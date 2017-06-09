Kemer Country Golf Kulübü’nün USGA standartlarına uygun olarak ünlü tasarımcı Joan Dudok van Heel tarafından tasarlanan 18 çukurlu golf sahası, zor beğenen profesyonel golfçülere olduğu kadar, yeni başlayanlara da hitap ediyor.

Türk Milli Takımı’nın antrenörlüğünü de yapan PGA sertifikalı golf profesyonellerinin hazırladığı kurslar, yeni başlayanların da kısa sürede 18 delikli sahada (73 par- 6.113m) oynamalarını mümkün hale getiriyor. Kulüpte, her yıl 50’nin üzerinde turnuva düzenleniyor.

Belgrad Ormanı’nın yokuşlu tepeleri arasında kurulmuş olan Kemer Country Golf Kulübü, eşine az rastlanan güzellikte ve zorlayıcı bir golf sahası sunuyor. Yemyeşil çim alanlar; orman ve göletler ile ustalıkla şekillendirilmiş tepecikler arasından yolunu çiziyor. Her biri farklı tasarlanmış delikler; profesyonellere şaşırtıcı ve keyifli bir oyun, başlangıç seviyesindekilere motivasyon vaat ediyor.