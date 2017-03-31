Hayat Hızla Devam Ederken

Her ay bu keyifli dergiye keyifli yazılar yazmak en sevdiğim şeylerden biri. Günümüz koşullarında hayat hızlı bir şekilde devam ederken, hepinizin bildiği üzere inişler ve çıkışlar aynı hızda devam ediyor. Çıkışlar olunca hayat keyifli, pembe, güneşli, huzurlu…İnişlere geçtiğimizde ise karanlık, soğuk, siyah, huzursuz ortamlar. Bardağın dolu tarafına bakacağım die elli tane takla atar insan. İyi de ey hayat kime neden yetmiyorsun dediklerinde herkesin anlatacak hikayesi var. Herkesin omuzlarında kendilerine göre sorumluluklar ve sorunlar var. Paran var yine derdin var, paran yok yine mutsuzsun. Yok ay merkürde, yok güneş venüste, yok karma, yok evrenin düzeni derken yıl oldu 2017. Vallahi bir metre yol aldıysak bana haber verin. Yerimizde saymaya razıyım. Ama lütfen gerilemeyelim. Her konuda gerilemek beni kafadan geriyor. Banane senden diyeblirsiniz, buraya kadar okumuşsunuz aman efendim teşekkür ederimJ

Her yazdığım golf ile ilgili olmalı mı bilemedim? Zaten avuç içi kadarız. Kuşadası, Bodrum, İzmir, Antalya, Ankara, İstanbul ve Samsun. Samsun şehrimizin golfle tanışmasına inanın çok sevindim. Keşke her şehirde, halka açık 9 çukurluk sahalarımız olsa. Golf kültürünün uğradığı heryer yeşil açar, ufuk açar arkadaşlar. İlla olimpik oyuncu yetiştirmek için yola çıkmanıza gerek yok. Bizde zaten bir yabancı sevdası vardır. Bakınız futbol başta olmak üzere diğer sporlara. Kendi ırkımıza pek güvenmeyiz… Malesef…

Aklıma bir fıkra geldiJ cehennemde 4 tane kocaman kazan kaynıyormuş, 3’ünün başında zebaniler nöbet tutuyormuş. Efenim bir gün müfettiş gelmiş, cehennemi dolaşıyor, zebaniler anlatıyormuş. Birinci kazanda almanlar kaynıyor, ikinci kazanda ingilizler kaynıyor, üçüncü kazanda fransızlar kaynıyor. Bu son kazanın içinde de Türkler kaynıyor diye. Müfettiş sormuş her kazanda bir nöbetçi zebani var. Neden Türklerin kaynadığı kazanın başında zebani yok? Baş zebani hemen cevap vermis. Hiç gerek yok müfettiş bey, bu Türklerden ne zaman biri dışarı çıkmaya çalışsa aşağıdan hemen çekiveriyorlar…

Velhasıl biz kendimizi çok sevmeyiz… O zaman ne diyelim, önce kendimizi sevelim… Sonra etrafımızı ve hep ileriye doğru…

Sevgi ile..

Serap Sokullu