz yaşından beri müzik ile iç içe. Müzik dışında resim yapmayı da çok seven Candar, golfe de merak sarmış fakat bu işi profesyonellere bırakmayı tercih etmiş. İnsanın hayatta tek bir hedefi olmalı; o da “mutlu olmak” diyor ve güzelliklerin paylaşarak çoğalacağına inanıyor.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

8 yaşımda piyano çalmaya başladım. Ortaokuldan sonra kendi orkestramı kurup Beyoğlu’nda ve hatta kendi lise mezuniyetimde konserler verdim. Daha sonra Beyoğlu, Kemancı Rock Bar’da Cumartesi günleri eğlenceli programlar yaptık. 2013 yılında Sony Music etiketli ilk albümüm Erikağacı’nı çıkardım. Öncesinde 2008 yılında Teoman ile ilk düetimizi yaptık. Arkasından da günümüze doğru üç tane daha düet yaptık. Bu düetler sayesinde birçok insana ulaşmış oldum. Albüm parçalarından “Yoldan Geçen Adam” Behzat Ç. isimli dizide yayınlandı ve çok sevildi. Yine albümden 2013 en iyiler arasına “Rüya” isimli parçam girdi. Sonrasında “Su ve Ateş” filminin şarkısı “Bilmezdim”i seslendirdim. O da başarılı bir soundtrack oldu ve En İyi Film Müzikleri albümünde yerini aldı. O esnada bir Turgut Uyar şiiri olan Göğe Bakma Durağı’nı besteledim; “Göğe Bakalım” da kendi çapında hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Şimdilerde yeni albümümü tamamlıyorum. O esnada kendimi geliştirmek adına sahneden uzak kalmıyorum. Yabancı parçalar söylediğim bir orkestram da var. Böyle ufak konserler yapıyoruz. Keyif alıyorum yaptığım işten.

Müzik dışında birçok sanat dalıyla da ilgileniyorsunuz…

Resim yapmaktan çok hoşlanıyorum. Sanki hepsi birbirini tamamlıyor gibi. Resim bittikten sonra müziğe dönmek ayrı bir keyif veriyor. Onun dışında, hep yeni yerler keşfedip ilham toplamayı seviyorum. Elimin altında suluboyam varsa her yerde resim yapabiliyorum. Uzun süre gezince piyanomu özlüyorum. Resimler birikince de sergi yapıyorum. Mesela 2014 yılında karma bir sergide yer aldım. Şimdi de daha büyük boyutta kanvaslarla yeni bir sergi yolu gözükmekte. Hepsi bir arada daha keyifli galiba…

Babanız Serdar Candar ve kardeşiniz Cem Candar’ı golf sahalarından tanıyoruz fakat sizi sahalardan göremiyoruz. Golf oynar mısınız yoksa sanat daha mı çok ilginiz çekiyor?

Küçükken golfü denedim, swing’im de iyidir. Fakat at binmek her zaman daha cazip geldi. Birçok yarışa katıldım ve ödüller kazandım. Atımız Tuna ile bol bol vakit geçirir, ahırdan çıkmazdım. Atlara şarkı söyler onları kaşağılardım. Seyislerden daha çok vakit geçirirdim desem yeridir. Dediğim gibi babamla sahaya da çıktım. Birkaç kere golfe ciddi olarak başlamış olsam da; golfü uzaktan seyretmeyi, golf oynayan insanlarla vakit geçirmeyi daha çok sevdiğimi fark ettim. Patada da iyiyim. Wood ile vurunca da görülmez mesafelere attığım olmuştur. Lakin bu işi profesyonellere bırakmayı tercih ediyorum.

Peki, ileriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Sürekli kendimi geliştiriyorum. İnsan dediğin soğanın katmanları gibi, soy soy bitmiyor. Elbette ki bu hayatta insanın tek bir hedefi olmalı o da “mutlu olmak”. Bu mutluluğu günden güne arttırmak ise bir sanat işi… Kendini bilmek ve fark etmek… İşte ben de günden güne değişip güzelleştiğimi hissediyorum. Kendi şarkılarımı yazıp; onları insanlara sunmak, hayat görüşümü ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Böylelikle güzellikler paylaşarak çoğalacak ve üzerimizde dolaşan o bulutlar gidecek. Buna can-ı gönülden inanıyorum. İnanç çok önemli bu konuda. Umudu yitirmemeli insan. Her gün yeni bir şey öğrenmeli ve böylece güzelliğine güzellik katmalı. Kendine iyi gelmeli önce ki böylelikle diğerlerine de iyi gelebilsin.

c – Müzisyen, Besteci