Türkiye’nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Klassis Golf Kulübü’nde yeni bir dönem başladı. Kulüp geçtiğimiz ay kadın kaptanını seçti. Kulübün ilk kadın kaptanı ise Birsel Alp oldu. Alp, golf ile 1994 yılında Klassis sahasında tanışmıştı. Ayrıca Kaptanlık görevini bir onur olarak adlandıran Alp, golfteki dostlukları pekiştirmek ve hatta yeni dostluklar kurulmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütmeyi planlıyor.