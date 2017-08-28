“İyi Bir Terapist ve Kondisyoner İçin, İyi Bir Golfçü Olmanız Gerek”

Atay Varlı, genç yaşta Golf Milli Takımı’nda yer alan, uluslararası bir golf müsabakasında sahaya eksi vuruşla tamamlayan ilk Türk golfçü. Şimdilerde ise, Golf Performance Therapist and Trainer olarak sporcunun fiziksel performansını sürdürmesine ve sakatlanmadan bir sezonu geçirmesine yardımcı oluyor. Bu alanda PGA Tour, European Tour ve LPGA Tour’dan birçok önemli golfçü ile çalışma fırsatı bulmuş.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

30 yaşındayım. 1986’da Silivri’de doğdum. 6 yıllık evliyim. İki çocuklu bir ailenin büyük olanıyım. 11 yaşında golf oynamaya başladım. 15 yaşında Golf Milli Takımı’na seçildim ve ilk turnuvamı İzlanda’da oynadım. 22 yaşına kadar aralıklı olarak birçok kez Milli Takım ile yurt içi ve yurtdışı turnuvalarına katıldım. Milli Takım ile en önemli başarımı Polonya’da 2004 yılında elde ettim. Uluslararası bir golf müsabakasında sahayı eksi vuruşla tamamlayan ilk Türk golfçü oldum. 21 yaşıma geldiğimde amatörlükten profesyonelliğe geçtim. 22 yaşında Marmara Üniversitesi Spor Akademisi bölümünden mezun oldum. Daha sonra eğitimlerimi Amerika’da devam ettirdim. Osteopathy ve Integratif yani tamamlayıcı tip doktorluk eğitimlerimi 2017 yılı Ocak ayında Florida College of Integrative Medicine ve National University of Medical Sciences College’ten aynı anda 2 anadal bitirerek mezun oldum. Şu anda Amerika’da Florida’nin Orlando şehrinde yaşıyorum ve amatör ve profesyonel golfçüler ile çalışıyorum. Şu anda PGA Tour’da 8 profesyonel golfçü ile seyahat ederek işimi yapıyorum.

Uzun bir süre önce Amerika’ya yerleştiniz. Yerleşme fikri nasıl oluştu?

Evet yaklaşık 7 yıl oldu. 7 yıl önce Golf Milli Takımı’nda Fizik ve Kondisyon Antrenörü olarak çalışıyordum. Sezon kapandıktan sonra Orlando’daki meslektaşım Dr. Craig Davies’in yanına birkaç aylığına sporcularla çalışma yapmaya gittim. Amerika’daki en iyi Golf Junior Akademileri’nden biri olan Core Golf Akademisi’nden iş teklifi alınca kariyerimi ve eğitim hayatımı bir sonraki seviyeye taşımak için kabul ettim. Amerika’ya yerleşme fikri planladığım bir şey değildi. Kendiliğinden oluşan bir fırsat karşıma çıkınca kararımı verdim ve kariyerim açısından çok iyi bir karar verdim diyebilirim.

Amerika’da geçirdiğiniz 7 yıl içerisinde neler yaptınız?

Benim için çok yoğun geçen bir 7 yıldı. Tam zamanlı çalışıp aynı zamanda eğitimime devam ettim. 6 yıl boyunca gündüzleri akademide hem junior golfçüler hem de dışarıdan gelen amatör ve profesyonel golfçüler ile çalışıp akşamları da okula gidiyordum. 2017-2018 sezonunda PGA Tour’da 8 golfçü ile seyahat etmeye başladım. Bütün 7 yılı çalışarak ve okuyarak geçirdim diyebilirim.

Çalıştığınız isimler kimler?

Farklı turlardan dünya çapında çok önemli olan birçok profesyonel bayan ve erkek golfçüler ile çalıştım. Bunlardan bazıları, PGA Tour ve European Tour’dan Kevin Chappel, Henrik Stenson, Chez Ravie, Nick Taylor, Ben An, Hunter Mahan, Graham Delaet, Gary Woodland. LPGA Tour’dan Lydia Ko, Lorie Kane, Julieta Granada vs.

Golfte dünya çapında çok iyi yerlere gelmiş sporcular ile çalışıyorsunuz. Böyle bir kariyer için sizce neler yapmak gerekiyor?

Dünyada birçok terapist ve kondisyoner var ancak bu işi yapabilmeniz için golfçü olmanız ve golfü bilmeniz gerek. 2 şey çok önemli. Birincisi bu işi yapabilecek tecrübe ve bilgi donanımı olması, diğeri ise profesyonel düzeyde olmasa bile golfü iyi oynamanız ve bilmeniz bu işte başarılı olmanız için size çok yardımcı olacaktır. Beni bu işte başarılı kılan ve diğer birçok meslektaşımdan ayıran en önemli özelliğim aldığım eğitimlerin dışında profesyonel seviyede golfçü olmamdır. Yeniliklere her zaman açık olmanız gerekir. Eğitim konusuna gelince şu veya bu eğitimi alırsanız bu işi yaparsınız diye bir şey yok. Eğitimin sonu yok, işiniz dışında kendinizi sürekli geliştirmelisiniz.

Uzmanlık alanınız tam olarak nedir ve neden bu alanı seçtiniz?

Çalıştığım sporcuların yüzde 95’i golfçüler olduğu için Golf Performance Therapist and Trainer’im. Benim görevim sporcunun fiziksel performansını sürdürmesi ve sağlıklı kalarak sakatlanmadan turnuva sezonunu bitirmesinde yardımcı olmaktır. Bu alanı seçmemin nedeni ise onun beni seçmesi oldu ve severek öğrenmeye ve yapmaya devam ettim.

Türkiye’deki golfü nasıl görüyorsunuz?

Türkiye’de golf gelişmekte olan bir spor. Ben golfe ilk başladığımda 3 tane golf sahası vardı. Şu anda Türkiye’de 20’den fazla golf sahası var. Ülkelerdeki sporun hangi seviyede ve nerede olduğunu gösteren en önemli şey o alanı temsil eden yetişmiş sporculardır. Şu anda bizi bu alanda dünyaya “biz de varız” diye duyuracak bir sporcumuz ne yazık ki yok. Bizi temsil edebilecek sporcular yetiştirmek istiyorsak çok emek vermemiz gerekiyor. Yetenekli olmak ve imkânların üst seviyede olması yetmiyor. Çok çalışan, golfü seven yetenekli ve imkanlarla donatılmış sporcuların bulunup desteklenmesi çok önemli.