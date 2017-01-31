“Golfün Devlerine Ev Sahipliği Yapmak İstiyoruz”

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Turkish Airlines World Cup’ın Finali’ne ev sahipliği yaparak ilk büyük organizasyonunu gerçekleştiren Titanic Golf Kulübü, önümüzde üç yılda da bu organizasyona talip. Daha çok golfün devlerine ev sahipliği yapmak istediğini belirten Konuk, önümüzdeki dönemlerde de bunun için çalışacaklarını söylüyor.

Ne kadar süredir Titanic Golf Kulübü’nde bulunuyorsunuz?

Titanic Grubu, bu sahayı 6 Eylül 2015 tarihinde Tat Grubu’ndan devraldı. Ben de Eylül 2015 yılından beri burada Titanic Golf Kulübü Müdürü olarak görev alıyorum.

Titanic Grubu’nun golfe bakış açısı nedir? Turkish Airlines World Cup’ın Final ayağı ilk büyük organizasyonunuz değil mi?

Buraya ilk geldiğimde buranın artık bir golf oteli olması gerektiğini düşündüm. Evet, eskiden de bir golf oteliydi ama bazı problemlerden dolayı golf oteli konseptinden tamamen çıkmış, burada golf oynamak isteyen insanlar otelde kalamama gibi ciddi sıkıntılar oluşmuştu. Aygün Ailesi sahayı devraldıktan sonra golfe daha çok yoğunlaştılar. Titanic Golf Kulübü, 1997 yapımı 1100 dönümlük ve 27 çukurluk bir sahaya sahip. 19 yaşında bir saha olması nedeniyle bir takım sıkıntıları elbette vardı. Öncelikli olarak bir fizibilite raporu çıkarıldı. Bunkerlar ve sulama sistemlerinde bir takım onarımlar yapıldı. Sahanın dizaynı ile ilgili düzenleme yapılacaktı; turizmin kötü gitmesi ile birlikte yönetim bu projeleri askıya aldı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkish Airlines World Cup’ın finaline ilk defa ev sahipliği yaptık. Mart ayı itibariyle sadece bu turnuva içi hazırlıklarımızı yaptık. Ülkemizde yaşanan olumsuz olaylar bizim de istediğimiz bazı şeyleri yapmamıza engel oldu. Otelimizin tanıtımı açısından bu büyük organizasyona sadece bir kez ev sahipliği yapmamızın yeterli olmayacağının bilincindeyiz. Önümüzdeki üç yıl için bu turnuvaya ev sahipliği yapmak istiyoruz.

World Cup’ın Finali, önümüzdeki üç yılda Titanic Golf Sahası’nda olacak diyebilir miyiz?

Şuan proje aşamasında ama istiyoruz ve %99 bizde diyebiliriz. Aygün Ailesi’nin golfe başka bir bakış açısı var.

Turnuva için sahada özel değişiklikler yapıldı mı?

Sahada çok büyük değişiklikler yapmadık. Bakımlarımızı sıklaştırdık, çim bakımlarımızı yaptık. Greenkeaperlarımız yaz boyunca ummalı bir şekilde çalıştılar, emek harcadılar. Sahanın kondisyonu ve durumu şuan çok iyi.

Saha hakkında bilgi verebilir misiniz? Kolay bir saha mı, zorlayıcı bir saha mı size göre?

Benim için en güzel saha kolay sahadır. “Neden?” diye sorarsınız, amatör oyuncular kolay saha severler. İnsanlara buraya tatil, keyif yapmaya gelirler. Zor bir saha ile insanları zorlamanın bir anlamı yoktur. Zor bir sahada amatör oyuncular mutlu olmaz. Kulüp yönetimi olarak bakarsanız da kolay sahada oyun daha hızlı oynanır ve daha çok oyuncuya ev sahipliği yapmış olursunuz. Titanic Golf Sahası, ne çok kolay ne de çok zor bir saha.

Peki, Turkish Airlines World Cup otelin doluluk oranını nasıl etkiledi?

Yaz döneminde bu kadar olumsuz olaylar yaşamamıza rağmen otelimizin doluluk oranı yüksekti. Temmuz – Ağustos – Eylül – Ekim dönemi bizim için iyi geçti diyebiliriz.

Daha çok hangi ülkelerden misafir ağırladınız?

Yerli misafirlerimiz oldukça çoktu. İsrail, İran, Romanya gibi ülkelerden birçok misafir ağırladık. Rusya, İngiltere, Hollanda, Avusturalya ve İsveç’ten beklediğimiz talebi göremedik. Belek bölgesinde bulunan otellerin hiçbiri Avrupa Devletleri’nden beklediği ilgiyi görememiştir.

Aygün Ailesi’nin yeni saha projeleri var mı?

Şuan önceliğimiz mevcut sahamızı iyi bir boyuta getirmek. Biz golfün devlerine ev sahipliği yapmak istiyoruz. Böyle bir kapasitemizin olduğunu biliyoruz, önümüzdeki dönem için bunun için çalışacağız.

Kulüp olarak sizleri yurtiçi turnuvalarında görebilecek miyiz?

Şuan için böyle bir hedefimiz yok. Tek hedefimiz sahamızı daha iyi boyuta getirip, turizmin biraz daha iyileşmesini beklemek. Açıkçası bizim şuan için golf turnuvalarına katılacak kadar üyemiz de yok.

Siz golf oynuyor musunuz?

2000 yılından beri golf sektörünün içindeyim ve golf oynuyorum. Golf yetenek meselesi, ben o kadar yetenekli değilim. Handikabım yaklaşık 18, oyunumdan mutluyum.

Size göre Antalya’da golfün daha fazla gelişmesi için neler yapılmalı?

Öncelikle golf sahalarının sayısı artırılmalı. Sadece Belek Bölgesi’nin en az 25 adet golf sahası olması gerekir. Örneğin; Argarve Bölgesi’ne gittiğinizde toplamda 33 sahanın olduğunu ve hiçbirinin birbirine yakın olmadığını göreceksiniz. Burada toplamda 1.4 milyondan fazla raund golf oynatıyorlar. Biz sadece 2013- 2014 yıllarının toplamında 530.000 raund golf oynatabilmişiz. Saha sayısının dışında Antalya’ya direkt uçuşların olması gerektiğini düşünüyorum. Şuan sadece Almanya’dan Antalya’ya direkt uçuş var.

Eklemek istedikleriniz…

Golfün, Türk turizmine çok büyük katkısı var. Daha fazla golf sahası, direkt uçuşların olması olmasıyla beraber önümüzdeki yıllarda bu rakamlar daha da yukarı çıkar ve rahat günler yaşarız.

Murat Konuk – Titanic Golf Kulübü Müdürü