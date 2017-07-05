Güzel Günler Göreceğiz, Güneşli Günler

Aylardan Haziran, Haziran’ın son günleri. İlk ve orta dereceli okullar yaz tatiline girdi. Üniversiteye giriş sınavlarının son ayağı gerçekleşti. Binlerce gencin gelecek hayalleri ve umutları Temmuz ayında açıklanacak sınav sonuçlarına bağlı. Ne yazık ki hiç yabana atılmayacak sayıda gencimizin umutları birkaç dakika gecikme nedeniyle yüzlerine kapanan kapıların önünde yok oldu. Peki ya çocuklarıyla ilgili tüm hayalleri o sınava bağlı olan aileler, onların duyguları, umutları, beklentileri…

Bir türlü gelemeyen yaz, yağmur bulutlarıyla kaplı gök yüzü, sert esen rüzgarlar…

Gazetelerin üçüncü sayfalarını dolduran kadın cinayetleri….

Tacize uğrayan çocuklar…

Pek iç açıcı olmayan ekonomi haberleri…

Gittikçe yoğunlaşan trafik çilesi ve çıldırma noktasına gelen sürücüler…

Bu listeyi daha da uzatabiliriz. Son zamanlarda kulak kabarttığım çoğu sohbetin ana konuları bunlardan oluşuyor.

Tanıdığım birçok insan bu karamsar tablonun etkisiyle labirentte kaybolmuş gibiler.

Artık kahkahalar eskisi kadar çok duyulmuyor, gözlerdeki pırıltı biraz gölgelenmiş gibi.

İnsanlar yüksek sesle konuşmaktan adeta çekinir gibi.

Çoğu insanda güvensizlik hissi hakim.

Ama unutmamalı ki en iyi ve isabetli çözümler, problemler arttıkça çıkar.

Ve hepimiz biliyoruz ki bulutlar dağılınca güneşi göreceğiz.

Yağmurla yıkanan topraktan yayılan koku, yaprakta kalan yağmur damlasında oynaşan gökkuşağının renkleri, yosun kokusunu getiren meltem, gecenin karanlığında parlayan yıldızlar ve nefes aldıkça gerçekleşme umudu olan hayaller, hayallerimiz. Ben bu hayallere her zamankinden daha sıkı sarılıyorum. Yüzümü güneşin doğduğu yöne çevirip güzel ve güneşli günler göreceğimize olan inancıma sıkı sıkı sarılarak güneşin tüm yürekleri ısıtmasını umut ediyorum.

Keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle,

Sevgiler.

İlkin Durukan