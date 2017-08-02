Klassis Golf Kulübü Kadın Kaptan’ına Kavuştu

Türkiye’nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Klassis Golf Kulübü’nde yeni bir dönem başladı. Kulüp geçtiğimiz ay kadın kaptanını seçti. Kulübün ilk kadın kaptanı ise Birsel Alp oldu. Golf ile 1994 yılında tanışan Alp, golf ile de ilk Klassis sahasında tanışmış. Ayrıca Kaptanlık görevini bir onur olarak adlandıran Alp, golfteki dostlukları pekiştirmek ve hatta yeni dostluklar kurulmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütmeyi planlıyor.

İlk ne zaman golfe başladınız?

Golf ile tanışmam 1994 yılında, Klassis Golf Kulübü’nün açılması ile oldu.

Çocuklarımın küçük olduğu ve çalışma hayatım devam ettiği için ilk birkaç yıl sadece top vurmakla geçti. Çalışma hayatımı sonlandırınca aktif olarak oynamaya başladım. Bana çok güzel bir geçiş yolu oldu. Golf, artık hayatımın vazgeçilmezi olmuştu. Çocuklar da bize katılınca ayrı bir keyif oldu. İstikrarlı ve bilinçli golf oynandığında ilerleme ve başarı kendiliğinden geliyor. Ev kupa dolu. İstanbul’da bulunan üç kulübe de ailece üye olduğumuz için bütün turnuvalarda oynama imkanım oldu. Farklı sahalarda oynayınca çok keyif alıyorsunuz.

Şimdi Klassis’in kaptanı olarak göreve başladınız, nasıl bir duygu?

Kaptanlık görevi benim için bir onurdur. Klassis bize bugüne kadar çok şey katmıştır. Bu görevi alarak da ben Klassis camiasına katkıda bulunmak istiyorum. Bana kaptanlık görevini sorduklarında, çok gururlandım, çok heyecanlandım ve belki biraz da korktum. Ama hiç düşünmeden kabul ettim.

Aklınızdaki planlar düşünceler var mı?

Klassis’de geçirdiğimiz golf ile dolu yıllar bize muhteşem dostluklar ve arkadaşlıklar kazandırdı. Benim amacım da bu dostlukları daha da pekiştirmek, camiayı bir arada tutmak ve hatta yeni dostluklar, yeni üyeler kazandırmak için çalışmak. Kadın golfçü arkadaşlarım için diğer kulüplerin kaptanları ile birlikte kulüpler arası turnuvalar düzenleyerek aradaki iletişimi sıcak tutmak planlarım arasında.

Eklemek istedikleriniz…

Klassis’de ilk olarak bir kadın kaptan seçiliyor, bu da beni oldukça heyecanlandırıyor. Daha önce kaptanlık yapmadım ama 23 yıldır golf oynuyorum. Yeterince tecrübeliyim. Ayrıca, kemikleşmiş bir Klassis grubu var onlarında desteğiyle bu görevin üstesinden geleceğime inanıyorum.

Birsel Alp