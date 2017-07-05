Kaplanmedya Yayıncılık
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Hüseyin Demirağ Kaptanlık Kupası

05 Temmuz 2017 by in Banner Turnuvalar - No Comments
BGM_7663

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hüseyin Demirağ Kaptan Kupası Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleşti. İlginin yoğun olduğu turnuvanın sonunda kaptanın kupasını Recep Turan kaldırdı.




BAYANLAR A KATEGORİSİ

  1. ARZU NARİN
  2. GÜLAY DORA
  3. İLKİN DURUKAN

BAYANLAR B KATEGORİSİ

  1. MYREM DASSONVILLE
  2. DİLEK ERTEM
  3. YEŞİM UÇAN

ERKEKLER A KATEGORİSİ

  1. RECEP TURAN
  2. PIERLUIGI PICCO
  3. HASAN GÜLKAYA

ERKEKLER B KATEGORİSİ

  1. NİHAT SERİNDİK
  2. HAMDİ POYRAZ
  3. TEOMAN YAMAN

ERKEKLER C KATEGORİSİ

  1. SİDAR YALÇINKAYA
  2. RIDVAN DURSUN
  3. EROL AKTI

GENÇLER KATEGORİSİ

  1. MİRA İÇGÖREN
  2. TURGUT AKCAN
  3. DURU NARİN

BAYANLAR NEAREST TO PIN : YEŞİM UÇAN

BAYANLAR LONGEST DRIVE : OYA DAĞLI

ERKEKLER NEAREST TO PIN : AYHAN AYDOĞAN

ERKEKLER LONGEST DRIVE : SELİM BERKOL

 

 

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