Hırvatistan’da Yapılan World Adventure Golf Masters 2017 Turnuvası

Dünya Adventure Golf Masters 2017 Şampiyonası 8-12 Eylül 2017 tarihleri arası Hırvatistan’ın Zadar kentinde yapıldı. Adventure Golf MOS kategorisinde oynanan zemini sentetik halı ile kaplı olan gerçek golf sahalarının minyatürü denilebilecek, ama genelde pata yapılarak oynanan green alanı benzeri sahalardır. Daha önce de İsveç, Rusya, Hırvatistan ve Kosova’da turnuvalar yapıldı. Olimpiyatlarda bu kategorideki sahalar kullanılacak. Hatırlatmakta yarar var. Mini golf turnuvaları 4 ayrı saha tipinde yapılıyor. Minyaturegolf (Eternit), Feltgolf (Ahşap üzeri Keçe), Concrete (Beton), Minigolf Open Standart. (MOS) Adventure Golf ve benzeri. Bizim ülkemizde üretilen 16-17 senedir kullanılan taşınabilir Mini Golf sahaları da MOS (Mini Golf Open Standart) kategorisindedir.

Ulusal turnuvalarda, 4 tip sahada 18 delik olmak zorunda. Adventure golf sahaları başta ABD, İngiltere, İskandinav ülkeleri ağırlıkta olmakla birlikte birçok ülkenin sahip olduğu saha modelleridir. Dünya Minigolf Federasyonu Türkiye temsilcisi olarak Boğaziçi Golf Derneği’nin atanması yapıldı. Bundan sonraki sürede Boğaziçi Golf Derneği’ne en az bir adet 18 çukurlu Adventure saha yapması için süre verilecek. Zaten başvuru süresinde hedeflerinde 2018 yılında Adventure saha yapılacağı sözü verilmişti. Şayet 2018 ilk yarısı içinde yapılması planlanan saha tamamlanabilir ise, Eylül 2018 ya da 2019 yılı için Avrupa veya Dünya Adventure şampiyonası ülkemizde yapılabilir.

Ben de 8-15 Eylül tarihleri arası şampiyonayı izlemek için oradaydım. Mini Golf sporundaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakaladım. Benim için iyi bir gözlem ve tecrübe oldu. Adventure Mini Golf Masters Turnuvası 11-12 Eylül’de 5 kıta başkanı, 18 ülke ve 103 sporcunun katılımı ile yapıldı. Açılış seremonisi sırasında sponsor olduğumuz için benim ismim de anons edildi. Tüm federasyon ve oyuncuları selamladım, böylece tanışma faslımız başlamış oldu. Turnuva yoğun yağışa rağmen, olağanüstü çalışmalar ile tüm zorluklar aşılarak, sahadaki sular temizledi. Yağmur aralarında, iki gün gece geç saatlere kadar turnuvaya devam edildi. Ardından kapanış seremonisi ve ödül töreni yapıldı. Ödül töreninde ikincilik ödüllerini de bizim vermemiz istendi. 9-10 takımın madalya, kupa ve para ödüllerini verdik. Bayrağımızın asılı olduğunu görmekte ayrıca bizi onurlandırdı. Bazı ikili görüşmeler yapma şansımız oldu. Dünyada yeni kurulacak federasyonlardan mali durumu iyi olmayan ülkelere eğitim desteği vermek için Mini Golf 35 firmasının ürettiği parkurların taşınabilir olması sebebiyle ve ürünlerimizin dünya ülkeleri tarafından tanınması amacıyla görüşmelerde mutabakat sağlandı.

Sentetik yüzeyli mini golf sahaları gelecekte daha önemli olacak. Hırvatistan’da Adventure Mini Golf Turnuvası’nda kullanılan sahayı İsveçli bir firma dizayn ve imal etmiş. Gerçekten titiz bir çalışma sonrası çok güzel bir saha ortaya çıkarmışlar. Turnuva bitiminden iki gün sonra Hırvatistan Mini Golf Federasyonu tarafından uluslararası bir turnuva daha düzenlendi. Hırvatistan Mini Golf Federasyonu Başkanı Mislav Bjazic bizden turnuvaya katılmamızı rica etti. Bireyselde turnuvaya katıldık. Turnuvada benim gurubumdaki Avusturyalı Karl Lakos ve Fillandiyalı Marrkus Sillman turnuvanın birincisi ve ikinci oldular. Şampiyonlar ile mücadele etmek zaman zaman motivasyon düşüklüğü yaratmak ile birlikte onlarla oynamak mücadelenin kalitesini arttırdı. Ayrıca Fairplay madalyasını almakta güzeldi.

Ayrıca ülkemiz için sevindirici bir gelişmede 17 Eylül’de kıta başkanlarından oluşan delege toplantısında, İstanbul Bosphorus Mini Golf Derneği’nin, Dünya Mini Golf Federasyonu Türkiye temsilcisi olarak atanması idi. Şimdi Bosphorus Mini Golf Derneği’nin sorumluluğu daha da arttı. 2018 yılı Haziran ayına kadar sahalarını bitirmek zorundalar. Zira 2018 Avrupa şampiyonasına talip olmak gerek. Şimdiden hazırlıklara Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İBB Spor İstanbul ile proje ortaklığı yaptıklarını ve çalışma yürüteceklerini beyan ediyorlar. 2018 yılı içinde İstanbul Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası yapmak istediklerini, Avrupa Şampiyonası için adaylığa başvuracaklarını söylediler. Ülkemiz için hayırlısı…