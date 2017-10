Kadın Golfçüler Ladies Go 4 Golf ile Bir Araya Geliyor

Evet Türkiye’nin önemli golf kulüplerinin kadın kaptanlarının bir araya gelerek düzenlediği bir organizasyon Ladies Go Four Golf. Sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya ve Bodrum’da gerçekleşecek turnuvalara son başvuru tarihi ise 8 Ekim olarak belirlenmiş. Kadın kaptanların bu turnuvalardaki amacı ise kulüpler arası bir birlik oluşturmak. Aynı zamanda bu turnuvalara katılarak tıp ve hukuk fakültelerinde okuyan çocukların eğitimlerine de katkı sağlamak. İsterseniz gelin detayları İstanbul Golf Kulübü Kadınlar Kaptanı Merve Sarıgöl’den dinleyelim.

İstanbul Golf Kulübü’nün yeni kadınlar kaptanı oldunuz. Ne düşünüyorsunuz?

1895 yılından beri var olan bir kulübün kaptanı olmak gurur verici. O yüzden hem yönetime hem de beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kaptanlık ilkin Durukan ile başladı, Serap Sokullu ile devam etti. Bu isimler çok değerli, o yüzden üstümde ağır bir sorumluluk hissediyorum. Çünkü onlar gerçekten bu işi hakkıyla yaptılar. Kaptanlık teslim süreci Mayıs ayının sonunda yapıldı; bu benim hastalık sürecimin sonuna denk geldi. Nasıl olur diye düşünürken, bu olay benim hayata çok hızlı geçiş yapmamı sağladı. Açıkçası bana iyi geldi. Kaptanlar grubu olarak keyifli bir grup olduk diğer kulüplerle.

Evet, diğer kulüplerle ortak bir projeniz de var. Detaylar nedir?

Projenin ismi “Ladies Go 4 Golf”. Dört ayaklı bir turnuva ve ilk ayağı 22 Ekim tarihinde Marmara Golf Sahası’nda oynanacak. İkinci ayağı 4-5 Kasım tarihleri arasında Meme Kanseri Vakfı yararına Ankara’da olacak. Üçüncü ayak Aralık ayında Antalya’da “Kadınlar Seçme ve Seçilme Hakkı Turnuvası”. Dördüncü ve son ayak ise Mart ayında Bodrum’da “Kadınlar Günü Turnuvası”. Her şey çok yeni ve çok heyecanlıyız. Buradaki amacımız; kulüpler bazlı sınırları kaldırmak, bir birlik oluşturmak. Bu turnuvalara katılım için oyunculardan cüzi bir miktar ödeme de alınacak. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği isimli bir dernek var. Bu dernek sadece tıp ve hukuk fakültelerinde okuyan çocuklara burs veriyor. Turnuvalarda toplanan katılım payları bu derneğe bağışlanacak. Böylece oynadığımız oyunlarla genç kızlara da bir yararımız olacak.

Bu fikir nasıl oluştu?

Ben artık farklı bir şeyler olsun istedim. İstanbul Golf Kulübü’ndeki kadın üye sayılarına baktığımda evet iyi durumdayız ama toplanamıyoruz. Ben de böyle bir şey düşündüm ve diğer kaptanlarla paylaştım. Benim her açıdan firik aldığım Nüzhet Kaptan ve Bekir Şerbetçioğlu. Onlarla ve İnci Hanımla (Bulcan) çok yönlü fikir alışverişi yapıyoruz. Yoğun bir turnuva takvimi var. Tarih bulmakta zorlandığımız için aktif turnuvalar üzerinden ilerlemek istedik. Tarihlerde çok güzel zamanlara denk geldi. İGK’lı kadınların katıldığı bir toplantı yaptık, bu fikri onlarla paylaştım hepsi çok heyecanlandılar. Diğer kulüp kaptanları da çok heyecanlı. Bu heyecan bana güç verdi.

Turnuva formatı nasıl olacak?

Flightlar karışık kategorilerde yapılacak. En düşük handikaplı oyuncu flightın kaptanı olacak. Ayrıca fligthları mümkün oldukça karışık kulüplerden yapacağız ki birbirini tanımayan oyuncular biraz daha kaynaşmış olsun. Tüm turnuvalar stableford A, B ve C kategorilerinde olacak. Her ayağın kategori kazananlarının ödülleri turnuva sonunda verilecek. Son ayak sonunda da tüm oynanan turnuvalarda kişinin en iyi 2 skorunu alıyoruz. Böylece dört ayaktan herhangi birine işlerinden dolayı katılamayan oyuncuları dışarıda bırakmıyoruz. En iyi iki skor belirlendikten sonra A Kategorisi birincisinin İstanbul Golf Kulübü’nde 1959 yılından beri oynanan Kadınlar Turnuvası’nın kupasının üstüne ismi yazılacak. İşi biraz eğlenceli hale getirmek için de her turnuvaya bir renk verdik. İlk ayak yeşil olacak. O gün üzerimizde yeşil kıyafet/aksesuar olacak. Meme Kanseri Turnuvası pembe, Kadınlar Seçme ve Seçilme Hakkı Turnuvası turuncu, Kadınlar Günü Turnuvası ise mor olacak.

Kız çocukları da olacak mı turnuvalarda?

Bu sene çocuklar bu turnuvalarda olmayacak. Çok yeni bir oluşum olduğundan ve şehir dışı organizasyonları da yoğunlukta olduğundan şimdilik junior kategorisi yok. Ama önümüzdeki yıllarda tabi ki ekleyebiliriz.

Başvurular nasıl olacak?

9 Ekim Pazartesi son başvuru tarihi. Katılmak isteyen herkesin kendi kulübüne başvuru yapması gerekiyor.

Son olarak, maliyetler nasıl karşılanacak?

Bu noktada sponsorlara ihtiyacımız olacak ama büyük sponsorluklar çok yeni bir proje olduğundan kolay olmuyor. Önümüzdeki dönemde bu durumu da çözümlemiş olacağımıza inanıyorum. Marmara Golf Sahası’nda gerçekleşen ilk turnuvada green fee ücretlerini herkes kendi ödeyecek. Aynı zamanda ilk turnuvada Kore Derneği bizim destekçimiz. 21 Ekim akşamı kulüpte Kore Turizm Organizasyonu’nun desteği ile bir gece düzenliyoruz. Bu yemeğe turnuva oyuncuları da davetlidir. Ladies Go 4 Golf Turnuvası hakkında kısa bir bilgilendirme, kaptanların kendilerini tanıtması, bağış yapacağımız kurumun kısa bilgilendirilmesi ile Kore’nin özellikle kadın kozmetik ürün ve turizminin tanıtılacağı hep beraber eğleneceğimiz keyifli bir akşam olacaktır. Ankara ve Bodrum’da sadece otel ve konaklama, Antalya’da ise green feeler dahil tüm masraflar katılımcılara ait olacak.