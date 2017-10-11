JUSTIN THOMAS’IN RÜYA SEZONU

11 ay süren zorlu PGA Tour sezonu sona erdi. Bu sezon tam beş turnuva kazanan Justin Thomas FedExCup’ta da zafere uzandı ve kendi hedeflerinin dahi çok üzerine çıktı.

16 Ekim 2016’da başlayan PGA Tour sezonu, 24 Eylül 2017’de tamamlanan FedExCup play-off’larıyla sona erdi. 24 yaşındaki ABD’li yıldız Justin Thomas, CIMB Classic, Tournament of Champions, Sony Open ve takvimin son major turnuvası PGA Championship’i kazanarak moralli başladığı FedExCup play-off’larından da bir turnuva şampiyonluğu çıkardı ve sonunda sezonun en büyüğü olmayı başardı.

FedExCup play-off’larının ilk durağı olan The Northern Trust’ta zafer, 72 çukur sonunda yenemediği Jordan Spieth ile girdiği nefes kesen mücadeleden 300 metrelik tee shot’ının da yardımıyla galip ayrılan Dustin Johnson’ın oldu. Dünyanın bir numarası böylece, son üç turnuva öncesi FedExCup play-off’larında da zirveye yükseldi.

İkinci buluşma olan Dell Technologies Championship’te Jordan Spieth yine şampiyonluk için son ana kadar mücadele verdi ancak bu kez çocukluk arkadaşı Justin Thomas’a geçilip ikincilikle yetinde. 24 yaşındaki ABD’li golfçü Thomas ise bu sezon tam beşinci turnuva zaferini elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Spieth ise FedExCup sıralamasının zirvesine yükselerek teselli buldu.

FedExCup’a verilen bir haftalık aranın ardından dünyanın en iyi oyuncuları 14 Eylül’de BMW Championship’te yeniden bir araya geldiler. 33 yaşındaki Avustralyalı golfçü Marc Leishman, son turda 67 yaptı ve kariyerinin üçüncü PGA Tour turnuva zaferini, çok da kritik bir haftada elde etmiş oldu. Rose ise Illinois’den ikincilikle ayrıldı.

Schauffele’den Büyük Sürpriz

Artık sıra, 11 aylık emeğin, fedakarlığın meyvelerini toplamaya gelmişti. Sıralamada ilk 30 dışında kalan herkes için tatil başlarken, dünyanın en iyi 30 golfçüsü 21-24 Eylül tarihlerinde Georgia’da düzenlenen Tour Championship için buluştu.

Puanlama sistemi, East Lake Golf Kulübü’ne ilk beşte gidebilen oyunculara büyük avantaj sağlıyordu. Jordan Spieth, Justin Thomas, Dustin Johnson, Marc Leishman ve Jon Rahm’dan herhangi biri Tour Championship’i kazanmaları halinde, diğerlerinin derecelerine bakmadan FedExCup şampiyonluğuna da uzanabilecekti.

Kyle Stanley’nin nefis 64’üyle açılan turnuvanın ikinci turu sonunda zirve Patrick Reed’e geçti. İkinci gün sonunda ise aralarında Justin Thomas’ın da bulunduğu üç isim zirveyi paylaşıyordu. Üçüncü tur sonunda Paul Casey iki vuruş farkla liderlik koltuğuna kuruldu. Son turda ise beklenmedik bir şampiyon gördük. PGA Tour’da çaylak sezonunu geçiren ve ilk 30 arasında kalıp Tour Championship’i oynaması bile büyük başarı olan Xander Schauffele, üçüncü turdaki 65’inin yanında bir de 68 ekledi ve Tour Championship’i şampiyon tamamladı.

Justin Thomas ise sadece bir vuruş farkla ikinci sırayı aldı. FedExCup’ta kendinden daha iyi durumda bulunan Jordan Spieth East Lake’te aradığını bulamayıp T7 ile yetinince, FedExCup şampiyonluğu ve 10 milyon dolarlık para ödülü Thomas’ın oldu.

KISA KISA

– ABD’li oyuncularla, ABD’li ve Avrupalı olmayan oyuncuları iki yılda bir karşı karşıya getiren ve bu sene 28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında oynanacak Presidents Cup’ın kadroları netlik kazandı. 10’ar kişilik takım kadroları şöyle: ABD Takımı; D. Johnson, J. Spieth, J. Thomas, R. Fowler, D. Berger, B. Koepka, K. Kisner, P. Reed, M. Kuchar, K. Chappell. Uluslararası Takım; H. Matsuyama, J. Day, A. Scott, L. Oosthuizen, M. Leishman, C. Schwartzel, B. Grace, S.W. Kim, J. Vegas, A. Hadwin.

– Kadın golfünde sezonun son major turnuvası Evian Championship’te zafer Anna Nordwvist’in oldu. İsveçli yıldız, Fransa’daki bu şampiyonluğu sayesinde LPGA Tour’daki şampiyonluk sayısını sekize yükseltti. Sponsor problemleri yüzünden turnuvaların seyrek oynandığı Ladies European Tour’da ise golfçüler iki ay aradan sonra Andalucia Costa Del Sol Open için İspanya’da buluştu. Zafer, ev sahibi isimlerden Azahara Munoz’un oldu.

– Tiger Woods Vakfı’nın düzenlediği Quicken Loans’un geleceği, turnuvaya adını veren firmanın isim sponsorluğunu uzatmaması yüzünden tehlikeye girdi. PGA Tour’un açıkladığı takvimde Haziran sonunda “The National” adıyla yer alan turnuvanın oynanabilmesi için yeni bir sponsor bulması şart. Turnuva ayrıca yeni bir saha da bulmak zorunda kalacak.

Avrupalılar Evi Seviyor

European Tour’da Eylül ayında oynanan dört turnuvaya da Avrupa kıtası ev sahipliği yaptı. Dört şampiyonun üçü, Fitzpatrick, Wattel ve Bjerregaard da bu kıtadan çıktı.

Hava muhalefeti nedeniyle takvimin yarısından fazlasını Avrupa kıtası dışında geçiren European Tour’da Eylül ayında oynanan dört turnuvaya da Yaşlı Kıta ev sahipliği yaptı ve ay boyunca Avrupa dışından tek şampiyon Haydn Porteous oldu. Güney Afrikalı golfçü, Çekya Masters’ta son gün Lee Slattery ile nefes kesen bir düelloya girişen Haydn Porteous, European Tour kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Çekya Masters tarihinin en genç şampiyonu unvanını da alan 24 yaşında Porteous, aynı zamanda bir buçuk yılda sadece 16 cut yapabildiği kötü döneme de nokta koymuş oldu.

Geçen sezon DP World Tour Championship’i kazanan 23 yaşındaki İngiliz golfçü Matt Fitzpatrick, European Tour kariyerinin dördüncü turnuva şampiyonluğuna İsviçre’de ulaştı. Omega European Masters’ı, son tur öncesi dört vuruş gerisinde yer aldığı Scott Hend gibi -14 ile bitiren Fitzpatrick, Avustralyalı rakibiyle girdiği play-off mücadelesinden galip ayrıldı. Fitzpatrick böylece sezonun son bir buçuk ayına formda girdiğini gösterdi. Hend ise aynı turnuvayı art arada ikinci kez play-off’ta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

İki İlk Şampiyonluk

European Tour’un bir sonraki durağı Hollanda’da düzenlenen KLM Open, bir ilk şampiyon çıkardı. Kariyerinde oynadığı 186 turnuvada 25 kez ilk 10 gören ama bir türlü kupa kaldırmayı başaramayan ve bu sezon da en iyi derecesi 24’üncülük olan Fransız golfçü Romain Wattel, Hollanda’da son turda bir double bogey yapıp son çukurda topunu suya düşürmesine rağmen Kanadalı Austin Connely’nin bir vuruş önünde şampiyonluğa ulaşmayı bildi.

26 yaşındaki Danimarkalı golfçü Lucas Bjerregaard da Wattel gibi ilk şampiyonluğuna geçen ay ulaştı. European Tour kariyerinin en iyi oyununu Portekiz Masters’ta sergileyen Bjerregaard, toplamda -20’yi buldu ve en yakın rakibi Marc Warren’ın önünde şampiyon oldu.

Yunanistan’da Türkiye Güldü

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Yunanistan’da düzenlenen 3. Hellenic International Junior Golf Şampiyonası’nda iki takım olarak mücadele eden Türkiye, ilk iki sırada yer aldı. Kerem Tanpolat, Görkem Karakartal ve Ahmet Telli’den oluşan milli takımımız birinci, Berk Çelik, Onur Telli ve Emre Telli’den oluşan milli takımımız ise ikinci oldu. Ferdi müsabakalarda Ahmet Telli birinci, Onur Telli ikinci sırayı aldı. Kadınlar ferdi müsabakayı ise Serra Evrengil kazandı.

Bulgaristan Amatör Golf Açık’ta üçüncü olan Hamza Esmer’in yanı sıra; Serra Evrengil ve Kerem Tanpolat The Duke Of York Young Championship’te, Hakan Yamaç Bridgestone Challenge’ta, Onur Telli ve Leon Açıkalın da Irish Challenge’ta oynadı.

EGA tarafından Polonya’da düzenlenen Avrupa Genç Erkekler Takım Şampiyonası’nda Berk Çelik, Efe Eştaş, Görkem Karakartal, Leon Kerem Açıkalın, Ahmet Telli ve Taner Yamaç’tan oluşan Türkiye takımı beşinci sırayı aldı.