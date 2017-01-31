“Golfün En Keyifli Hali Nobilis’te Yaşanır”

Geçtiğimiz günlerde ROBINSON – Nobilis Golf Sahası hem Klassis – Taurus Golf Turnuvası’na hem de geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Robinson Club ve TUI Hotels & Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmud Var anısına düzenlenen turnuvalara ev sahipliği yaptı. Biz de ROBINSON – Nobilis Golf Kulübü’nün Genel Müdür Yardımcısı İlker Oktay ile bir araya geldik ve kulüp hakkında detaylı bilgiler edindik.

1998 yılında Thomas Dave tarafından tasarlanan ve 18 delikli olan Nobilis Golf Sahası; akıcı Fairwayleri, eski çam ağaçları, greenleri ile Belek’teki diğer golf sahalarından ayrılıyor. Küçük göletleri ve Acısu Nehri ile golfçüleri çözülmesi imkansız görevler ile karşı karşıya getirmiyor. “Oyun keyfi” bu sahada birinci öncelik. Üyelik sistemi olmayan kulüpte, golf oynama lisansı olan tüm oyuncular oynayabiliyor. Ayrıca ROBINSON Golf Volvo Academy bünyesinde de yeni golfçüler yetiştirilmeye devam ediliyor.

ROBINSON Club Nobilis, Belek Otel hakkında detay sorduğumuzda İlker Oktay; ”Dünyadaki 23 ROBINSON kulübünden biri olan otelimiz, toplam 850.000 metrekare (Kulüp ve Golf Sahası) üzerine kurulu, 404 odalı, tüm yıl hizmete açık tam pansiyon plus (made by ROBINSON) bir kulüptür. Doğası, misafirperver hizmet anlayışıyla, özel eğlence programları, spor aktiviteleri ve yiyecek – içecek konusundaki ustalıkları ile 2002’den beri ROBINSON Club Nobilis olarak Avrupa pazarına itina ile hizmet vermekteyiz” diyor.

ROBINSON – Nobilis Golf Kulübü Genel Müdür Yardımcısı İlker Oktay