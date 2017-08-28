“Golfün Bir Tutku Olduğuna İnandım”

Golf sporunun sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’da da oynanması gerektiğini düşünen bir isim Nihat Özdemir. Başarılı bir tenis oyuncusuyken yolu golf ile kesişiyor ve golfe büyük bir tutku ile bağlanıyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Bodrum’da Limak Cup’a ev sahipliği yaptı. Turnuva sonrası bir araya geldiğimiz Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile golfe dair keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Golf ile yolunuz nasıl kesişti?

Aslında daha önce haftada iki-üç kez tenis oynar, turnuvalara katılırdım. Golfe olan merakım da yedi sene önce başladı. Bütün golf ekipmanlarımı almıştım ama bir türlü başlayamamıştım. Bir buçuk yıl önce de oynamaya başladım ve devam ediyorum. Golfe başladıktan sonra Bodrum, Ankara ve Kemer Golf Kulüplerine üye oldum. Antalya’da çok güzel golf sahaları var. Antalya’daysam mutlaka golf oynamak için de kendime zaman ayırıyorum. Bazen sırf golf oynamak için hafta sonları Antalya’ya geliyorum.

Antalya’da hangi sahalarda oynuyorsunuz?

Hepsinde oynamaya çalışıyorum. National, Gloria, Carya, Montgomerie, Sultan, Pasha, Titanic; hepsi çok güzel sahalar. Ankara’da evimiz olduğu için Ankara Golf Kulübü’nde sürekli oynayabiliyorum. Antrenmanlarımı Kemer County’de yapıyorum. Bunun için bir ekibim var. İstanbul’da Eğitmen Tekin Bike, Ankara’da Erkan Demirci ile çalışıyorum. Özcan Bike caddy’im. Golfün bir tutku olduğuna inandım. Çok arkadaşça bir spor. En önemli özelliği kendinizle yarıştığınız bir spor olması. Ayrıca her sabah nerede olursam olayım minimum altı km mutlaka yürürüm. Bu yaz-kış hiç değişmez. Yürümeyi çok sevdiğim için de ormanda, küçük göllerin etrafında golf oynamak bana inanılmaz keyif veriyor. Sabahları hem yürüyorum hem efor sarf ediyorum hem de golf oynamış oluyorum. Gerçekten golf oynamayı çok sevdim ve elimden geldikçe de bunu devam ettirmeye çalışacağım.

Peki az önce dediniz ki, 7 yıldır golf aklımda vardı ama bir türlü başlayamamıştım… Golfe başlamanıza ne vesile oldu?

Eşimin rahatsızlığından dolayı Houston’da bulunuyorduk. Oradaki evimizin hemen önünde golf sahası vardı. Bir gün oraya gidip golf oynamak istediğimi söyledim ve annesi Kaliforniyalı, babası Filipinli Ben isimli bir hocadan eğitim almaya başladım. Türkiye’ye döndüğümde de Tekin Hoca ile devam ettim. Ama asıl nedeni Houston’daki evimin önünde bulunan golf sahasıdır.

“Golf Oynamanın Yaşı Yok”

İyi ki başlamışsınız…

Ben de çok memnunum başladığıma. Sağlıklı bir spor olduğuna inanıyorum. Golf oynamanın yaşı yok. Bütün insanlara fırsat bulurlarsa golfe başlamalarını tavsiye ediyorum. Ben birçok arkadaşıma “golfe başlayın” diye golfün reklamını yapıyorum. Onun için buradan bir daha sizin vasıtanızla bütün insanlara sesleniyorum; golf iyi bir spor ve Türkiye’de geç kalınmış bir spor. Dünyada nereye gidersek gidelim, golf sahalarının var olduğunu düşünürsek biz bu işte biraz geç kalmışız. Ama biz Türk yatırımcılar olarak bu arayı çabuk kapatacağımıza inanıyorum.

Tenisten sonra golfe başladınız. Golfe başladığınız için mi tenisi bıraktınız?

İkisinin bir arada yürümeyeceğini anladım. Genelde bütün tenisçiler golfe başladıktan sonra tenisi bırakıyor. Mesela Hasan Akçakayalıoğlu, Fikret Öztürk çok iyi tenisçilerdi ama golften sonra onlar da tenisi bıraktılar. Eğer vakit bulabilirsem şu an golfü ilerletmeye çalışıyorum.

Siz ülkemiz için önemli bir iş insanısınız. Yatırımlardan bahsediyoruz, golfün güzelliğinden bahsediyoruz. Sizin golf ile ilgili bir projeniz var mı?

İki tanesi Belek’te olmak üzere Antalya’da toplam dört otelimiz var. Kendi golf sahamız yok, fakat gelen misafirlerimizi bütün golf sahalarında oynatabiliyoruz. Antalya’da bir golf tesisimizin olmasını ben de isterdim. Adana-Mersin arasında bulunan Tarsus’ta yeni bir turizm merkezi kuruluyor. Biz de orada bir otel ve golf sahası için müracaatımızı yaptık, bekliyoruz. Bu proje aslında daha önce başlayacaktı ama Suriye krizi, Irak’ta yaşanan problemlerden dolayı yatırımlarımızı beklemeye aldık. Devletin de alt yapılarını tamamlamasını bekliyoruz.

Aklınızdaki zamanlama nedir?

Biz bir an evvel yapmayı istiyoruz. Suriye, Irak, Ürdün bölgelerinde huzurun gelmesini bekliyoruz. O gelirse bu yatırımlara hızla başlarız. Başladıktan sonra da 18 ay gibi kısa bir zamanda tamamlarız.

İnşallah bir an önce olur da biz de yeni bir alanla tanışmış oluruz.

Peki, Bodrum’da Limak Cup’a ev sahipliği yaptınız. Fikir nasıl oluştu?

Geçen sene Bodrum’da golf oynadığımda, Türkiye’nin önemli şirketlerinin ve yatırımcılarının burada turnuva düzenlediklerini gördüm. Bu yıl da Bodrum Golf Kulübü bana teklif yaptı ve ben de kabul ettim. Bizim sponsor olduğumuz turnuvada 120’ye yakın golfçü oynadı. Kulüp için bu bir rekormuş. Bu kadar çok oyuncunun turnuvaya katılmasından büyük mutluluk duydum. Turnuvada Kemer Golf Kulübü Başkanımız Yıldırım Demirören’e söz verdim, 2018’de de Kemer’de turnuva düzenleyeceğiz.

Bodrum’da da devam edecek misiniz peki?

Bodrum’da da devam etmeyi düşünüyoruz. Katılan insanlar, gerçekten çok sosyal insanlar. Alman, Kazak ve Tatar misafirler vardı. Tataristan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı oynadı. Bu bana gerçekten çok büyük mutluluk verdi. Bizim bugünlerde turizmde bunlara çok ihtiyacımız var.

Türkiye’de golfü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye golfün daha çok başında. Bir defa golf oynamak için saha lazım. Antalya’da 13-14’e yakın golf sahası var. İstanbul’da ise sadece iki tane…

İstanbul Golf Kulübü var ama sahaları yok…

Önemli olan sahanın olması. 20 milyon nüfusa sahip İstanbul’da tek bir golf sahasının olması, -Marmara Golf Sahası biraz daha uzak olduğu için- bence çok yanlış. Anadolu yakasında hiç saha yok. Bence İstanbul’da minimum beş adet golf sahası ve kulübü olması gerek. Marmara Golf Sahası için arkadaşlar önemli yatırımlar yapıyorlar. İyi bir kulüp haline getirmeye çalışıyorlar. Tabi İstanbul’da trafikten dolayı ulaşım biraz zaman alıyor. Bütün İstanbullular Kemer Golf Kulübü’nü tercih ediyorlar. Ama Anadolu yakasında da bir tane yapılacağına inanıyorum ben. İzmir’de yapılıyor, Kıbrıs’ta var. Bu sayı arttıkça küçük yaştan başlamak üzere golfçülerimiz artacak. Ve artan bu golfçülerle birlikte Türkiye’nin golf şansının daha da yükseleceğine inanıyorum. Neredeyse 12 ay oynayacak çok yerimiz var bizim. Güney sahillerimizin tamamı 12 ay golf oynayabileceğiniz nitelikte. Bu kadar güzel iklim şartları olan bir bölgeye pek rastlanmaz. İzmir’de 12, İstanbul’da 11 ay golf oynayabilirsiniz. Başkentimiz Ankara’da sadece dokuz çukurlu tek bir saha var. Bu kadar yabancı diplomatın olduğu bir şehirde 9 çukurlu bir saha yeterli değil bence. Yalnız Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da golf sahasının olması önemli değil; Çorum’da, Urfa’da veya Diyarbakır gibi şehirlerde de olmalı.

“Tunceli’de de Golf Sahası Olsun”

Sizce olacak mı?

Bence olacak. Şimdi bakıyorum golf hocalarımıza, caddylerimize birçoğu Tuncelili. Ben isterim ki Tunceli’de de bir golf sahası olsun. Oradaki araziler bence çok müsait. Hazine arazileri çok. Buralarda golf sahaları yapılırsa bence birçok insan oraya golf oynamaya gidebilir. Yerel insanlar golf oynayabilirler. Bu şekilde golf sporu ilerleyerek devam edebilir.