Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hüseyin Demirağ Kaptan Kupası Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleşti. İlginin yoğun olduğu turnuvanın sonunda kaptanın kupasını Recep Turan kaldırdı.
BAYANLAR A KATEGORİSİ
- ARZU NARİN
- GÜLAY DORA
- İLKİN DURUKAN
BAYANLAR B KATEGORİSİ
- MYREM DASSONVILLE
- DİLEK ERTEM
- YEŞİM UÇAN
ERKEKLER A KATEGORİSİ
- RECEP TURAN
- PIERLUIGI PICCO
- HASAN GÜLKAYA
ERKEKLER B KATEGORİSİ
- NİHAT SERİNDİK
- HAMDİ POYRAZ
- TEOMAN YAMAN
ERKEKLER C KATEGORİSİ
- SİDAR YALÇINKAYA
- RIDVAN DURSUN
- EROL AKTI
GENÇLER KATEGORİSİ
- MİRA İÇGÖREN
- TURGUT AKCAN
- DURU NARİN
BAYANLAR NEAREST TO PIN : YEŞİM UÇAN
BAYANLAR LONGEST DRIVE : OYA DAĞLI
ERKEKLER NEAREST TO PIN : AYHAN AYDOĞAN
ERKEKLER LONGEST DRIVE : SELİM BERKOL