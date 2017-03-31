Kıbrıs’ta Golf Ve Doğa

Yavru vatan olarak adlandırırız biz Kıbrıs’ı. Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan sonra gelen üçüncü büyük adasıdır. Doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri, masmavi denizi ve golf sahalarıyla aklımızın bir köşesindedir hep. Neredeyse tüm yıl güneş hakim Kıbrıs’ta. Sözün özü yılın her zamanı golf oynayabilirsiniz. Kıbrıs’ın iki sahası var. Biri 18 çukurlu Korineum diğeri ise 9 çukurlu CMC Golf.

Korineum Golf &Country Club

Korineum Golf, konum itibari ile adanın kuzeyinde Akdeniz sahili ile Esentepe’deki Beşparmak dağları arasında kalıyor. Saha umbrella Pines, Carob ve Zeytin ağaçlarından oluşan doğal ormandan oluşmakta.

Korineum Golf & Country Club, Nisan 2007’de açılmış. Yani bu yıl 10. yılını kutluyor. 18 çukurlu şampiyona golf sahası, 6,232 metre, 72 par’lık bir alanı kaplıyor.

Golf kulübünün 86 odalı kendine ait bir de oteli bunuluyor. Ayrıca bu butik otelin havuzu, SPA’sı, özel beachi bulunmakta.

Saha Hakkında

18 çukurlu uluslararası standartlara uygun,

Par 72-6.232 metre

Tasarım: David Hemstock

İnşaat Danışmanı: Peter Harradine

Yeri: Kuzey Kıbrıs

Açılış: Nisan 2007

Yüzey Alanı: 65 hektar. Zeytin ve keçiboynuzu ağaçları ile çevrelenmiş. Her çukurda deniz ve dağ manzarası

Handikap: Kadınlar 36 – Erkekler 28

Greens: Ortalama her green 500 m2

Tee: Çukur başına ortalama 5 tee. Yaklaşık 600 m2

Fairways: Stratejik açıdan zorlu.

Bunkerler: Beyaz kum / ezilmiş mermerden oluşmakta

Göller: 2

Kıbrıs’ta deniz, kum, güneş

Dört mevsim güneş aldığı için yaz sezonu oldukça uzun Kıbrıs’ta. Adanın birçok noktasında denize girmek mümkün. Kuzey Kıbrıs sahilleri, altın sarısı kumu ve berrak deniziyle tanınır.

Kuzey Kıbrıs sahillerinde, güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit’in doğduğu yer olarak geçen ‘Altın Kumsal’dan, Caretta Caretta kaplumbağalarına ev sahipliği yapan Alagadi’ye; eşsiz kumsalıyla büyüleyici bir atmosfer sunan Bafra’dan, Girne’deki çıkarma koyuna kadar birçok farklı seçenek var.

Benim en çok etkilendiğim sahil, adanın doğusunda yer alan Gazimağusa oldu. Liman kenti olması sebebiyle bir zamanlar Kıbrıs’ın en zengin şehri olan Mağusa, Shakespeare’in Othello’sunun geçtiği yer olarak da bilinir.

Bu şehrin yanı başında bulunan Palm Beach plajı, bir yanında savaşın izlerini taşıyan hayalet bölge Kapalı Maraş, diğer yanında tatilcileri ağırlayan Bilfer Palm Beach Hotel ile ‘savaş ve barışı’ aynı karede görmeyi sağlıyor. Kapalı Maraş sınırındaki plajda güneşlenirken, yanı başınızda 1974 yılında bombalanan ve tüm yıkıntılarına rağmen görkemle gök yüzüne uzanan binaları izleyebilirsiniz.

Kıbrıs ve Tarihi

Ben Kıbrıs’ı hep deniz-kum-güneş olarak düşünürdüm. Oysa ne kötü günler atlatmış bir ada Kıbrıs. Bunu adayı gezince anladım. Şehitler Tepesini gezince ve üstünde yazılanları okuyunca hissettim. Efsane gibi sürekli anlatılan, gerçekliğine şüphe ile yaklaştığım tank hikayesini Beşparmak Dağlarında yerinde görünce inandım. Hani şu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda bir Türk tankının Besparmak dağlarının zirvesine kadar tırmanıp orada kaldığı hikayesi.

Kıbrıs’a Nasıl Gidilir?

Kuzey Kıbrıs’a uçak ve feribot ile gidebilirsiniz. Türk Hava Yolları, Atlasjet ve Pegasus Hava Yolları’nın düzenli seferleri bulunmakta. KKTC Ercan havaalanı, Lefkoşa şehir merkezine sadece 12km uzaklıktadır.

Yapmadan dönmeyin

Kıbrıs’ın sokaklarını dolaşın,

Doğal ve eşsiz bitki örtüsü arasına serpiştirilen taş evleri ve onların rengarenk kapılarını görün,

Şehitler Tepesi’ni, Tankı ziyaret edin,

Beşparmak dağlarına çıkın,

Kıbrıs kahvesi için,

Hellim peynirini bir de burda deneyin,

Kleopatran’ın süt banyosu yaptığı hamamı ise görmeden dönmeyin.