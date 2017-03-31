Klassis’te Bayrak Değişimi

Klassis Golf Kulübü’nde bayrak değişimi yaşandı. Geçtiğimiz ay kulüp tarafından gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile Kulüp kaptanı Cavit Yıldız Genel Sekreterlik görevine seçilirken; önümüzdeki iki yıllık dönem için Hazım Evrengil Kulüp Kaptanlığı görevine getirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Candar ise yeni dönemde de Başkanlık görevine devam edecek.

Bugüne kadarki çalışmaları için Cavit Kaptana biz de teşekkür eder, yeni dönem Yönetim Kuruluna ve Kaptan Hazım Evrengil’e başarılar dileriz.

Begüm Çelik: Kaptanım uzun süredir aynı görevi yürüttünüz biraz bu süreci değerlendirmenizi istesem ne dersiniz?

Cavit Yıldız: Her şeyden önce çok keyifli bir süreçti. Büyük onur duyarak üstlendiğim bir görevdi. Bu dönemde bana gösterilen sevgi, Klassis Golf Kulübü Kaptanlık makamına gösterilen saygı işimi çok kolaylaştırdı. Tabi en başta başkanımız Serdar Candar ve Yönetim Kurulu üyeleri çok büyük destek oldu bana. Takımda da büyük bir disiplin vardı. Hiç zorlanmadan, büyük bir keyifle yürüttüm bu görevi, çok da keyif aldım.

BÇ: Sizin yeni kaptana söylemek istediğiniz mesajınız var mı?

CY: Yeni kaptanımız benden daha da tecrübeli bir kaptan. Zamanında Kemer Golf Kulübü’nün kaptanıydı. Benim de kaptanımdı. Örnek aldığım insanlardan, kaptanlardan biridir Hazım Evrengil. Bu yüzden büyük gönül rahatlığıyla, hiçbir aksama olmadan bir devir gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Yeni kaptanımızın bizleri ileriye taşıyacağını düşünüyorum.

BÇ: Ama bırakmıyorsunuz kulübü, göreve devam edeceksiniz yeni bir pozisyonla…

Tabi, kulüpleri yaşatan teamülleridir. Biz dernekleştik şimdi. Devamlılık açısından teamüller yaratmak istiyoruz. Bu itibarla da kaptanların yönetim kurulunda yer alması, kaptanlıklarından sonra kulübün bir takım idari işlerinde görevde bulunmasını başkan yardımcısı olmasını, başkan olmasını istiyoruz. Böylece; görevleri devretmekle birlikte bir devamlılık, bir gelenek yaratılmasını arzu ediyoruz. Niyetimiz bu. Tabi bu bizim arzumuz. Elbette Genel Kurul’un takdiri de gerekli.

BÇ: Klassis üyelerine vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

CY: Kulübümüzün keyfini çıkarsınlar. Dopdolu günler yine bekliyor onları.

Begüm Çelik: Klassis Golf Kulübü’nün yeni kaptanı olarak tebrik ederim öncelikle. Bu görev ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Hazım Evrengil: Klassis kaptanı seçilmek benim için bir onurdur. Daha önceden kaptanlık yapmış birinin tekrardan kaptanlık yapması biraz daha kolay sanırım. Çünkü; kaptanlığa başlamadan önce, insan nelerle karşılaşacağını pek bilemiyor. Daha önceden böyle bir tecrübem olduğu için bu durum benim için büyük bir avantaj. Kaptanlık görevi için; biraz kural bilmek, biraz insanları, kulüpleri tanımak, sahaları bilmek lazım. Çünkü; takım oluşturmak ve kimlerin oynayacağını seçmek için golfü bilmek gerek. Ben bu gibi avantajların hepsine sahibim. İlk defa kaptan olduğun zaman, bütün bu belirsizlikler o kadar motivasyon ve heyecan veriyor ki, dolayısıyla motivasyon ve heyecanla işe dört elle sarılıyorsun. İnsanlara son derece güler yüzlü, pozitif davranmak ve yapacaklarımı birkaç kere düşünüp, sorarak yapmak gibi bir amacım var.

BÇ: Klassis’te kaptan olmak nasıl bir duygu? Hedefler?

HE: İstanbul Golf Kulübü’nü biliyorum, Kemer Golf Kulübü’nü biliyorum, zira içindeydim. Ama Klassis Golf Kulübü çok farklı bir kulüp. Kulüpleri bir araya getiren, oluşturan üyelerdir. Herkesin bildiği gibi uzun yıllardan beri var olan kemik bir Klassis grubu var. Dolayısıyla böyle bir gruba rehberlik yapmak, yani kaptanlık yapmak, onları organize etmek güzel bir duygu. Çünkü aslında bu, bilinçli bir grupla bilinçli bir iş yapıyorsunuz demektir.

Hedeflere gelecek olursak; bizim burada amacımız kemik kadromuzun üzerine mümkün olduğu kadar seviyemizi koruyarak, bize yakışacak bize katkı sağlayacak kalitede insanları kulübümüze dahil etmek ve onları aynı zamanda oyunumuzun içine dahil etmektir.

BÇ: Üyelere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

HE: Kaptan olarak aslında verecek çok mesaj var ama ilk aklıma gelen bir kaç şeyden bahsetmek isterim. Golf müthiş bir oyun. Ancak zaman isteyen bir oyun. Yani, belli bir süre merdiven çıkmak gerekiyor. Bu merdivenleri belirli bir seviye çıktıktan sonra, önünüzde bir düzlük başlıyor. Hatta yokuş aşağı inmeye başlıyorsunuz. O düzlüğe ulaşıncaya kadar maalesef birazcık daha fazla ders almak gerekiyor. Ama o düzlük noktasına ulaştıktan sonra işin zevkini almaya başlıyorsunuz. Kendi hatanızı anlayıp, kendiniz tamir etme noktasına geliyorsunuz.

Bir de kuralları bilmek ve öğrenmek önemli. Çünkü bu oyun sağdan soldan başkalarının söylediği kurallarla göre değil, gerçek kurallarla oynanır.